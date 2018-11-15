Сборная ФРГ по футболу вылетела из элитного дивизиона Лиги наций

Сборная Германии выбыла из высшего дивизиона Лиги наций - нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и в следующем сезоне будет играть в дивизионе B. После победы команды Нидерландов 2:0 над соперниками из Франции в Роттердаме в пятницу, 16 ноября, подопечные тренера Йоахима Лёва (Joachim Löw) лишились шансов подняться с последнего места в своей группе.

В Лиге наций участвуют 55 европейских сборных, разбитых на 4 группы: A, B, C, D. ФРГ попала в высшую - А, Россия и Украина - в B, Беларусь - в группу D. Турнир в 2018 году проходит впервые, его собираются проводить раз в два года. Он связан с отборочным циклом к чемпионату Европы: победители групп Лиги наций получат возможность напрямую попасть на европейское первенство.

Между тем россияне сохраняют хорошие шансы в следующем сезоне пройти в дивизион А. Для этого им следует сохранить первое место в своей группе, где они на 4 очка опережают Турцию и на 6 очков - Швецию.



15 ноября сборная РФ в товарищеском матче в Лейпциге уступила бундестим 0:3. На пресс-конференции перед игрой Йоахим Лёв признал, что сравнительно невысокий интерес к ней может быть объясним плохими результатами бундестим в текущем году. "После такого года сложно ожидать, что болельщики будут массово ходить на наши матчи", - констатировал наставник немецкой сборной. На чемпионате мира 2018 года в России команда ФРГ не сумела выйти из группы, а в Лиге наций, проиграв два матча из трех, набрала пока всего одно очко.

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