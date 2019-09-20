Свадебный бум в Германии: футбольные фанаты поженились в один день

19.09.2019 - это не просто красивая дата для свадьбы, а особое число для болельщиков футбольной команды "Боруссия". Именно в 1909 году в Дортмунде создали спортивный клуб. Некоторые пары подали заявление в ЗАГС еще полгода назад, чтобы не упустить счастливую дату. Но в Дортмунде решили не отказывать в этот день никому - даже тем, кто принял решение о свадьбе совсем недавно. Так 19 сентября в городе зарегистрировали 30 пар. В этот день свадьбу праздновали не только футбольные фанаты, но их было большинство. Пять самых преданных болельщиков попросили о выездной регистрации и поженились прямо на стадионе "Боруссии".

Модная дата

В этот день в ЗАГСе Дортмунда можно наблюдать особый дресс-код: женихи, невесты и гости одеты в черно-желтые цвета "Боруссии". "Когда же нам еще жениться? Посмотрите на нас, мы болеем за "Боруссию" и для нас была только одна подходящая дата - 19 сентября. Эта цифра точно принесет нам удачу", - рассказали молодожены Катойзер. Пара познакомилась на матче и теперь вместе ходит на игры любимой команды. Многие друзья жениха и невесты решили не заморачиваться с костюмами и пришли на свадьбу в куртках футбольного клуба.

Для другой пары важна была и дата, и время регистрации. "У нас одна любовь на двоих - это "Боруссия", поэтому 19 сентября - идеальный день для свадьбы. Мы даже регистрацию назначили на 15:30. Это время начала матчей бундеслиги. Черно-желтый - наше любимое сочетание цветов. Сегодня у меня желтый галстук и черный костюм, у невесты - желтый букет. Приглашения на свадьбу мы оформили как билеты на матч, тоже черно-желтые", - рассказал жених по фамилии Киз. После их регистрации друзья устроили конкурсы с черно-желтыми воздушными шариками и угощениями в фирменной расцветке клуба. Даже фотограф приехал на регистрацию в цветах "Боруссии". Так как 19 сентября в 2019 году выпало на четверг, свадьбу будут праздновать в эти выходные.

До свадебного рекорда далеко

По словам самих работников ЗАГСа, девятка для Дортмунда - необычное число, поэтому в этот день был особый ажиотаж. Обычно среди недели здесь регистрируют по четыре-пять пар в день, а 30 свадеб сразу случаются довольно редко.

Семья Киз

Но рекорд в этот раз не установили: в городе всегда были популярны симметричные даты вроде 04.04.2004 или 08.08.2018, тогда тоже переженили не один десяток пар. Больше всего свадеб отпраздновали в Дортмунде 9 сентября 1999 года. Тогда за один день зарегистрировали 158 браков.

Много свадеб 19 сентября было не только в Дортмунде, но и в других немецких дорогах. Например, в Кельне сотрудникам ЗАГСа пришлось начать работу с самого утра, хотя среди недели пары регистрируют только после обеда. Кроме того, в ратуше открыли дополнительные помещения, чтобы поместились все желающие.

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10 необычных мест для бракосочетания в Германии В шахте Венчанием на пляже сегодня вряд ли кого удивишь. Выездные бракосочетания стали в Германии настолько привычным явлением, что парам приходится изрядно поломать голову, дабы придумать нечто более оригинальное. Вот эти парень и девушка, жители городка Обервольфах в федеральной земле Баден-Вюртемберг, решили обменяться кольцами в бывшей шахте. Поздравить молодоженов в подземелье прибыл сам мэр города.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На свадебной гондоле Более романтическое бракосочетание трудно себе представить. В Баварии жених и невеста могут совершить прогулку на великолепно украшенной, отделанной внутри красным бархатом свадебной гондоле, которая по канатной дороге доставит их на вершину горы высотой 1400 метров. В отеле Eisensteiner Hütte, откуда открывается вид на Баварский лес, и пройдет бракосочетание. Стоимость услуги - 100 евро.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии В старинном замке Неоготический замок Драхенбург, одно из крупнейших и красивейших дворцовых сооружений XIX столетия в земле Северный Рейн - Вестфалия, возвышается в парке на берегу Рейна, на склоне горы Драхенфельс близ городка Кенигсвинтер, что под Бонном.Торжественная свадебная церемония в его сказочной атмосфере обойдется в сумму от 600 до 1700 евро - в зависимости от зала, который для этого выбран.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На дирижабле В городке Фридрихсхафен на Боденском озере можно жениться на дирижабле. Правда, проводить торжественную регистрацию разрешается только до взлета - пока воздушное судно еще находится на земле. Ну, а после того как молодые обменяются кольцами и получат свидетельство о браке, дирижабль взмывает в небо. Стоимость - по договоренности.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии В зоопарке Пары, предпочитающие экзотику, могут устроить свадебное торжество в зоопарке. В Кельнском зоологическом саду, например, церемонии бракосочетания проводятся в слоновнике. В качестве свидетелей на свадьбу можно выбрать обитающих тут слониху по кличке Тонг Кун и ее детеныша - слоненка, которого назвали Китай. Проведение церемонии бракосочетания обойдется в 400 евро.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На горе Цугшпитце Цугшпитце - самая высокая точка на территории Германии. Ее высота - 2962 метра. Один раз в месяц на ее вершину отправляется работник ЗАГСа города Гармиш-Партенкирхен - проводить церемонии бракосочетания. Для этого выделяются лишь 12 дней в году. В общей сложности, 60 пар ежегодно женятся на Цугшпитце. Это обходится в 250 евро.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На маяке Суровая погода, минимум комфорта, жесткие деревянные скамьи. Вступление в брак на маяке в деревне Пильзум в Восточной Фризии на побережье Северного моря - дело вкуса. Хотя этот маяк - один из самых красивых в Германии. Да и великолепный вид, открывающийся с его смотровой площадки, компенсирует все неудобства. Стоимость услуг - по договоренности.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На футбольном стадионе В Германии, стране любителей футбола, местом вступления в брак нередко становятся стадионы команд бундеслиги. При стадионе знаменитого футбольного клуба "Шальке 04" в Гельзенкирхене даже есть экуменическая часовня. Обряды венчания здесь проводят два священника - из протестантской и католической церквей.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На гоночной трассе Отправиться под венец под звук ревущих моторов: такая возможность есть на Нюрбургринге - знаменитой гоночной трассе рядом с одноименным поселком в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Для этого тут выделяется всего два дня в году - 12 июля и 11 октября. С 2020 года их число увеличат до четырех дней.

10 необычных мест для бракосочетания в Германии На подвесной железной дороге Подвесная железная дорога - исторический памятник и один из видов общественного транспорта в Вуппертале. Особой популярностью пользуется "королевский вагон" (Kaiserwagen), часто арендуемый для свадебных торжеств. Церемония бракосочетания здесь, включая часовую прогулку по городу, обойдется в 476 евро. Если она проводится в выходные, придется доплатить еще 81 евро. Автор: Наталия Королева



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