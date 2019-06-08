Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории

Сборная России по футболу разгромила в Саранске команду Сан-Марино - 9:0. У победителей четыре раза отличился капитан команды Артем Дзюба.
Сборная России по футболу в субботу, 8 июня, в рамкахотборочного группового турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года разгромила команду Сан-Марино - 9:0 (4:0). В матче, прошедшем в Саранске четырежды отличился капитан российской сборной Артем Дзюба, дубль на счету Федора Смолова, по голу на счету Антона Миранчука, Федора Кудряшова, еще один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Сан-Марино Микеле Чеволе.
Это самая результативная победа в истории российской команды. Ранее сборная России дважды побеждала со счетом 7:0. С таким результатом были обыграны сборные Сан-Марино и Лихтенштейна.
В отборочной группе I российская команда с шестью очками после трех матчей переместилась на первое место. Столько же очков у фаворита группы - сборной Бельгии, которая в тот же вечер сыграет против Казахстана. Следующий матч отборочного турнира сборная России проведет 11 июня против команды Кипра.
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