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СвДП, Свободная демократическая партия Германии

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "СвДП".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

05.10.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf einem grauen Untergrund liegen Parteilogos und stehen Paprikascheiben in den Farben einer Ampel Koalition..

В Германии переговоры о создании новой коалиции начнутся 21 октября 19.10.2021

Как заявил сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс, переговоры о формировании новой правительственной коалиции в ФРГ будут проводиться в 22 рабочих группах.
Germany's Free Democratic Party (FDP) leader Christian Lindner gives a statement after a board meeting that approved coalition talks with the Social Democratic Party (SPD) and the Greens according to a party source, in Berlin, Germany, October 18, 2021. REUTERS/Annegret Hils

Немецкие либералы дали зеленый свет коалиционным переговорам 18.10.2021

Свободная демократическая партия вслед за социал-демократами и "зелеными" проголосовала за переговоры по "светофорной" правительственной коалиции в Германии.
Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, spricht beim Außerordentlichen Länderrat der Grünen zum Ergebnis der Sondierungsgespräche sowie zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl.

В Германии "зеленые" проголосовали за коалиционные переговоры с СДПГ и СвДП 17.10.2021

Из обладающих правом голоса 70 делегатов так называемого малого партсъезда лишь двое проголосовали против, еще один воздержался.
Annalena Baerbock (l-r), Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

В Германии СДПГ, СвДП и "зеленые" заявили о готовности к коалиционным переговорам 15.10.2021

Немецкие социал-демократы, либералы и "зеленые" заинтересованы в создании "красно-желто-зеленого" правительства. Следующим шагом должны стать официальные коалиционные переговоры.
Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, gibt ein Pressestatement zum Fortgang der Sondierungsgespräche im Konrad-Adenauer-Haus. +++ dpa-Bildfunk +++

Кандидат в канцлеры от партии Меркель Лашет намерен уйти из руководства ХДС 07.10.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ после проигранных выборов заявил, что собирается уйти из руководства партии ХДС. Он готов начать переговоры о коалиции - с иной кандидатурой на место преемника Меркель.
Christian Lindner (l), FDP-Bundesvorsitzender, und Mike Schubert (r), Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, überreichen Leonid Volkov, Mitarbeiter von Nawalny, den M100 Media Award im Schlosstheater des Neuen Palais. +++ dpa-Bildfunk +++ Potsdam 06.10.21

Немецкую премию Навальному принял в Потсдаме его соратник 06.10.2021

"Мы не вправе забывать политзаключенных в России", - подчеркнул председатель СвДП Кристиан Линднер, выступивший на церемонии вручения в Потсдаме с торжественной речью.
05.10.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf einem grauen Untergrund liegen Parteilogos und stehen Paprikascheiben in den Farben einer Ampel Koalition..

В Германии СДПГ, СвДП и "зеленые" прозондируют возможность коалиции 06.10.2021

Представители трех партий обсудят модернизацию страны, защиту климата и другие темы. Христианские демократы заявили, что по-прежнему заинтересованы в переговорах с "зелеными" и свободными демократами.
25/09/2021*** Skaters taking part in the In-line Skating event of the Berlin Marathon speed past election campaign posters showing the three chancellor candidates in the September 26 federal election, (L-R) co-leader of Germany's Greens (Die Gruenen) Annalena Baerbock, German Finance Minister and Vice-Chancellor of the Social Democratic SPD Party Olaf Scholz and Christian Democratic Union CDU leader Armin Laschet are seen in Berlin on September 25, 2021. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) (Photo by JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images)

Вероятные участники будущей коалиции ФРГ сверяют позиции перед переговорами 29.09.2021

После выборов в бундестаг либералы и "зеленые" провели первую встречу на уровне руководства и готовятся к новым консультациям. В коалицию с ними стремятся вступить и блок ХДС/ХСС, и социал-демократы.
Annalena Baerbock (l), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (M, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik neben einem Digitalbild von Armin Laschet (CDU), CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zusammen. +++ dpa-Bildfunk +++

Крупные партии ФРГ после выборов борются за малые для создания коалиции 27.09.2021

