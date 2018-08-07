 Свастика на месте гибели ребенка: немецкая полиция ищет виновных | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 07.08.2018

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Германия

Свастика на месте гибели ребенка: немецкая полиция ищет виновных

На месте гибели 9-летнего сирийского мальчика в немецком Шёнберге дважды нарисовали свастику. Бургомистр города заверил, что неонацистская идеология не находит поддержки в обществе.

Дорожный знак с перечеркнутым изображением свастики

Небольшой город Шёнберг в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания стал местом безобразной неонацистской акции после того, как 20 июня сирийского мальчика насмерть сбил трактор. 9-летний ребенок, семья которого прибыла в Германию в 2015 году из сирийского Идлиба, ехал на велосипеде по обочине дороги. Не удержав равновесие, он попал под колеса двигавшегося позади него трактора. Мальчика сразу госпитализировали, но спустя несколько дней он умер в больнице.

Через две недели, 8 июля, очевидцы сообщили, что на месте трагедии кто-то нарисовал белой краской большую свастику. Изображение удалили, но 28 июля на том же месте оно появилось вновь, а рядом с ней было написано "1:0".

Полиция ведет расследование

Полиция начала поиск неизвестных преступников (в Германии использование нацисткой символики уголовно наказуемо). После опроса местных жителей правоохранительным органам удалось установить причастность к преступлению двух человек.

Участник рок-фестиваля в футболке с надписью Fuck Nazis

Неонацистская идеология не находит поддержки в немецком обществе.

"Обыск в домах подозреваемых не привел к обнаружению баллончиков с белой краской, однако подозрения не будут сняты до окончательных результатов расследования", - говорится в заявлении прокуратуры от 6 августа.

В нем так же сказано, что в отношении двух мужчин в возрасте 22 и 23 года ведется расследование по подозрению в использовании запрещенных символов и нанесении ущерба государственной собственности. Предполагается также, что подозреваемые были движимы "ксенофобскими мотивами".

У неонацистов нет поддержки в немецком обществе

Изображение свастики и других нацистских символов в ФРГ запрещено законом. Правые экстремисты находятся под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции.

Контекст

Ежегодно полиция Берлина регистрирует новые случаи появления неонацистской символики на стенах домов и заборах. Стереть свастики с лица города помогают уличные художники. (12.07.2016)

На востоке Германии полиция вмешалась в ход фестиваля неонацистов. Силами правопорядка была конфискована запрещенная атрибутика. (21.04.2018)

В 2017 году немецкие правые экстремисты провели 107 уличных акций при участии 11 тысяч человек. Годом ранее было 312 маршей и 60 тысяч участников. Уменьшилось и число митингов движения Pegida. (24.02.2018)

"У нас здесь нет неонацистской сцены, - говорит бургомистр Шёнберга Лутц Гётце (Lutz Götze) в беседе с DW. - Но есть те, кто следуют этому направлению. Люди по-разному относятся к миграционной политике, но я никогда не слышал, чтобы кто-то поддерживал неофашистскую идеологию. Это ни у кого не находит поддержки".

Гётце добавляет, что в настоящее время в городке живут 40 мигрантов, и они должным образом интегрированы в общество. "Люди работают, посещают языковые курсы, ходят в школу" - рассказывает бургомистр.

"У нас нет беженцев, - поясняет он. - У нас в городе есть люди разных национальностей: из России, Казахстана, Индии, Ирака. Они все работают, и с ними нет никаких сложностей. То же самое относится и к сирийцам".

Министр внутренних дел Мекленбурга - Передней Померании Лоренц Каффир (Lorenz Caffier) назвал свастику на месте трагедии "шокирующей насмешкой над жертвой". Более того, он допустил, что "связь между свастикой и трагической аварией весьма вероятна", и добавил, что силам безопасности поручено расследовать инцидент как можно скорее. Мэр Шёнберга отказался рассуждать на тему, кто понесет ответственность за свастику, предположив при этом, что подозреваемые могут жить не в Шёнберге, а в одном из городов по соседству.

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