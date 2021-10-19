СвДП, Свободная демократическая партия Германии

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Как заявил сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс, переговоры о формировании новой правительственной коалиции в ФРГ будут проводиться в 22 рабочих группах.
Свободная демократическая партия вслед за социал-демократами и "зелеными" проголосовала за переговоры по "светофорной" правительственной коалиции в Германии.
Из обладающих правом голоса 70 делегатов так называемого малого партсъезда лишь двое проголосовали против, еще один воздержался.
Немецкие социал-демократы, либералы и "зеленые" заинтересованы в создании "красно-желто-зеленого" правительства. Следующим шагом должны стать официальные коалиционные переговоры.
Кандидат в канцлеры ФРГ после проигранных выборов заявил, что собирается уйти из руководства партии ХДС. Он готов начать переговоры о коалиции - с иной кандидатурой на место преемника Меркель.
"Мы не вправе забывать политзаключенных в России", - подчеркнул председатель СвДП Кристиан Линднер, выступивший на церемонии вручения в Потсдаме с торжественной речью.
Представители трех партий обсудят модернизацию страны, защиту климата и другие темы. Христианские демократы заявили, что по-прежнему заинтересованы в переговорах с "зелеными" и свободными демократами.
После выборов в бундестаг либералы и "зеленые" провели первую встречу на уровне руководства и готовятся к новым консультациям. В коалицию с ними стремятся вступить и блок ХДС/ХСС, и социал-демократы.
Две крупные политические силы Германии не намерены объединяться для создания правительственной коалиции. СДПГ и блок ХДС/ХСС хотят привлечь на свою сторону "зеленых" и либералов.
По мнению Ренаты Альт, массовые манипуляции позволяют усомниться в легитимности результатов выборов в России. Политик от СвДП считает, что на новый кабмин ФРГ ляжет сложная задача стабилизировать отношения с РФ.
Адресные санкции не позволят сторонникам нынешнего российского режима отправлять детей на учебу за границей, владеть собственностью и счетами за рубежом, считает глава СвДП Линднер.
Представители немецких "зеленых" и либералов заявили о невозможности продолжать строительство газопровода "Северный поток - 2" на фоне насилия в отношении демонстрантов в России.
От DB требуют выплат за то, что во времена Холокоста жертвы сами оплачивали билеты на поезд в лагеря смерти. Требования поддержали "зеленые", Левая партия и СвДП.
С призывом объявить мораторий выступил председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер. Он считает, что с Россией нельзя вести дела, как обычно, пока там попираются основные права человека.
Зампред фракции СвДП Ламбсдорф объяснил, почему считает фонд для достройки газопровода "Северный поток - 2" "фейковым".
Зампред фракции СвДП считает, что "случай с Навальным показывает, насколько нервничают" стоящие за этим преступлением.
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