Две крупные политические силы Германии не намерены объединяться для создания правительственной коалиции. СДПГ и блок ХДС/ХСС хотят привлечь на свою сторону "зеленых" и либералов.
A woman walks to cast her ballot at a polling station on the last day of three-day long parliamentary elections in Moscow, Russia September 19, 2021. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Член комитета бундестага сочла выборы в РФ "плохой инсценировкой" 19.09.2021

По мнению Ренаты Альт, массовые манипуляции позволяют усомниться в легитимности результатов выборов в России. Политик от СвДП считает, что на новый кабмин ФРГ ляжет сложная задача стабилизировать отношения с РФ.
30.09.2020, Berlin: Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner spricht während der Generaldebatte zum Bundeshaushalt im Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Лидер либералов в ФРГ выступил за более точечные санкции по России 02.09.2021

Адресные санкции не позволят сторонникам нынешнего российского режима отправлять детей на учебу за границей, владеть собственностью и счетами за рубежом, считает глава СвДП Линднер.
Auf der Ostsee liegt das russische Verlegeschiff Fortuna auf Reede vor dem Seehafen Rostock. Am 19.02.2021 hat die scheidende Trump-Administration nach zahlreichen Drohungen gegen die deutsch-russischen Gas-Pipeline Nord Stream 2 ernst gemacht und Sanktionen gegen die Betreiberfirma und das Schiff Fortuna verkündet.

Оппозиция в Германии призывает отказаться от "Северного потока - 2" 01.02.2021

Представители немецких "зеленых" и либералов заявили о невозможности продолжать строительство газопровода "Северный поток - 2" на фоне насилия в отношении демонстрантов в России.
** ARCHIV ** Schienen fuehren am 17. Januar 2005 auf das Vernichtungslager Auschwitz Birkenau zu. Ein schlichter Torbogen unter einem Turm, flankiert von zwei einstoeckigen Ziegelbauten. Durch das Tor fhrt ein Gleis - in die Hoelle. Schon dieses symbolhafte Foto des Vernichtungslagers Auschwitz laesst keinen Zweifel, dass die Reichsbahn die wesentliche Rolle bei der Deportation von Millionen Opfern des Holocausts in die Todeslager gespielt hat. Die Deutsche Bahn dokumentiert diese Rolle ab Mittwoch, 23. Januar 2008, in der Ausstellung Sonderzuege in den Tod. (ddp images/AP Photo/Czarek Sokolowski) ** APD9095 ** ----Rails in the former Nazi death camp Auschwitz-Birkenau are shown, Jan. 17, 2005 in Oswiecim, southern Poland. (ddp images/AP Photo/Czarek Sokolowski)

Оппозиция ФРГ поддержала требования к Deutsche Bahn о выплате компенсаций жертвам нацистов 25.01.2021

От DB требуют выплат за то, что во времена Холокоста жертвы сами оплачивали билеты на поезд в лагеря смерти. Требования поддержали "зеленые", Левая партия и СвДП.
29.10.2020, Berli, Berlin: Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, spricht nach der Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии призвали к мораторию на "Северный поток - 2" 24.01.2021

С призывом объявить мораторий выступил председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер. Он считает, что с Россией нельзя вести дела, как обычно, пока там попираются основные права человека.
ARCHIV - 15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff «Audacia» des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. (Luftaufnahme mit einer Drohne/Copter). Das US-Repräsentantenhaus hat Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten votierten am Mittwochabend (Ortszeit) mit 377 zu 48 Stimmen für ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt (NDAA), in das das Sanktionsgesetz eingefügt worden war. (zu dpa Nord Stream 2: US-Repräsentantenhaus stimmt für Sanktionen ) Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Эксперт германских либералов: фонд для "Северного потока - 2" - подставная организация 14.01.2021

Зампред фракции СвДП Ламбсдорф объяснил, почему считает фонд для достройки газопровода "Северный поток - 2" "фейковым".

FILE PHOTO: Russian opposition leader Alexei Navalny, who is charged with participation in an unauthorised protest rally, walks before a court hearing in Moscow, Russia July 1, 2019. REUTERS/Tatyana Makeyeva/File Photo

Эксперт германских либералов: Отравление Навального - признак слабости 04.09.2020

Зампред фракции СвДП считает, что "случай с Навальным показывает, насколько нервничают" стоящие за этим преступлением.

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