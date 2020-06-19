 В Германии открылись сауны. Как в них парятся во время пандемии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.06.2020

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Культура и стиль жизни

В Германии открылись сауны. Как в них парятся во время пандемии

В Германии из локдауна вышли сауны и термальные комплексы. Фанаты жара-пара вздохнули с облегчением, но тут же задались вопросом, а как же это будет выглядеть?

Сауна с видом на Кельнский собор. Фото из архива

Сауна с видом на Кельнский собор

Голышом и в масках? Без мыла и шампуней как в фитнесс-центрах, где на тренажеры - можно, а в душ и бассейн - нельзя? Будет ли вода в джакузи? Один на один с мастером по церемониям - ауфгуссам, или в саунах для посетителей возведены перегородки из органического стекла как в магазинах и офисах? Поход по заданию редакции в любимый термальный комплекс Claudius Therme в Кельне, носящий имя древнеримского императора Тиберия Клавдия Цезаря Августа Германика - в память о том, что культуру купания на Рейн принесли античные латиняне, прояснил все вопросы тактического характера. С них и начнем.

Минеральные воды в центре большого города

Комплекс, расположенный в парке на берегу Рейна с потрясающим видом на Кельнский собор, по праву считается одним из лучших в Европе. Более того, вода в нем действительно - термальная, что официально подтверждено, то есть поступает не из городского водопровода, а из скважины и богата полезными для здоровья минеральными веществами. Содержащиеся в ней ионы натрия, магния, кальция, а также хлориды и прочие элементы обеспечивают ее бальнеологический эффект.

Купание в этой воде помогает, в частности, от повышенного давления, при ревматзме и заболеваниях опорно-двигательной системы. При употреблении внутрь - позитивно влияет на пищеварение. У входа целебной водички можно попить из краника в стене. Посетители комплекса, как правило, у краника не задерживались, а сразу шли по лестнице наверх снимать стресс в этом храме велнеса. Отныне, однако, всем придется волей-неволей задержаться у входа, чтобы ознакомиться с новыми правилами.

Бассейн с термальной водой. Фото из архива

Бассейн с термальной водой

Вход только без симптомов и другие правила для посещения саун

Правило первое и главное: вход открыт только людям без типичных для Covid-19 симптомов, то есть температуры, кашля и болей в горле. Все остальное уже привычно: соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки, чихать в локоть и следовать указателям. В комплексе появилось огромное количество табличек, оповещающих, прямо как на улицах и дорогах, где движение одностороннее, где двустороннее, а в какую дверь ходить нельзя, потому что на ней висит "кирпич". Германия - все-таки страна автомобилистов.

Зато исчезли уютные диванчики у входа, освободив место для терминалов по заполнению обязательной анкеты, в которой нужно указать имя и контактные данные на случай выявления инфекции. Обозначено и место для очереди.

По новым правилам с учетом требований гигиены в коронавирусные времена, как сообщил DW Тильманн Брокхаус (Tilmann Brockhaus), представитель администрации Claudius Therme Köln, на одного человека требуется площадь не менее семи квадратных метров. Термальный комплекс с просторными внутренними помещениями и обширной территорией под открытым небом легко выполняет это требование. Так что в комплексе могут находиться одновременно до 600 человек, как и раньше, до короны.

Обязательную для ношения в общественных местах маску в аквакомплексе разрешено снять уже в раздевалке и оставить в шкафчике вместе с одеждой. Быстро в душ, и вот оно - долгожданное погружение в термальную нирвану... В бассейнах с минеральной водой для тех, кто любит просто поплавать в купальниках, с виду никаких изменений. Но на пограничном переходе в нудистскую часть с саунами поджидает первый сюрприз.

Расписание процедур, которых в докоронавирусные времена предлагалось по нескольку в час, сейчас пугает своим полупустым содержанием. В строчке, притом далеко не в каждой, стоит одно единственное слово: Aufguss. То есть не фруктовый, солевой, медовый или какой еще, а просто ауфгусс. И именно так процедуры теперь проходят: пришел банщик, сбрызнул камни ароматизированной водичкой, сдержанно помахал над каменкой веером и ушел. И никаких там ананасов или чая вдогонку.

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    Автор: Максим Нелюбин


Впрочем, настоящие ценители банной культуры, знающие прелести истинной финской сауны и традиционной русской бани, никогда и не стремились попасть на процедуры, суть которых заключается в том, чтобы абсолютно сухую сауну на несколько минут превратить в несколько влажную, и на которые собирается столько людей, что сидеть на полке приходится в позе эмбриона. При этом разговаривать нельзя, но надеяться можно, что разгоняющий жар полотенцем мастер по ауфгуссам не нагонит сразу столько пару, что сидеть на какое-то время станет просто невыносимо, или что эффект от полива каменки вообще дойдет до верхних этажей.

Вениковый оазис Германии

К великому счастью истинных ценителей банной культуры в термах имени императора Клавдия есть самая настоящая русская баня, деревянная, срубленная в Сибири, разобранная по бревнышкам, привезенная в Кельн и здесь снова собранная. И в этой бане с полками в три этажа на каменке стоит тазик с водой, куда можно погружать березовый веник. А потом этим веником орошать раскаленные камни, добиваясь оптимального соотношения температуры и влажности.

