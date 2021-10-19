СвДП, Свободная демократическая партия Германии

Вероятные участники будущей коалиции ФРГ сверяют позиции перед переговорами

После выборов в бундестаг либералы и "зеленые" провели первую встречу на уровне руководства и готовятся к новым консультациям. В коалицию с ними стремятся вступить и блок ХДС/ХСС, и социал-демократы.