Сбежавшая из стационара россиянка будет принудительно госпитализирована

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 17 февраля, принял решение принудительно поместить под наблюдение в Боткинскую инфекционную больницу сбежавшую из стационара пациентку Аллу Ильину, чтобы исключить у нее диагноз легочного заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщает из зала суда корреспондент DW в Санкт-Петербурге.

Таким образом, суд удовлетворил соответствующее заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой. Ожидается, что принудительная госпитализация Ильиной продлится как минимум до 19 февраля.

Несмотря на то, что дело касалось подозрения в наличии у Аллы Ильиной коронавируса, слушание проходило в открытом режиме. При этом представители Роспотребнадзора, заявившие, что Ильина может представлять опасность для окружающих, сидели с ней лицом к лицу, передает корреспондент DW.

Вернувшаяся из КНР россиянка с признаками вирусного заболевания самовольно покинула больницу

4 февраля 32-летняя жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, вернувшаяся перед этим из поездки в Китай, обратилась в поликлинику №32 в Санкт-Петербурге, где врачи выявили у нее признаки острого вирусного заболевания, которое могло быть вызвано коронавирусом.

Спустя три дня, 7 февраля, Ильина самовольно покинула больницу. Однако Роспотребнадзор заметил ее отсутствие только через неделю, после появления информации об инциденте в СМИ. По словам адвоката Ильиной, Виталия Черкасова, инкубационный период у его доверительницы уже закончился. Первые анализы она сдала в Хабаровске, куда прилетела из Китая 31 января. Они не показали признаков заражения коронавирусом.

Как заявили сама Ильина после слушания 17 февраля, она готова подчиниться решению суда и отправиться на госпитализацию.

Смотрите также:

Новый коронавирус из Китая Симптомы коронавируса Симптомы китайского коронавируса напоминают признаки гриппа и простудных заболеваний. В первую очередь, это общее недомогание, кашель и повышенная температура. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

Новый коронавирус из Китая Коронавирус под микроскопом Вирус 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, относится к семейству коронавирусов, хорошо известных ученым. В 2003 году вирус из этого семейства вызвал вспышку острого респираторного синдрома (Sars), а в 2012-м - ближневосточного респираторного синдрома (Mers) .

Новый коронавирус из Китая Вирус появился в городе Ухань в центральном Китае Впервые коронавирус 2019-nCoV был выявлен в городе Ухань в центральной части Китая. Предположительно источником инфекции стал местный рынок морепродуктов, на котором продавались, кроме прочего, змеи, летучие мыши и другие дикие животные, употребляемые китайцами в пищу. Население города составляет около 11 млн человек.

Новый коронавирус из Китая Респираторные маски и датчики температуры тела Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

Новый коронавирус из Китая Опустевшие улицы Уханя Опасаясь заражения опасным коронавируом, жители города Уханя, с 22 января фактически находящегося на карантине, стараются избегать людных мест. Кинотеатры, рестораны и музеи города прекратили работу, многие фирмы рекомендовали своим сотрудникам перейти на работу из дома.

Новый коронавирус из Китая Экстренная постройка новой больницы в Ухане Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

Новый коронавирус из Китая Последствия для экономики Китая По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

Новый коронавирус из Китая Коронавирус за пределами Китая Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

Новый коронавирус из Китая Эвакуация иностранных граждан из Уханя В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии. Автор: Елена Гункель

