Сатирическое шоу "Заповедник"

Еженедельная сатирическая программа "Заповедник". Вся подноготная российской и мировой политики - в звериных итогах недели.
В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ? Программа выходит по воскресеньям.
Кремль ищет виновного в смерти экономики. Музыкальное путешествие по печальной карьере генералов. Космическая конференция по климатическим проблемам вселенского масштаба. Смотрите в 191-м выпуске "Заповедника"!
Александр Лукашенко приезжает к Путину в Золотую Орду. Кремлевская песня о предстоящих выборах в Госдуму РФ. Последние мировые новости в стихах. Смотрите в 183-м выпуске "Заповедника"!