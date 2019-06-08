 Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории | Новости из Германии о России | DW | 08.06.2019

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Россия

Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории

Сборная России по футболу разгромила в Саранске команду Сан-Марино - 9:0. У победителей четыре раза отличился капитан команды Артем Дзюба.

Сборная России по футболу празднует очередной гол

Сборная России по футболу празднует очередной гол

Сборная России по футболу в субботу, 8 июня, в рамкахотборочного группового турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года разгромила команду Сан-Марино - 9:0 (4:0). В матче, прошедшем в Саранске четырежды отличился капитан российской сборной Артем Дзюба, дубль на счету Федора Смолова, по голу на счету Антона Миранчука, Федора Кудряшова, еще один мяч в свои ворота отправил  защитник сборной Сан-Марино  Микеле Чеволе.

Контекст

История с Мамаевым и Кокориным словно создана для того, чтобы оттенить скандалы последних месяцев. А заодно дать аудитории почувствовать, что ее мнение, хотя бы по этому вопросу, что-то значит, считает Александр Плющев. (10.10.2018)

В отборочном туре чемпионата Европы по футболу 2020 года соперниками России станут Бельгия, Казахстан, Шотландия, Кипр и Сан-Марино. Сборная ФРГ попала в одну группу с Нидерландами и Беларусью. (02.12.2018)

Это самая результативная победа в истории российской команды. Ранее сборная России дважды побеждала со счетом 7:0. С таким результатом были обыграны сборные  Сан-Марино и Лихтенштейна.

В отборочной группе I российская команда с шестью очками после трех матчей переместилась на первое место. Столько же очков у фаворита группы - сборной Бельгии, которая в тот же вечер сыграет против Казахстана. Следующий матч отборочного турнира сборная России проведет 11 июня против команды Кипра.

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