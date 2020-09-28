Светлана Алексиевич приехала в Германию по приглашению DAAD

Алексиевич находится в Берлине в рамках программы для деятелей искусства, в том числе с целью работы над новой публикацией, сообщила Германская служба академических обменов.
Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Светлана Алексиевич находится в Берлине по приглашению Германской службы академических обменов (DAAD). Об этом сообщила DW во вторник, 29 сентября, представитель писательницы шведская переводчица Кайса Эберг-Линдстен.
"Алексиевич в Берлине по приглашению Берлинской программы для деятелей искусства (BKP) DAAD, помимо прочего, с целью работы над новой публикацией", - сообщили в самой Германской службе академических обменов. В организации напомнили, что Алексиевич в 2011 году уже провела год в Берлине в качестве стипендиатки BKP (Berliner Künstlerprogramm).
Эта программа является одной из самых авторитетных в мире стипендиальных программ для деятелей искусства в таких областях, как живопись, литература, музыка и кино, пояснили в DAAD. В рамках BKP ежегодно выдается около 20 стипендий. Участники программы получают возможность на протяжении года жить и заниматься творчеством в Берлине.
В сообщении МИД Германии говорится также, что Алексиевич пройдет в Берлине курс лечения.
Ранее портал Tut.by со ссылкой на помощницу писательницы Татьяну Тюрину сообщил, что Алексиевич уехала в Германию по своим личным и литературным делам. "У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду", - добавила Тюрина. Так 3 октября писательница получит премию за выдающееся мастерство Международного литературного фестиваля Taobuk ("Таобук") в Таормине (Сицилия), сообщается на сайте мероприятия.
Тюрина указала, что возвращение нобелевского лауреата в Беларусь будет зависеть от развития событий в стране и от самочувствия писательницы.
Светлана Алексиевич покинула Беларусь 28 сентября. Она является одним из семи членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции, создание которого инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Почти все члены президиума КС на территории Беларуси задержаны. На свободе остался лишь член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.
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