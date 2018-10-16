 СБУ подозревает в госизмене замглавы Службы внешней разведки | Новости из Германии об Украине | DW | 17.10.2018

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Украина

СБУ подозревает в госизмене замглавы Службы внешней разведки

Экс-главу Службы внешней разведки Украины подозревается в незаконном обогащении. В отношении Сергея Семочко открыто уголовное дело.

Здание СБУ в Киеве

Здание СБУ в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело по статье "госизмена" в отношении бывшего сотрудника СБУ Сергея Семочко, который занимал должность заместителя главы Службы внешней разведки. Об этом во вторник, 16 октября, сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Контекст

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В сообщении указывается, что следствие проверяет опубликованную в СМИ информацию. Ранее украинский журналист Денис Бигус опубликовал расследование, в котором говорилось, что Семочко вымогал и получал деньги за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа. Денис Бигус и его команда будут привлечены для исследования обстоятельств по предполагаемому незаконному обогащению замглавы внешней разведки, изложенных в расследовании.

Сам Семочко отрицает незаконное обогащение. В интервью телеканалу ZIK он обвинил журналистов в манипуляциях.

Сергей Семочко в годы руководства экономической контрразведкой СБУ проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний, утверждают журналисты. Они подозревают, что это может пояснить покупку семьей замглавы СВР недвижимости под Киевом на 200 миллионов гривен и появление у него дорогостоящего автомобиля, отмечает украинское издание "Гордон".

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