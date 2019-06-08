 Сборные ФРГ и РФ одержали победы в отборе на Евро-2020 | Новости из Германии о Германии | DW | 09.09.2019

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Германия

Сборные ФРГ и РФ одержали победы в отборе на Евро-2020

Немецкие футболисты в гостях обыграли Северную Ирландию со счетом 2:0. Россияне победили Казахстан за счет гола этнического бразильца Марио Фернандеса.

Марсель Хальстенберг отмечает гол в ворота сборной Ирландии, 9 сентября 2019 г.

Марсель Хальстенберг отмечает гол в ворота сборной Ирландии, 9 сентября 2019 г.

Сборная Германии в отборочном матче чемпионата Европы-2020 победила команду Северной Ирландии. В матче группы C, который проходил в Белфасте, немецкие футболисты одержали победу со счетом 2:0. Голами во втором тайме отметились Марсель Хальстенберг (Marcel Halstenberg) и Серж Гнабри (Serge Gnabry). 

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Одновременно с этим сборная России проводила очередной матч в рамках группы I. В Калининграде российские футболисты с минимальным счетом победили команду Казахстана. На 89-й минуте единственный мяч забил выступающий за Россию бразилец Марио Фернандес.

В группе C лидирует сборная Германии, набрав 12 очков. У преследующих бундестим североирландцев очков столько же, однако они уступают команде ФРГ по дополнительным показателям. На третьем месте команда Нидерлнадов, которая набрала 9 очков, но при этом имеет матч в запасе. В группе I после шести туров лидируют бельгийцы, которые выиграли все свои матчи, набрав 18 очков. У россиян на три очка меньше. Занимающие третье место футболисты Казахстана отстают на восемь очков.

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    Автор: Ефим Шуман


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