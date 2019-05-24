 Сара Сандерс уходит в отставку с поста пресс-секретаря Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.06.2019

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Мир

Сара Сандерс уходит в отставку с поста пресс-секретаря Трампа

Сара Сандерс проработала пресс-секретарем Белого дома два года. Дональд Трамп выразил надежду на то, что она будет баллотироваться в губернаторы Арканзаса.

Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс

Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс

Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс в конце июня покинет свой пост. Об этом сообщил в четверг, 13 июня, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter. Трамп назвал Сандерс "замечательной" и добавил, что она вернется в свой родной штат Арканзас, где, как надеется президент, будет баллотироваться на пост губернатора.

Контекст

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер покидает свой пост. Он уходит в отставку, поскольку не согласен с назначением на пост директора по связям Белого Дома финансиста Энтони Скарамуччи, сообщают источники. (21.07.2017)

В прессу просочился доклад о тесных связях Дональда Трампа и его команды с Кремлем. Подлинность доклада не выяснена. DW собрала данные на тему "Трамп и Россия" из открытых источников. (11.01.2017)

36-летняя Сара Сандерс, дочь известного политика-республиканца и бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби, возглавила пресс-службу Белого дома в июле 2017 года, сменив в этой должности Шона Спайсера. Наблюдатели отмечают, что брифинги для прессы, ранее проходившие каждый день, при Сандерс почти прекратились. До прихода в Белый дома Сандерс работала в предвыборном штабе Трампа.

Уходящая в отставку пресс-секретарь Трампа отличалась почти безоговорочной лояльностью президенту. Сару Сандерс обвиняли в том, что она неоднократно говорила неправду журналистам, в частности, когда речь заходила об отставке экс-главы ФБР Джеймса Коми.

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    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


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