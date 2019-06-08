 Сборная ФРГ выиграла первый матч ЧМ по футболу среди женщин | Футбол | DW | 08.06.2019

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Футбол

Сборная ФРГ выиграла первый матч ЧМ по футболу среди женщин

Женская бундестим в своем первом матче группового этапа ЧМ-2019 одержала победу над сборной Китая со счетом 1:0.

Джулия Гвин во время матча Германия - Китай

Джулия Гвин забила единственный гол

Женская сборная Германии по футболу выиграла свой первый матч на чемпионате мира во Франции. В субботу, 8 июня, в Рене немки обыграли со счетом 1:0 (0:0) китаянок.

Контекст

Немецкие футболистки в восьмой раз выиграли чемпионат Европы. В финальном матче женская сборная ФРГ обыграла команду Норвегии. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу немок. (29.07.2013)

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Единственный гол в поединке забила 19-летняя Джулия Гвин (Giulia Gwinn) из "Фрайбурга". Победа женской бундестим стала седьмой в восьми стартовых матчах на чемпионатах мира. На стадионе за игрой подопечных тренера Мартины Фос-Текленбург (Martina Voss-Tecklenburg) следили более 15 тысяч болельщиков.

ЧМ по футболу завершится 7 июля

В своем втором матче в группе B Германия 12 июня встретится со сборной Испании. 17 июня состоится матч немецких футболисток против команды ЮАР, являющейся новичком на мировых первенствах.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 7 июня по 7 июля.

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    Автор: Ольга Солонарь


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