Саратовский экс-министр Соколова получала материальную помощь

По информации центра журналистских расследований "Медиаликс 64", Наталья Соколова, уволенная с поста министра занятости, труда и миграции Саратовской области после высказывания о возможности прожить на 3,5 тысячи рублей, на протяжении четырех лет получала государственное пособие. "Миллионерша Соколова практически ежегодно, наряду с самим Валерием Радаевым (губернатором Саратовской области. - Ред.) получала материальную помощь", - сообщило издание 13 октября.

При этом "Медиаликс 64" ссылается на ответ пресс-службы саратовского губернатора местному изданию "СтройСар" в 2017 году. В нем указывается, что губернатор и члены его команды по закону имеют право на ежегодную материальную помощь "в двукратном размере денежного вознаграждения". При этом областным министрам полагается по 100 тысяч рублей в год, дополнительных условий для получения этих денег не установлено, отмечается далее в документе. Среди получавших данную помощь числится Наталья Соколова, которой она начислялась в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

Соколова уволена после скандального видео

12 октября губернатор области Валерий Радаев уволил Соколову в связи с "недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительным отношением к темам, имеющим жизненную важность для людей". Ранее в этот день было опубликовано видео состоявшегося спора министра и депутата от КПРФ Николая Бондаренко о том, можно ли "прожить на прожиточный минимум". Соколова, в частности, утверждала, что 3,5 тысячи рублей вполне хватает "для минимальных физиологических потребностей".

"Прожиточный минимум - он на то и минимум", - заявила министр, порекомендовав ходить в магазины со скидками и покупать "сезонные наши овощи и фрукты". Соколова договорилась с депутатом, что составит ему "сбалансированное, но диетическое меню", исходя из суммы прожиточного минимума. При этом сама Соколова отказалась жить на эту сумму, сославшись на "статус министра". По официальным данным, в 2017 году Соколова задекларировала доход на сумму 2,3 миллиона рублей, годом ранее - 1,7 миллиона.

Темой заседания, после которого вспыхнул спор, было повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Соколова предложила увеличить его всего на 288 рублей. Депутаты удивились и посчитали необходимым повышение не менее чем на 500 рублей. Прожиточный минимум в Саратовской области составляет 7241 рублей, а в среднем по России - около 10 тысяч рублей.

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