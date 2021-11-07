Сатирическое шоу "Заповедник"

Еженедельная сатирическая программа "Заповедник". Вся подноготная российской и мировой политики - в звериных итогах недели.

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ? Программа выходит по воскресеньям.