Неужели можно вот так прийти со своим веником и устроить свой собственный персональный ауфгусс? Разумеется, нет. Воду на камни льют и пар разгоняют в Германии исключительно банщики. На "вениковой процедуре" мастер по ауфгуссам машет вместо полотенца вениками и орошает ими же сидящих на полках - горячей и холодной водой. Процедура, где тебя вениками отхлопают, стоит отдельных денег.

Русская баня в городе на Рейне. Фото из архива

Русская баня в городе на Рейне

Веники в ходу и других саунах Германии, ими тоже машут и орошают, называя порой по незнанию веники "зениками". Но самый приближенный к оригиналу вариант находится все же в Кельне. По крайней мере, так считают те, кому доводилось испытать ощущение блаженной чистоты тела и духа после посещения традиционной русской бани. Кстати, классическая финская сауна и исконно русская баня очень похожи. Финны тоже поддают пар, хлопают себя веником в полумраке деревянного сруба, вдыхают аромат березы или можжевельника, а потом ныряют в ледяное озеро или сугроб.

То, что по всей Европе называют "финской сауной", то есть жарилка с сухим воздухом, без единой капельки воды на камнях, не имеет ничего общего с традиционной финской культурой парения. Финны приходят в ужас, когда им рассказываешь про сауну без Löyly, как они называют свой легкий парок. Так что русская баня в термах Клавдия - это, наверное, единственная истинная финская сауна в Кельне, а то и во всей Германии. Была? Или в ней снова появится парок?

Баня без пара, что щи без навара

Русскую баню лишили пара, как объяснил DW представитель администрации Claudius Therme Köln Тильманн Брокхаус, потому что температура в ней ниже требуемых сейчас по новым правилам 80 градусов. К тому же, высокая влажность для вируса является идеальной средой. Поэтому в нынешних условиях парилки закрыты по всей Германии. То есть бане в Кельне еще повезло, что ее не закрыли, а перепрофилировали под суховоздушную сауну.

Открытый бассейн в комплексе Claudius Therme Köln. Фото из архива

Открытый бассейн в комплексе Claudius Therme Köln

Угроза распространения инфекции сведена до минимума, но трехмесячный локдаун и нововведения явно не пошли бане на пользу. Дверь толком не закрывается, рассохлась, на полу нет привычных луж, в тазике с водой не плавают березовые листья. Внутри бани до безжизненности сухо и стерильно. Тут даже немцы поняли, что без веника париться, что вилкой щи хлебать, и принялись самовольно поливать каменку из тазика, чтобы вернуть бане ее обязательный пар. Счастье было коротким, пришел банщик и прекратил несанкционированный ритуал.

В прежние времена в термах Клавдия можно было вполне легально наслаждаться паром и без банщика. Надо было просто прийти в разогретую и хорошо увлажненную избушку сразу же после процедуры, в полном одиночестве растянуться на полке во весь рост и вбирать всеми фибрами души и тела влажное тепло и березовый аромат. Не будем лукавить, искушение прийти в эту баню со своим веником было очень велико... Но мы в Германии!

В баню с палкой вместо веника

Теперь в просторных термах Клавдия стало почти безлюдно. Хочешь грейся или плавай, хочешь спи, загорай нагишом или обедай в махровом халате. Раньше во время популярных процедур люди сидели плечом к плечу, как куры на насесте. Теперь у входа в сауны висят палки метровой длины.

Те самые палки

Те самые палки

Берешь палку, заходишь. Если палок у входа нет, то ждешь, когда из сауны кто-нибудь выйдет. В сауне садишься так, чтобы от тебя до другого человека было расстояние в метр. И тут палка пригодится. Все как в аптеке. В термах Клавдия в отдельные сауны пускают одновременно не более восьми человек, в бассейны не более пяти. Температура в саунах поднята до 80 градусов. В других термальных комплексах правила примерно такие же. В комплексе Mediterana даже строже: ауфгуссы отменены полностью, с собой обязательно приносить минимум три полотенца, маски снимать можно только в сауне или в воде.

Народ, разумеется, рад, что сауны снова открылись, но ощущает некий дискомфорт. Кому-то жаль, что банщики больше не машут полотенцами, кто-то тщетно ищет в кадках лед, кого-то расстраивает отсутствие на процедурах соли и меда. Пар, впрочем, может вернуться в русскую баню в Кельне, не исключает представитель термального комплекса имени Клавдия. Вполне можно представить себе, говорит Тильманн Брокхаус в интервью DW, что банщик будет просто чаще заходить в баню и поливать регулярно каменку водой, не устраивая при этом грандиозных ритуалов.

Так что не все так безнадежно. Сауны приспособятся к новым условиям, и кто знает, возможно, люди поймут, что константный легкий парок в спокойной и расслабленной обстановке это даже лучше, чем ритуалы с маханием полотенцами. Ради таких перспектив можно какое-то время походить в баню и с палкой, а не с веником...

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