СБУ обыскивает жилье предстоятеля Киево-Печерской лавры

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски по месту проживания предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Павла, сообщил начальник аппарата главы СБУ Игорь Гуськов на брифинге в Киеве в пятницу, 30 ноября.

"Прямо сейчас СБУ за процессуальным руководством прокуратуры Киевской области проводит санкционированные следственные действия у предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебедя", - сказал он, уточнив, что в отношении Павла возбуждено дело по части 2 статьи 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигание межконфессиональной вражды).

Между тем информационно-просветительский отдел УПЦ МП сообщил, что 30 ноября на территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры в селе Вороньки Бориспольского района Киевской области прибыли три автобуса с сотрудниками СБУ для проведения обыска. Митрополит Павел ранее неоднократно заявлял, что на него оказывается давление. "Звучат угрозы, разного рода нападки", - говорил он.

Реакция Московского патриархата

В Московском патриархате обыски у Павла назвали частью плана по принуждению епископов МП к участию в объединительном архиерейском соборе, на котором представители украинских православных церквей примут решение об объединении в составе одной церкви, независимой от Москвы, и изберут предстоятеля.

"Со стороны властей Украины начинаются "активные мероприятия" по обеспечению "добровольного" объединения украинских православных. Быть может, такую задачу поставили вчера в Стамбуле?" - заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

29 ноября в Стамбуле завершилось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором, вопреки ожиданиям, вновь не была назначена дата объединительного собора. В РПЦ в связи с этим указали на очевидное торможение Константинополем процесса выдачи томоса Украине и связали это с бескомпромиссной позицией Московского патриархата, отказавшегося поддержать автокефалию Украинской православной церкви.

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