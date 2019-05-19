Саудовская Аравия обещает не допустить войны с Ираном

Саудовская Аравия постарается любой ценой избежать войны в ближневосточном регионе. Об этом заявил в четверг, 30 мая, саудовский госминистр по иностранным делам Адель аль-Джубейр в преддверии экстренного саммита по ситуации в Персидском заливе, проводимого в Мекке под эгидой Лиги арабских государств (ЛАГ).

"Война была бы вредна для всех в регионе, и мы хотим ее избежать любой ценой", - подчеркнул аль-Джубейр. По его мнению, страны региона переживают сейчас непростой момент. Госминистр считает, что Иран должен проявить сдержанность, если стремится нормализовать обстановку.

Атаки на танкеры и нефтепровод

По данным ЛАГ, представители Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) обсудят на саммите атаки на танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также удары, нанесенные с беспилотников повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" по нефтепроводу государственной нефтедобывающей компании Saudi Aramco недалеко от Эр-Рияда.

Несмотря на заявление Ирана, что он не причастен к произошедшему, в министерстве обороны Саудовской Аравии высказали убеждение, что хуситы атаковали нефтепровод по указанию Тегерана.

Эр-Рияд готов защищать свои интересы

Официальный Эр-Рияд предупредил, что эти нападения серьезно скажутся на маршрутах снабжения и на стабильности мировых рынков нефти. Госминистр Адель аль-Джубейр 26 мая на пресс-конференции в Эр-Рияде заявил: "Если другая сторона начнет войну, королевство ответит жестко и решительно и будет защищать себя и свои интересы".

Двумя днями ранее Объединенные Арабские Эмираты сообщили о взрывах двух нефтяных танкеров из Саудовской Аравии и двух судов из Норвегии и ОАЭ неподалеку от побережья Персидского залива.

Союзник США и противник Ирана

Саудовская Аравии имеет большое влияние в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива. В этой организации состоят шесть ближневосточных государств, в том числе Бахрейн и Кувейт. В Лигу арабских государств входят 20 членов.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из соглашения с Тегераном по ядерной программе. В середине мая Тегеран также заявил, что больше не собирается соблюдать определенные положения договора. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции против Ирана и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

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