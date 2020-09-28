 Светлана Алексиевич приехала в Германию по приглашению DAAD | Новости из Германии о Германии | DW | 29.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Светлана Алексиевич приехала в Германию по приглашению DAAD

Алексиевич находится в Берлине в рамках программы для деятелей искусства, в том числе с целью работы над новой публикацией, сообщила Германская служба академических обменов.

Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич

Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич находится в Берлине по приглашению Германской службы академических обменов (DAAD). Об этом сообщила DW во вторник, 29 сентября, представитель писательницы шведская переводчица Кайса Эберг-Линдстен.

Писательницу пригласила Берлинская программа для деятелей искусства

"Алексиевич в Берлине по приглашению Берлинской программы для деятелей искусства (BKP) DAAD, помимо прочего, с целью работы над новой публикацией", - сообщили в самой Германской службе академических обменов. В организации напомнили, что Алексиевич в 2011 году уже провела год в Берлине в качестве стипендиатки BKP (Berliner Künstlerprogramm).

Эта программа является одной из самых авторитетных в мире стипендиальных программ для деятелей искусства  в таких областях, как живопись, литература, музыка и кино, пояснили в DAAD. В рамках BKP ежегодно выдается около 20 стипендий. Участники программы получают возможность на протяжении года жить и заниматься творчеством в Берлине.

В сообщении МИД Германии говорится также, что Алексиевич пройдет в Берлине курс лечения.

Помощница Алексиевич: возвращение в Беларусь будет зависеть от ряда причин

Ранее портал Tut.by со ссылкой на помощницу писательницы Татьяну Тюрину сообщил, что Алексиевич уехала в Германию по своим личным и литературным делам. "У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду",  - добавила Тюрина.  Так 3 октября писательница получит премию за выдающееся мастерство Международного литературного фестиваля  Taobuk ("Таобук") в Таормине (Сицилия), сообщается на сайте мероприятия.

Тюрина указала, что возвращение нобелевского лауреата в Беларусь будет зависеть от развития событий в стране и от самочувствия писательницы.

Светлана Алексиевич покинула Беларусь 28 сентября. Она является одним из семи членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции, создание  которого инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Почти все члены президиума КС на территории Беларуси задержаны. На свободе остался лишь член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Смотрите также:

  • Светлана Алексиевич в гостях у Deutsche Welle

    Светлана Алексиевич в гостях у Deutsche Welle

    Официальная встреча

    В фойе здания Deutsche Welle в Бонне Светлану Алексиевич встретили программный директор Герда Мойер, главный редактор Александр Кудашев и руководитель отдела Европы и главный редактор русской редакции DW Инго Маннтойфель. Не обошлось без праздничного букета к Международному женскому дню.

  • Светлана Алексиевич в гостях у Deutsche Welle

    Светлана Алексиевич в гостях у Deutsche Welle

    В Германии

    Светлана Алексиевич посетила Бонн неслучайно - за несколько дней писательница также встретилась с поклонниками в Берлине, Кельне и Гейдельберге. В планах на март и поездка в столицу Колумбии Боготу.

  • Светлана Алексиевич в гостях у Deutsche Welle

    Светлана Алексиевич в гостях у Deutsche Welle

    Перед съемкой

    После официальной встречи последовала запись телевизионного интервью для русской редакции. Немного макияжа - и можно начинать.

  • Светлана Алексиевич в гостях у Deutsche Welle

    Светлана Алексиевич в гостях у Deutsche Welle

    В режиме цейтнота

    На запись интервью было очень мало времени. Сразу после визита в боннский офис Deutsche Welle Алексиевич отправилась в Гейдельберг на выступление в зале местного университета.

  • Светлана Алексиевич в гостях у Deutsche Welle

    Светлана Алексиевич в гостях у Deutsche Welle

    Задать вопрос

    На встречу с Алексиевич после интервью пришли сотрудники русской и украинской редакций. У каждого было много вопросов к писательнице, больше всего журналистов интересовала ситуация в Беларуси.

  • Светлана Алексиевич в гостях у Deutsche Welle

    Светлана Алексиевич в гостях у Deutsche Welle

    Задать вопрос

    Светлана Алексиевич и редактор отдела культуры русской редакции DW Ефим Шуман.

  • Светлана Алексиевич в гостях у Deutsche Welle

    Светлана Алексиевич в гостях у Deutsche Welle

    Автограф на память

    После насыщенного утра - очередь за автографом. Сотрудники Deutsche Welle подходили не только с изданиями книг Светланы Алексиевич на русском, но и на немецком языке. Писательница не оставила ни одну книгу без своей подписи.

    Автор: Маттиас Мюллер, Ксения Сафронова


Смотреть видео 05:22

Как и почему Координационный совет ищет диалога с режимом Лукашенко

Аудио- и видеофайлы по теме

Светлана Алексиевич рассказала в Европарламенте о современной России  

Светлана Алексиевич: Все хотят свободы откуда-то с небес  

Также по теме

Autorin Swetlana Alexijewitsch

Светлана Алексиевич покинула Беларусь 28.09.2020

Помощница Нобелевского лауреата сообщила, что Алексиевич вылетела в Германию. Шведский издатель рассказал DW о причинах отъезда.

Swetlana Alexijewitsch

Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет Беларуси 24.08.2020

Нобелевский лауреат по литературе должна явиться к следователям 26 августа. Она проходит свидетелем по уголовному делу о создании Координационного совета оппозиции.

Weißrussland Brest Grenzstation zu Polen

Протесты в Беларуси: В ЕС предлагают ввести безвиз для белорусов 11.09.2020

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 11 сентября.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Встреча Меркель с Навальным меняет его статус  

Siemens без турбин. Почему немецкий концерн распрощался с энергетикой  

Вторая волна коронавируса: готова ли Москва к новому карантину?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно