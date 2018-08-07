Свастика на месте гибели ребенка: немецкая полиция ищет виновных

Небольшой город Шёнберг в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания стал местом безобразной неонацистской акции после того, как 20 июня сирийского мальчика насмерть сбил трактор. 9-летний ребенок, семья которого прибыла в Германию в 2015 году из сирийского Идлиба, ехал на велосипеде по обочине дороги. Не удержав равновесие, он попал под колеса двигавшегося позади него трактора. Мальчика сразу госпитализировали, но спустя несколько дней он умер в больнице.

Через две недели, 8 июля, очевидцы сообщили, что на месте трагедии кто-то нарисовал белой краской большую свастику. Изображение удалили, но 28 июля на том же месте оно появилось вновь, а рядом с ней было написано "1:0".

Полиция ведет расследование

Полиция начала поиск неизвестных преступников (в Германии использование нацисткой символики уголовно наказуемо). После опроса местных жителей правоохранительным органам удалось установить причастность к преступлению двух человек.

Неонацистская идеология не находит поддержки в немецком обществе.

"Обыск в домах подозреваемых не привел к обнаружению баллончиков с белой краской, однако подозрения не будут сняты до окончательных результатов расследования", - говорится в заявлении прокуратуры от 6 августа.

В нем так же сказано, что в отношении двух мужчин в возрасте 22 и 23 года ведется расследование по подозрению в использовании запрещенных символов и нанесении ущерба государственной собственности. Предполагается также, что подозреваемые были движимы "ксенофобскими мотивами".

У неонацистов нет поддержки в немецком обществе

Изображение свастики и других нацистских символов в ФРГ запрещено законом. Правые экстремисты находятся под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции.

"У нас здесь нет неонацистской сцены, - говорит бургомистр Шёнберга Лутц Гётце (Lutz Götze) в беседе с DW. - Но есть те, кто следуют этому направлению. Люди по-разному относятся к миграционной политике, но я никогда не слышал, чтобы кто-то поддерживал неофашистскую идеологию. Это ни у кого не находит поддержки".

Гётце добавляет, что в настоящее время в городке живут 40 мигрантов, и они должным образом интегрированы в общество. "Люди работают, посещают языковые курсы, ходят в школу" - рассказывает бургомистр.

"У нас нет беженцев, - поясняет он. - У нас в городе есть люди разных национальностей: из России, Казахстана, Индии, Ирака. Они все работают, и с ними нет никаких сложностей. То же самое относится и к сирийцам".

Министр внутренних дел Мекленбурга - Передней Померании Лоренц Каффир (Lorenz Caffier) назвал свастику на месте трагедии "шокирующей насмешкой над жертвой". Более того, он допустил, что "связь между свастикой и трагической аварией весьма вероятна", и добавил, что силам безопасности поручено расследовать инцидент как можно скорее. Мэр Шёнберга отказался рассуждать на тему, кто понесет ответственность за свастику, предположив при этом, что подозреваемые могут жить не в Шёнберге, а в одном из городов по соседству.

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