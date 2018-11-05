Свердловский губернатор пообещал разобраться с высказыванием чиновницы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал высказывание директора регионального департамента молодежной политики Ольги Глацких о том, что молодежь не нужна государству. Чиновница "допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи", заявил Куйваше в понедельник, 5 ноября.
"Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы", - указал он. Кроме того, губернатор пообещал провести личную беседу с Глацких и выяснить, "имела ли место ошибка, оговорка или же речь идет о продуманной позиции".
Куйвашев отметил, что не согласен со словами Глацких. "Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", - подчеркнул он.
"Государство вам ничего не должно"
Ранее в СМИ появилась запись высказывания главы свердловского департамента на встрече с детьми-волонтерами. "Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать", - заявила Глацких.
29-летняя Ольга Глацких - олимпийская чемпионка 2004 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике. С 2016 года она возглавляет департамент молодежной политики Свердловской области.
Скандал в Саратовской области
В середине октября губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил министра занятости Наталью Соколову в связи с "недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительным отношением к темам, имеющим жизненную важность для людей". Ранее в этот день было опубликовано видео состоявшегося спора министра и депутата от КПРФ Николая Бондаренко о том, можно ли "прожить на прожиточный минимум". Соколова, в частности, утверждала, что 3,5 тысячи рублей вполне хватает "для минимальных физиологических потребностей".
"Прожиточный минимум - он на то и минимум", - заявила министр, порекомендовав ходить в магазины со скидками и покупать "сезонные наши овощи и фрукты". Соколова договорилась с депутатом, что составит ему "сбалансированное, но диетическое меню", исходя из суммы прожиточного минимума. При этом сама Соколова отказалась жить на эту сумму, сославшись на "статус министра". По официальным данным, в 2017 году Соколова задекларировала доход на сумму 2,3 миллиона рублей, годом ранее - 1,7 миллиона.
Темой заседания, после которого вспыхнул спор, было повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Соколова предложила увеличить его всего на 288 рублей. Депутаты удивились и посчитали необходимым повышение не менее чем на 500 рублей. Прожиточный минимум в Саратовской области составляет 7241 рублей, а в среднем по России - около 10 тысяч рублей.
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Автор: Сергей Елкин