 Санта Паули - самая фривольная рождественская ярмарка Германии (фото) | Кадр дня | DW | 19.11.2019

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Кадр за кадром

Санта Паули - самая фривольная рождественская ярмарка Германии (фото)

Этот необычный рождественский рынок ждет посетителей в Гамбурге в квартале красных фонарей на улице Репербан.

Рождественская ярмарка Санта Паули в Гамбурге

Гамбург • В Германии уже открылись первые рождественские ярмарки этого года - традиционные и необычные. Про традиционные - смотрите нашу фотогалерею ниже. В свою очередь, среди альтернативных рождественских рынков особое место занимает предпраздничный базар в знаменитом гамбургском квартале красных фонарей Санкт-Паули, главной улицей которого является не менее известный Репербан.

В понедельник, 18 ноября, здесь начал работу рождественский рынок Санта Паули (Santa Pauli Weihnachtsmarkt) - пожалуй, самая фривольная такая ярмарка не только в этом ганзейской городе, но и во всей Германии. Впервые она прошла в 2006 году и быстро стала одной из популярных гамбургских достопримечательностей в предпраздничные недели. На этом рынке жарко без глинтвейна и прочих горячительных пуншей - хотя, конечно, в продаже они имеются.

Рождественские сувениры на ярмарке Санта Паули

Стенд с елочными игрушками

Ассортимент товаров и программа развлечений несколько отличаются от традиционного набора и репертуара таких немецких ярмарок. Кто сам без греха, тот пусть сюда не ходит… В некоторые части рынка доступ открыт только для взрослых, то есть посетителям старше 18-ти лет - согласно правилам, действующим для секс-шопов.

Рождественские сувениры на ярмарке Санта Паули

В этом павильоне торгуют интимными товарами

Ярмарка открыта каждый день до 23 декабря. С понедельника по четверг начинает работу в 16:00. По пятницам, субботам и воскресеньям - в 13:00. Развлекательные шоу на сцене посреди Репербана стартуют в 19:00. Вход бесплатный.

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    Предрождественский сезон

    В конце ноября - начале декабря в Германии вновь открываются рождественские рынки - большие и маленькие, традиционные и альтернативные. По всей стране их насчитывается около двух с половиной тысяч. Заглянем на некоторые из них.

  • Рождественский базар около Кельнского собора

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рядом с собором

    Начнем с Кельна. Этот город лидирует в Германии по общему числу посетителей его рождественских базаров. За несколько предрождественских недель здесь бывает около четырех миллионов человек. Одна из ярмарок находится прямо около Кельнского кафедрального сбора - самой популярной немецкой достопримечательности.

  • Базар на Жандармской площади в Берлине

    15 городов на рождественской карте Германии

    Берлинское Рождество

    Почти три десятка рождественских базаров ожидают посетителей в Берлине. Они разбросаны по всем частям города. Наиболее известные и популярные находятся на площади Александрплац около Берлинской телевизионной башни и Красной ратуши, на Жандармском рынке, Потсдамской площади и в районе Шпандау.

  • Ларек с елочными украшениями на базаре в Бонне

    15 городов на рождественской карте Германии

    В бывшей столице

    Бывшая столица ФРГ Бонн отстает от столичного Берлина по числу ярмарок, но может конкурировать с другими городами в категории самых уютных рождественских базаров. Один из них находится на площади около городской ратуши и совсем недалеко от дома, в котором родился великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен.

  • Один из рождественских базаров в Старом городе, Дюссельдорф

    15 городов на рождественской карте Германии

    В центре Дюссельдорфа

    Исторический центр Дюссельдорфа, известный своими многочисленными пивными, барами и ресторанами, в предпраздничные недели фактически превращается в один большой рождественский базар. Только в Старом городе работает шесть ярмарок, а общее число торговых ларьков и павильонов превышает две сотни.

  • Ахенские печатные пряники в витрине одного из городских магазинов

    15 городов на рождественской карте Германии

    Пряничное Рождество

    Власти Ахена решили уменьшить число ларьков, торгующих едой и напитками, а больше места отдать украшениям, сувенирам, подаркам и прочим изделиям ремесленных промыслов. Согласно статистике, каждый посетитель рождественской ярмарки тратит в этом городе около 35 евро, в частности, на местные печатные пряники - Aachener Printen.

