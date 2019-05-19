Саудовская Аравия созывает антикризисную встречу глав арабских государств

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль-Сауд пригласил лидеров стран-членов Совета сотрудничества арабских государств персидского залива (ССАГПЗ) и Арабской лиги в Мекку для обсуждения мер по снятию напряжения в ближневосточном регионе. Планируется, что экстренный саммит состоится уже 30 мая. Об этом в ночь на воскресенье, 19 мая, сообщило государственное информагентство Саудовской Аравии SPA.

Кроме того, он обсудил по телефону кризисную ситуацию в регионе с госсекретарем США Майклом Помпео, сообщает информагентство Reuters.

Нападение на нефтепровод в Саудовской Аравии

Ситуация в Персидском заливе начала обостряться после совершенного с помощью дронов нападения на центральный нефтепровод государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco, находящийся недалеко от Эр-Рияда.

В результате инцидента, произошедшего во вторник, 14 мая, компания была вынуждена прекратить эксплуатацию нефтепровода по соображениям безопасности.

Ответственность за этот акт саботажа взяла на себя действующая на территории соседнего Йемена шиитская группировка хуситов. Несмотря на заявление официального Тегерана о том, что Иран к произошедшему не причастен, в министерстве обороны Саудовской Аравии высказали убеждение, что хуситы атаковали нефтепровод по указанию из Тегерана.

Эр-Рияд готов защищать свои интересы

При этом официальный Эр-Рияд заявил, что эти нападения серьезно скажутся на маршрутах снабжения и стабильности мировых рынков нефти.

"Саудовская Аравия не хочет войны в регионе и сделает все, что в ее силах, чтобы ее предотвратить. В то же время королевство заверяет, что в случае если другая сторона начнет войну, королевство ответит жестко и решительно и будет защищать себя и свои интересы", - заявил в воскресенье на пресс-конференции в Эр-Рияде министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Двумя днями ранее Объединенные Арабские Эмираты сообщили о саботаже двух нефтяных танкеров из Саудовской Аравии и двух судов из Норвегии и ОАЭ, произошедшем недалеко от побережья Персидского залива.

Союзник США и противник Ирана

Саудовская Аравии имеет большое влияние в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива. В этой организации состоят шесть ближневосточных государств, в том числе Бахрейн и Кувейт. В Лиге арабских государств состоят 20 стран.

Саудовская Аравия и ОАЭ являются союзниками США и противниками Ирана. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из соглашения с Тегераном по ядерной программе.

На прошлой неделе Тегеран также заявил о том, что больше не собирается соблюдать определенные положения договора. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции против Ирана и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США ввели новые санкции против Ирана 5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния США вышли из соглашения по Ирану 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран соблюдал условия сделки До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Какие санкции вступили в силу После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния ЕС сожалеет о новых санкциях США Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Иран намерен продолжать торговлю нефтью Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Угрозы Тегерана на фоне санкций США Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

Санкции США против Ирана - хроника противостояния Введение санкций привело к протестам Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста. Автор: Наталья Позднякова

