 Сборная Германии по футболу не прошла в плей-офф ЧМ-2018 | Новости из Германии о Европе | DW | 27.06.2018

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Европа

Сборная Германии по футболу не прошла в плей-офф ЧМ-2018

Проиграв 0:2 Южной Корее, немецкие футболисты практически утратили титул чемпионов мира. Путевки в плей-офф получили сборные Мексики и Швеции.

Фрагмент матча ФРГ - Южная Корея

Сборная Германии практически потеряла титул чемпиона мира по футболу, уступив 0:2 соперникам из Южной Кореи в своем последнем матче в группе F мирового первенства, проходящего в России. Встреча состоялась в Казани в среду, 27 июня. Германия заняла в группе последнее место и впервые в своей истории не сумела преодолеть барьер группового турнира. 

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Путевки в плей-офф получили сборные Мексики и Швеции, которые в тот же день померились силами в Екатеринбурге. Шведы победили 3:0 и заняли первое место в группе. Соперники обеих команд станут известны вечером 27 июня.

17 июня в своем первом матче на ЧМ-2018 действующие чемпионы мира проиграли команде Мексики со счетом 0:1, а вторую игру против Швеции выиграли (2:1).

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