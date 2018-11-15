 Сборная ФРГ по футболу вылетела из элитного дивизиона Лиги наций | Новости из Германии о Германии | DW | 17.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Сборная ФРГ по футболу вылетела из элитного дивизиона Лиги наций

Новый турнир УЕФА складывается для сборной Германии неудачно. Она вылетела из элитного дивизиона.

Тренер Йоахим Лёв

Тренер Йоахим Лёв

Сборная Германии выбыла из высшего дивизиона Лиги наций - нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и в следующем сезоне будет играть в дивизионе B. После победы команды Нидерландов 2:0 над соперниками из Франции в Роттердаме в пятницу, 16 ноября, подопечные тренера Йоахима Лёва (Joachim Löw) лишились шансов подняться с последнего места в своей группе.

Контекст

Турция в четвертый раз участвовала в борьбе за право принять чемпионат Европы по футболу. Но УЕФА решил, что хозяйкой Евро-2024 будет Германия. И это правильно, считает Йоша Вебер. (27.09.2018)

История с Мамаевым и Кокориным словно создана для того, чтобы оттенить скандалы последних месяцев. А заодно дать аудитории почувствовать, что ее мнение, хотя бы по этому вопросу, что-то значит, считает Александр Плющев. (10.10.2018)

В Лиге наций участвуют 55 европейских сборных, разбитых на 4 группы: A, B, C, D.  ФРГ попала в высшую - А, Россия и Украина - в B, Беларусь - в группу D. Турнир в 2018 году проходит впервые, его собираются проводить раз в два года. Он связан с отборочным циклом к чемпионату Европы: победители групп Лиги наций получат возможность напрямую попасть на европейское первенство.

Между тем россияне сохраняют хорошие шансы в следующем сезоне пройти в дивизион А. Для этого им следует сохранить первое место в своей группе, где они на 4 очка опережают Турцию и на 6 очков - Швецию.

15 ноября сборная РФ в товарищеском матче в Лейпциге уступила бундестим 0:3. На пресс-конференции перед игрой Йоахим Лёв признал, что сравнительно невысокий интерес к ней может быть объясним плохими результатами бундестим в текущем году. "После такого года сложно ожидать, что болельщики будут массово ходить на наши матчи", - констатировал наставник немецкой сборной. На чемпионате мира 2018 года в России команда ФРГ не сумела выйти из группы, а в Лиге наций, проиграв два матча из трех, набрала пока всего одно очко.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:48
Now live
02:48 мин

Германия примет чемпионат Европы 2024 года (27.09.2018)

  • Свисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Свисток арбитра

    Многие правила в футболе сложились очень рано. Cвисток судьи впервые прозвучал на футбольном поле в 1878 году. До этого арбитры управляли игрой, в основном, голосом и руками. Но 10 июля 1878 года один из матчей в Лондоне судил полицейский. Когда на поле началась драка, он тут же засвистел в свисток. Драка прекратилась. С тех пор свисток стал непременным атрибутом футбольного арбитра.

  • Судьи изучают работу системы видеоповторов

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Видеоповторы как доказательство

    А вот правило, введенное лишь совсем недавно, в 2012 году. Исполком ФИФА после долгих раздумий разрешил использовать эти технические средства. На чемпионате мира в России видеоповторы используются для проверки трех спорных ситуаций: когда речь идет о том, был ли гол или нет (в том числе, не забит ли он из офсайда), о назначении пенальти и об удалении игрока.

  • Судья спреем проводит линию на футбольном поле, обозначая место для пробития штрафного удара

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Исчезающий спрей

    Впервые такой спрей применили бразильцы в 2001 году. Там же, в Бразилии, исчезающий спрей использовали на чемпионате мира 2014 года. С его помощью судьи проводят линию для установки стенки и обозначают место нарушения при пробитии штрафного удара. Рефери уже не надо, как раньше, снова и снова отодвигать стенку. В составе спрея, в основном, вода и бутан. Последний достаточно быстро улетучивается.

  • Боковой судья поднял флажок, сигнализируя о положении вне игры

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Без офсайда

    Есть и более кардинальные предложения. Так, уже не в первый раз футбольные функционеры выступают за отмену правила "вне игры": мол, матчи станут зрелищнее. В 2010 году за отмену офсайда даже выступил тогдашний президент ФИФА. Но все закончилось лишь тем, что в 2013 году частично упразднили правило так называемого пассивного положения "вне игры".

  • Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Размеры ворот

    Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке. Тем не менее, постоянно вносятся предложения увеличить ворота: мол, тогда будут больше забивать, игра станет интереснее. Но от размеров ли ворот это зависит?

  • Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Тайм-ауты

    Еще одно предложение - поделить матч на четыре четверти, чтобы у тренеров было больше возможностей давать указания игрокам. А лет десять назад дискутировали о том, не ввести ли тайм-ауты, как это принято, например, в баскетболе, - по 2 минуты на тайм и команду. Но, в конце концов, от этого отказались. Тайм-ауты разрешены только в мини-футболе: 1 минута в каждом тайме.

  • Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил внести несколько изменений в футбольные правила. Одно из них - заменить послематчевые пенальти буллитами.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Послематчевые буллиты

    Знаменитый в прошлом нападающий Марко ван Бастен предложил заменить послематчевые пенальти буллитами. Игроки начинают движение с расстояния 25 метров от ворот, выходят один на один с вратарем и должны в течение 8 секунд произвести удар. Одиннадцаметровые же будут пробиваться только в ходе игры. Но послематчевые пенальти на ЧМ-2018 показали: жаль расставаться со столь увлекательной традицией.

  • Судья назначет пенальти, указывая на 11-метровую отметку

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Удаление с поля на 10 минут

    В ФИФА обсуждают сейчас вопрос, не ввести ли временное (например, на 10 минут) удаление игроков с поля за грубую игру - в том случае, если фол или серия фолов не тянут на красную или даже желтую карточку, но все же требуют более серьезного наказания, чем устное предупреждение. Возможно даже введение в таком случае оранжевых карточек - помимо красной и желтой.

  • Оливер Бирхофф забивает решающий гол в ворота сборной Чехии на ЧЕ-96.

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    "Золотой гол"

    С 1993 по 2004 годы победителя в матчах плей-офф определял "золотой гол". Если команда забивала мяч в дополнительное время, игра сразу прекращалась. Правило "золотого гола" позволило Германии стать чемпионом Европы в 1996 году. Решающий мяч в ворота сборной Чехии на счету Оливера Бирхоффа (на снимке). В 1998 году на ЧМ "золотой гол" принес победу французам в поединке с Парагваем.

  • Пляжный волейбол

    Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

    Бикини для женского футбола

    В 2011 году президент ФИФА Зепп Блаттер предложил по примеру пляжного волейбола одеть женщин-футболисток в новую форму: плотно облегающие фигуру майки и узкие трусики. Тогда, мол, народ больше будет ходить на матчи женщин. Капитан сборной США Джули Фоуди сказала на это: "Мы наденем такую форму, только если Блаттер будет вести свои пресс-коференции в плавках!" От идеи отказались.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

Как часто мы слышим в эти дни - дни чемпионата мира - свисток арбитра! А впервые он прозвучал на футбольном поле 140 лет назад. Об этом и о более "свежих" нововведениях в футболе - в фотогалерее DW. (24.01.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Германия примет чемпионат Европы 2024 года (27.09.2018)  

Стал ли ЧМ-2018 победой для России? (16.07.2018)  

Жизнь после ЧМ: зачем Саранску такой большой стадион? (06.11.2018)  

Также по теме

Fussball Freundschaftsspiel | Deutschland - Russland

Сборная Германии по футболу победила Россию в товарищеском матче 15.11.2018

Бундестим с убедительны счетом 3:0 взяла верх над россиянами в Лейпциге. Все голы были забиты в первом тайме. Игра прошла при незаполненных трибунах.

UEFA Nations League | Frankreich vs. Deutschland | 2. TOR Frankreich

Сборная Германии проиграла французам в футбольной Лиге наций 16.10.2018

Экс-чемпион мира по футболу, сборная ФРГ, со счетом 1:2 проиграла в матче Лиги наций УЕФА действующим чемпионам мира - французам. Очередное поражение может вновь поставить вопрос об отставке Йоахима Лёва.

Fußball Nations League München Deutschland vs Frankreich

Германия и Франция сыграли вничью в первом матче нового турнира 06.09.2018

Первая игра бундестим после провального выступления на ЧМ-2018 закончилась со счетом 0:0. Матч проходил в Мюнхене в рамках нового турнира Лига наций УЕФА.

Реклама

Самые читаемые

Завод в Светлогорске - пример неудачи китайских инвестиций в Беларуси?  

Путина заставили в Сингапуре пройти через рамку металлоискателя  

Chatham House: Радикалы в Украине могут присвоить право на насилие  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно