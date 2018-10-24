Саркози не смог предотвратить суда по "делу Bygmalion"

Апелляционный суд Парижа во вторник, 25 октября, отклонил ходатайство бывшего президента Франции Николя Саркози об отмене передачи в суд дела, по которому он обвиняется в незаконном финансировании избирательной кампании, более известного как "дело Bygmalion". Об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идет о неудачной попытке Николя Саркози переизбраться на пост президента в 2012 году. Организацией выборов занималось рекламное агентство Bygmalion. Его сотрудники с помощью фиктивных чеков пытались скрыть превышение установленной законом верхней границы финансирования избирательной кампании, которая во Франции составляет 22,5 млн евро. Следствию, завершившемуся в 2017 году, удалось доказать, что Саркози и его партия "Союз в поддержку народного движения" потратили на выборы порядка 40 млн евро. Помимо экс-президента Франции перед судом предстанут еще 13 человек.

Второе поражение Саркози в апелляционном суде

Ранее, 8 октября, Николя Саркози потерпел еще одно поражение в апелляционном суде, когда безуспешно пытался не допустить рассмотрения дела по обвинению в попытках подкупа и оказания давления на следствие. В 2014 Николя Саркози в 2014 году через своего адвоката пытался подкупить Жильбера Азибера, который в то время занимал должность прокурора при кассационном суде. Бывшего французского президента интересовал ход следствия по делу о предположительно незаконном финансировании его предвыборной кампании в 2007 году со стороны обладательницы многомиллиардного состояния, наследницы компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. За эту информацию экс-президент предлагал Азиберу престижный пост в Монако.

Кроме того, Николя Саркози обвиняют в получении незаконных денег на избирательную кампанию 2007 года от ливийского диктатора Муаммара Каддафи и получении доходов вследствие расхищения ливийских госфондов.

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Смотреть видео 01:00 Now live 01:00 мин Поделиться Саркози не станет кандидатом в президенты Франции Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2T0g3 Саркози не станет кандидатом в президенты Франции (21.11.2016)