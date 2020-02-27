 ″Сбербанк″ заблокировал карту Милова, на которую собирали средства для компенсаций по искам | Новости из Германии о России | DW | 27.02.2020

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Россия

"Сбербанк" заблокировал карту Милова, на которую собирали средства для компенсаций по искам

Оппозиционер и ведущий "Навальный Live" Владимир Милов сообщил, что "Сбербанк" заблокировал карту, на которую он с декабря собирал деньги для компенсаций по искам после московских протестов.

Владимир Милов

Владимир Милов

Российский "Сбербанк" заблокировал банковскую карту российского общественного деятеля и ведущего канала "Навальный Live" Владимира Милова, на которую он собирал средства для компенсаций по искам о летних протестах в Москве. Решение принято в соответствии с законом о противодействии легализации полученных преступным путем доходов, сообщил оппозиционер в четверг, 27 февраля, на своей странице в Facebook.

"Это абсолютно противозаконно, конечно. Россия использует противоотмывочные законы для подавления политической оппозиции", - отметил далее Милов. Позже он добавил, что "Сбербанк" попросил его предоставить информацию по операциям после 1 декабря 2019 года.

Контекст

В интервью DW Ильдар Дадин рассказал, что думает о московских протестах и деле Константина Котова, приговоренного по "дадинской статье". Суд рассмотрит апелляцию по этому делу 14 октября. (12.10.2019)

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По словам активиста, как раз в декабре он начал собирать на эту карту добровольные пожертвования для компенсации штрафов по искам за московские протесты. "Почему было просто не запросить информацию (тем более что она публична вообще-то) и зачем было сразу все блокировать - вот, собственно, ключевой вопрос", - заявил Милов и добавил, что готов предоставить требуемые данные.

Иски после московских протестов

После летних протестных акций в Москве на оппозиционеров подали в суд ряд учреждений и ресторанов, потребовавших возмещения ущерба. В их числе - ресторан "Армения", ГБУ "Автомобильные дороги", Могортранс, прокуратура Москвы и ГУ МВД по Москве. По искам уже вынесены ряд решений.

В частности, 15 января Черемушкинский суд Москвы вынес решение по иску прокуратуры Москвы, удовлетворив требования в полном объеме. Суд взыскал с Алексея Навального, Владимира Милова, Ильи Яшина, Ивана Жданова, Александра Соловьева и Олега Степанова "в солидарном порядке" 1 миллион 261 тысячу рублей за акцию 27 июля 2019 года, а с Георгия Албурова и Любови Соболь - еще 1 миллион 107 тысяч рублей за шествие 3 августа. Прокуратура требовала возместить расходы на оплату труда сотрудников Росгвардии и стоимость горюче-смазочных материалов для задействованной техники.

В центре Москвы в июле и августе проходили акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В их ходе были задержаны более тысячи человек, а Следственный комитет возбудил так называемое "московское дело" о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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    Автор: Евгений Жуков


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