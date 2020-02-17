 Сбежавшая из стационара россиянка будет принудительно госпитализирована | Новости из Германии о России | DW | 17.02.2020

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Россия

Сбежавшая из стационара россиянка будет принудительно госпитализирована

По решению Петроградского районного суда, Алла Ильина, вернувшаяся в конце января из Китая, должна будет наблюдаться в Боткинской больнице как минимум до 19 февраля, чтобы исключить диагноз коронавируса.

Россиянка Алла Ильина (слева) на заседании суда по вопросу о ее принудительной госпитализации в связи с вероятностью заражения коронавирусом

Россиянка Алла Ильина (слева) на заседании суда по вопросу о ее принудительной госпитализации

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 17 февраля, принял решение принудительно поместить под наблюдение в Боткинскую инфекционную больницу сбежавшую из стационара пациентку Аллу Ильину, чтобы исключить у нее диагноз легочного заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщает из зала суда корреспондент DW в Санкт-Петербурге.

Таким образом, суд удовлетворил соответствующее заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой. Ожидается, что принудительная госпитализация Ильиной продлится как минимум до 19 февраля.

Несмотря на то, что дело касалось подозрения в наличии у Аллы Ильиной коронавируса, слушание проходило в открытом режиме. При этом представители Роспотребнадзора, заявившие, что Ильина может представлять опасность для окружающих, сидели с ней лицом к лицу, передает корреспондент DW.

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4 февраля 32-летняя жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, вернувшаяся перед этим из поездки в Китай, обратилась в поликлинику №32 в Санкт-Петербурге, где врачи выявили у нее признаки острого вирусного заболевания, которое могло быть вызвано коронавирусом.

Спустя три дня, 7 февраля, Ильина самовольно покинула больницу. Однако Роспотребнадзор заметил ее отсутствие только через неделю, после появления информации об инциденте в СМИ. По словам адвоката Ильиной, Виталия Черкасова, инкубационный период у его доверительницы уже закончился. Первые анализы она сдала в Хабаровске, куда прилетела из Китая 31 января. Они не показали признаков заражения коронавирусом.

Как заявили сама Ильина после слушания 17 февраля, она готова подчиниться решению суда и отправиться на госпитализацию.

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    Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

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  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

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    Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае

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  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

    Новый коронавирус из Китая

    Респираторные маски и датчики температуры тела

    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

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    Опустевшие улицы Уханя

    Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

    Последствия для экономики Китая

    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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