Санта Паули - самая фривольная рождественская ярмарка Германии (фото)

Гамбург • В Германии уже открылись первые рождественские ярмарки этого года - традиционные и необычные. Про традиционные - смотрите нашу фотогалерею ниже. В свою очередь, среди альтернативных рождественских рынков особое место занимает предпраздничный базар в знаменитом гамбургском квартале красных фонарей Санкт-Паули, главной улицей которого является не менее известный Репербан.

В понедельник, 18 ноября, здесь начал работу рождественский рынок Санта Паули (Santa Pauli Weihnachtsmarkt) - пожалуй, самая фривольная такая ярмарка не только в этом ганзейской городе, но и во всей Германии. Впервые она прошла в 2006 году и быстро стала одной из популярных гамбургских достопримечательностей в предпраздничные недели. На этом рынке жарко без глинтвейна и прочих горячительных пуншей - хотя, конечно, в продаже они имеются.

Стенд с елочными игрушками

Ассортимент товаров и программа развлечений несколько отличаются от традиционного набора и репертуара таких немецких ярмарок. Кто сам без греха, тот пусть сюда не ходит… В некоторые части рынка доступ открыт только для взрослых, то есть посетителям старше 18-ти лет - согласно правилам, действующим для секс-шопов.

В этом павильоне торгуют интимными товарами

Ярмарка открыта каждый день до 23 декабря. С понедельника по четверг начинает работу в 16:00. По пятницам, субботам и воскресеньям - в 13:00. Развлекательные шоу на сцене посреди Репербана стартуют в 19:00. Вход бесплатный.

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