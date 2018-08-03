 Сара Вагенкнехт создает в ФРГ новое политическое движение ″Восстание″ | Новости из Германии о Германии | DW | 03.08.2018

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Германия

Сара Вагенкнехт создает в ФРГ новое политическое движение "Восстание"

Цель нового широкого движения - привлечь социал-демократов, "зеленых" и беспартийных и добиться формирования правительства с социальной повесткой дня, заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге.

Сара Вагенкнехт

Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) запускает новое широкое политическое движение. Оно будет называться "Восстание" ("Aufstehen") и уже с 4 августа будет представлено на сайте www.aufstehen.de, сообщает в пятницу, 3 августа, журнал Der Spiegel. Официально новое движение заработает в начале сентября.

С помощью своего проекта Вагенкнехт намерена усилить политическое влияние левых и привлечь на свою сторону не только членов своей Левой партии, но и социал-демократов, "зеленых" и беспартийных. "Наша цель - это, конечно, иные политические расклады и новое правительство с социальной повесткой дня. Когда давление станет достаточно сильным, политические партии в своих собственных интересах начнут открывать свои списки для наших идей и соратников", - сказала Вагенкнехт в интервью der Spiegel.

Контекст

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Руководство Левой партии отвергает инициативу Сары Вагенкнехт, опасаясь партийного раскола. В то же время ее проект поддерживают деятели культуры, политологи и целый ряд активных политиков. "Эта идея хорошая. Время выбрано правильно. Потребность в глубоких переменах просто огромна", - написали в статье для Der Spiegel депутат бундестага от СДПГ Марко Бюлов (Marco Bülow), депутат от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) и представитель "зеленых" Антье Фольмер (Antje Vollmer).

"Восстание" задумано не как новая партия, а как внепарламентское движение, привносящее новые темы и точки зрения в общественные дебаты.

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    Автор: Александра Елкина


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