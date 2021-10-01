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Самый населенный город Бразилии
Сан-Паулу - самый населенный город Бразилии
Истец привился от ковида в Москве и Сан-Марино вакциной из РФ и хотел получить в Германии сертификат о вакцинации. Ему отказали, так как "Спутник V" не сертифицирован в ФРГ. Суд согласился с властями.
Десятки буддийских монахов устроили шествие по улицам города Мандалай, требуя освободить политзаключенных.
На испанском острове Пальма после серии землетрясений началось извержение на вулканической гряде Кумбре-Вьеха. В нескольких местах из вулкана выбрасывается дым, пепел и лава.
Признание прививочных сертификатов Сан-Марино не гарантирует въезд в ЕС привитым "Спутником V". Власти каждого государства - члена Евросоюза принимают самостоятельные решения по этому вопросу.
Крупные суда, наносившие ущерб фундаментам зданий и экологии Венеции, с 1 августа больше не могут проплывать рядом с площадью Сан-Марко.
Захватившие власть в Мьянме военные продлили на два года режим чрезвычайного положения и объявили временным премьер-министром главнокомандующего вооруженными силами.
Крупные суда с 1 августа не смогут проплывать рядом с площадью Сан-Марко в Венеции. Они наносили ущерб фундаментам зданий и экологии города.
В резолюции Генассамблеи ООН содержатся требования освободить Аун Сан Су Чжи и других политзаключенных в Мьянме.
Против 75-летней лауреатки Нобелевской премии, до путча возглавлявшей правительство Мьянмы, выдвинут ряд обвинений, в том числе в подстрекательстве к беспорядкам и коррупции.
После инцидента в Сан-Хосе президент США Байден призвал Конгресс принять немедленные меры, чтобы положить конец волне насилия с применением огнестрельного оружия.
Три дезертира из армии Мьянмы рассказали DW, как командование контролирует личную жизнь, контакты и финансы солдат, а также о том, что из вооруженных сил почти невозможно уволиться легально.
В финале "Евровидения-2021" в Роттердаме в субботу, 22 мая, будет участвовать 26 исполнителей. Откроет конкурс Кипр, завершит - Сан-Марино.
По данным издания Myanmar Now, учрежденная военными в Мьянме избирательная комиссия указала на фальсификации на выборах со стороны победившей Национальной лиги за демократию.
Среди фаворитов этого тура - Болгария, Исландия, Сан-Марино и Швейцария. На место в финале претендует и Наталья Гордиенко из Молдовы. Ее продюсирует Филипп Киркоров.
Совбез ООН единогласно осудил "гибель сотен мирных жителей" в Мьянме. Ситуация в стране "стремительно ухудшается", говорится в принятом заявлении.
Десятки тысяч человек вышли на улицы Мьянмы - несмотря на предупреждения военных, что они могут открыть огонь на поражение "со спины и в голову".
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