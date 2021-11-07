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Сатирическое шоу "Заповедник"

Еженедельная сатирическая программа "Заповедник". Вся подноготная российской и мировой политики - в звериных итогах недели.

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ? Программа выходит по воскресеньям.

Локдаун добил экономику. Почему грустят генералы. Климатический "Стар Треп" – "Заповедник", выпуск 191, 07.11.21 07.11.2021

Кремль ищет виновного в смерти экономики. Музыкальное путешествие по печальной карьере генералов. Космическая конференция по климатическим проблемам вселенского масштаба. Смотрите в 191-м выпуске "Заповедника"!

Локдаун до седьмого. Чего боятся политики. Раскопки холодной войны – "Заповедник", выпуск 190, 31.10.21 31.10.2021

Песня о локдауне в России. Ужасы, способные испугать мировых лидеров. Политическая палеонтология: экспедиция откопала холодную войну. Смотрите в 190-м выпуске "Заповедника"!

Игра в КРАБА. Газовый шантаж. Театр одного политика – "Заповедник", выпуск 189, 24.10.21 24.10.2021

Социальный эксперимент по расчеловечиванию политиков. Песня об экстремальных спотовых ценах на газ. Театр политического абсурда. Смотрите в 189-м выпуске "Заповедника"!

Жизнь после отставки. Юбилейный саммит. Тюремная политика - "Заповедник", выпуск 188, 17.10.21 17.10.2021

Кружок политических спиритуалистов общается с отошедшими от власти. Песня пожилых половинок во славу СНГ. Разборки с политиками по понятиям. Смотрите в 188-м выпуске "Заповедника"!

Офшорный юмор. Вечный Лукашенко. Топовые каналы Ютуба – "Заповедник", выпуск 187, 10.10.21 10.10.2021

Запрещенный юмор из "Архива Пандоры". Триллер о серийном президенте и его подражателе. Видеоблоги политиков о голодовке, топливном кризисе и офшорах. Смотрите в 187-м выпуске "Заповедника"!

Неудобная шкура оппозиционера. Политическая жатва. Хор для президента – "Заповедник", выпуск 186, 03.10.21 03.10.2021

Сюжет об идущих на поклон к волшебнику Вброс. Репортаж про дачные заготовки. Песня от поклонников в подарок президенту. Смотрите в 186-м выпуске "Заповедника"!

Электронные выборы. Как кинули Макрона. Ковидный ТРЭШ – "Заповедник", выпуск 185, 26.09.21 26.09.2021

Сюжет в стихах: как прошли выборы в Госдуму РФ. Водевиль о ситуации с подлодками и оборонными союзами. Ковидный госпиталь и мировые политические лидеры. Смотрите в 185-м выпуске "Заповедника"!

Праздник урожая голосов. Вредоносный интернет. Теория большого хайпа – "Заповедник", выпуск 184, 19.09.21 19.09.2021

Наш киножурнал "Вести с избирательных полей". Кремлевский хор выступает с песней о блокировках в интернете. Ситком по последним новостям. Смотрите в 184-м выпуске "Заповедника"!

Командировочные для Лукашенко. Песня про выборы. Стихи по-маленькому - "Заповедник", выпуск 183, 12.09.21 12.09.2021

Александр Лукашенко приезжает к Путину в Золотую Орду. Кремлевская песня о предстоящих выборах в Госдуму РФ. Последние мировые новости в стихах. Смотрите в 183-м выпуске "Заповедника"!