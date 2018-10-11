 Саратовского министра уволили за совет ″прожить″ на 3500 рублей | Новости из Германии о России | DW | 12.10.2018

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Россия

Саратовского министра уволили за совет "прожить" на 3500 рублей

Министр труда Саратовской области обещала депутату от КПРФ Николаю Бондаренко составить "диетическое меню". Их спор о прожиточном минимуме вызвал резонанс в обществе.

Депутат от КПРФ Николай Бондаренко и министр труда Саратовской области Наталья Соколова

Депутат от КПРФ Николай Бондаренко и министр труда Саратовской области Наталья Соколова

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова уволена после спора с одним из депутатов регионального законодательного собрания о прожиточном минимуме. Об этом сообщила пресс-служба губернатора области Валерий Радаев в пятницу, 12 октября. "Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие", - прокомментировал отставку Радаев.

Два дня назад после заседания рабочей группы заксобрания Саратовской области министр Наталья Соколова и депутат от КПРФ Николая Бондаренко вступили в спор о том, можно ли "прожить на прожиточный минимум". Этот диалог сняли на видео и опубликовали в интернете журналисты издания "Общественное мнение". Соколова, в частности, утверждала, что 3,5 тысячи рублей вполне хватает "для минимальных физиологических потребностей".

"Мясо вам не обещаю"

"Прожиточный минимум - он на то и минимум", - заявила министр, порекомендовав ходить в магазины со скидками и покупать "сезонные наши овощи и фрукты". Соколова договорилась с депутатом, что составит ему "сбалансированное, но диетическое меню", исходя из суммы прожиточного минимума. "Мясо вам не обещаю, курицу - да", - пояснила министр. 

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Темой заседания, после которого вспыхнул спор, было повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Соколова предложила увеличить его всего на 288 рублей. Депутаты удивились и посчитали необходимым повышение не менее чем на 500 рублей.

Прожиточный минимум в Саратовской области составляет 7241 рублей, а в среднем по России - около 10 тысяч рублей.

В июле Николай Бондаренко на заседании областного законодательного собрания выступил с критикой пенсионной реформы. После этого полиция Саратова начала проверку в его отношении на наличие экстремистских высказываний.

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