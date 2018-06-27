Сборная Германии по футболу не прошла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Германии практически потеряла титул чемпиона мира по футболу, уступив 0:2 соперникам из Южной Кореи в своем последнем матче в группе F мирового первенства, проходящего в России. Встреча состоялась в Казани в среду, 27 июня. Германия заняла в группе последнее место и впервые в своей истории не сумела преодолеть барьер группового турнира.

Путевки в плей-офф получили сборные Мексики и Швеции, которые в тот же день померились силами в Екатеринбурге. Шведы победили 3:0 и заняли первое место в группе. Соперники обеих команд станут известны вечером 27 июня.

17 июня в своем первом матче на ЧМ-2018 действующие чемпионы мира проиграли команде Мексики со счетом 0:1, а вторую игру против Швеции выиграли (2:1).

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