  • Internationaler Weihnachtsmarkt Essen

    15 городов на рождественской карте Германии

    Из разных стран мира

    Покидая Северный Рейн-Вестфалию, самую многонаселенную федеральную землю Германии, заглянем в столицу Рурской области Эссен, где посетителей в очередной раз ожидает Интернациональный рождественский базар (Internationaler Weihnachtsmarkt), на котором традиционно продают угощения, напитки и сувениры из самых разных стран мира.

  • Нюрнберг перед Рождеством

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество по-нюрнбергски

    Нюрнбергский праздничный базар Сhristkindlesmarkt считается самой известной рождественской ярмаркой Германии. Ежегодно ее посещают около двух миллионов человек. Свою историю Сhristkindlesmarkt ведет с первой половины XVII века, то есть относится к числу старейших в Германии.

  • Площадь перед ратушей в городе Вернигероде

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в Гарце

    Рождественский базар в городе Вернигероде, знаменитом своими памятниками фахверковой архитектуры, относится к самым известным и романтичным таким ярмаркам на востоке Германии. Его посещение можно совместить с экскурсиями по Гарцу - горному региону, известному традиционными ремесленными промыслами. Здесь, например, можно приобрести сувениры из дерева.

  • Рождественский базар во Франкфурте-на-Майне

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в финансовой столице Европы

    Рождественская ярмарка Франкфурта-на-Майне находится на площади Рёмер перед Старой ратушей. Она относится к числу самых посещаемых в Германии. Главную 30-метровую елку украшают гирлянды с пятью тысячами лампочек и четырьмя сотнями лент.

  • Один из рождественских базаров в Гамбурге

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество по-ганзейски

    В ганзейском городе Гамбурге работает шесть крупных и более двух десятков небольших рождественских базаров. Самый известный находится на Ратушной площади.

  • Рождественский базар перед Старой ратушей в Бремене

    15 городов на рождественской карте Германии

    С бременскими музыкантами

    Из Гамбурга заглянем в еще один ганзейский город - Бремен. Его главный рождественский базар находится перед Старой ратушей на одной из красивейших исторических площадей Германии с ее готическими и ренессансными фасадами. Особого упоминания также заслуживает ярмарка Schlachte-Zauber, посвященная морской тематике. Она ждет гостей в квартале около реки Везер.

  • Ярмарка около Эрфуртского собора

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в Тюрингии

    На площади перед Эрфуртским собором работает самая большая рождественская ярмарка федеральной земли Тюрингия. Она проводится уже более полутора веков. Каждый год ее посещают немногим меньше 2 миллионов человек.

  • Рождественский базар в Дрездене

    15 городов на рождественской карте Германии

    Сувениры Рудных гор

    В Дрездене работает один из самых старых немецких рождественских базаров - Dresdner Striezelmarkt. В 2019 году он проводится в 585-й раз. Только эту ярмарку, не считая других, например, около знаменитой церкви Фрауэнкирхе, ежегодно посещают около 2,5 миллиона человек. В Дрездене можно купить традиционные сувениры из дерева, произведенные мастерами в регионе Рудных гор.

  • Рождественский базар в Лейпциге

    15 городов на рождественской карте Германии

    Рождество в Лейпциге

    Рождественский базар в Лейпциге также относится к числу самых крупных и старых таких рынков в Германии.

  • Christkindlmarkt на площади Мариенплац

    15 городов на рождественской карте Германии

    С баварским акцентом

    Мюнхен - последний в нашем списке, но далеко не последний по своему значению. Баварская столица славится своим особым колоритом, который в предрождественские недели становится еще более очевидным. Самый известный базар - Christkindlmarkt на площади Мариенплац, однако свои ярмарки есть почти в каждом городском районе.

    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

www.hamburg.de

Информация о рождественской ярмарке Санта Паули на городском туристическом сайте Гамбурга (нем.)

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