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Санкции

08.08.2019, Russland: MOSCOW REGION, RUSSIA - AUGUST 8, 2019: A Sukhoi Superjet 100 passenger plane operated by the Aeroflot Airlines at Moscow's Sheremetyevo International Airport. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

ЕС не исключает санкций против "Аэрофлота" из-за кризиса с мигрантами 11.11.2021

Новые санкции Евросоюза против Минска из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе могут затронуть авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, сообщило агентство Bloomberg.

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

Мигранты на границе Беларуси и Польши: что могут сделать ЕС и НАТО 10.11.2021

Обострение ситуации на белорусско-польской границе заставило Евросоюз искать способы остановки потока мигрантов, возникшего с участием Минска. Что могут предпринять сейчас ЕС и НАТО - у DW.
Heiko Maas (SPD), Außenminister, sitzt in einem Konferenzraum im Deutschen Haus, der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei den Vereinten Nationen (UN), und nimmt an einer virtuellen G20-Außenministerkonferenz zum Thema Afghanistan teil. In dieser Woche findet die 76. Generaldebatte der UN-Vollversammlung statt. Etwa 80 Staats- und Regierungschefs nehmen daran teil.

Германия выступает за расширение санкций ЕС против Беларуси 10.11.2021

Глава МИД ФРГ пригрозил Минску новыми санкциями на фоне обострения миграционного кризиса. ЕС также готов принять меры против всех, кто причастен к незаконному транзиту беженцев через Беларусь.

ЕС готовит для режима Лукашенко новую порцию санкций (09.11.2021) 09.11.2021

Кризис на границе Беларуси с Польшей обостряется. В ЕС считают его организатором режим Лукашенко, который, как полагают в Брюсселе, с помощью нового миграционного кризиса пытается дестабилизировать Евросоюз.

Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе 09.11.2021

На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?

Karikatur – belorussischer Herrscher Alexander Lukaschenko läuft mit einer Karre voller Menschen in Richtung Europa, einige Menschen fallen aus der Karre und bleiben auf dem Boden liegen. Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin.

Беженцы в Беларуси, или Лукашенко идет на таран 09.11.2021

При содействии властей Беларуси в страну прилетели тысячи мигрантов с Ближнего Востока. Их цель - попасть в ЕС. Цель Лукашенко - отомстить Евросоюзу за санкции. Каким образом - знает Сергей Елкин.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Сенаторы в США вновь призвали к санкциям по "Северному потоку - 2" 09.11.2021

Предлагаемая шестью сенаторами-республиканцами поправка в оборонный бюджет США на 2022 год предусматривает обязательные санкции в отношении оператора "Северного потока - 2" - Nord Stream 2 AG.

10.3.2020, Brüssel, European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a press statement at the Berlaymont building in Brussels on March 10, 2020. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

Глава Еврокомиссии призвала к расширению санкций в отношении Беларуси 08.11.2021

Минск несет ответственность за "гибридную атаку" в виде потока мигрантов к границам Беларуси с ЕС, заявила Урсула фон дер Ляйен. Польша ранее пресекла массовую попытку нелегально попасть на территорию страны.

Лукашенко использует в своих целях расположение Беларуси как транспортного хаба (05.11.2021) 05.11.2021

Беларусь играет роль важного транспортного хаба между Азией и Европой. Это дает рычаги влияния Александру Лукашенко. ЕС ввел санкции против белорусских компаний, но многие страны, включая Китай, продолжают вести торговлю с Беларусью.
Thema: Neue Sanktionen des Westens gegen Lukaschenko. Karikatur - belorussischer Herrscher Alexander Lukaschenko mit einem Maschinengewehr fast zugemauert zwischen Kieselsteinen Sanktionen

Влияют ли санкции на ситуацию в Беларуси? Мнения экспертов 05.11.2021

После выборов 2020 года в Беларуси Запад принял уже четыре пакета санкций против режима Лукашенко. Ожидается пятый. Насколько эффективны ограничительные меры? DW - с оценками экспертов.
In this image made from April 17, 2021, video released by the Islamic Republic Iran Broadcasting, IRIB, state-run TV, various centrifuge machines line the hall damaged on Sunday, April 11, 2021, at the Natanz Uranium Enrichment Facility, some 200 miles (322 km) south of the capital Tehran, Iran. Iran named a suspect Saturday in the attack on its Natanz nuclear facility that damaged centrifuges there, as Reza Karimi and said he had fled the country hours before the sabotage happened. (IRIB via AP, File)

Иран почти вдвое увеличил запасы обогащенного урана 04.11.2021

В Иране большая часть урана обогащена до 20 процентов и лишь незначительная - до 60 процентов. Для производства ядерного оружия уран должен быть обогащен до 90 процентов.
MOSCOW, RUSSIA – MAY 9, 2018: A view of Evolution, Empire, City of Capitals, Naberezhnaya, Mercury City, Federation, Eurasia, OKO, Neva towers of the Moscow International Business Centre. Stanislav Krasilnikov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS07F07E

Bloomberg: В Москве-Сити отмывают деньги хакеров и даркнета 04.11.2021

По данным Bloomberg, четыре компании, имеющие офисы в башне "Федерация", обналичивают криптовалюту, полученную незаконным путем. Против одной из них США уже ввели санкции, в отношении другой идет расследование.

[10162477] Internationaler Auftritt des Online-Videoportals YouTube PARIS 07/06/19. Google launches YouTube France in Paris. As reported last week, Google has launched versions of its video sharing service YouTube in French and other languages. Google executives including CEO give further details of the new services at a news conference in Paris today. +++(c) dpa - Report+++

Из-за санкций Googlе заблокировал YouTube-канал Следственного комитета Беларуси 02.11.2021

Концерн Google сообщил, что аккаунт Следственного комитета Беларуси отключен и не может быть восстановлен согласно правилам применения санкций. Одновременно заблокирован привязанный к этому аккаунту YouTube-канал.
Britain's Prime Minister Boris Johnson, France's President Emmanuel Macron, Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose for a family photo prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

"Евротройка" и США призвали Иран вернуться к переговорам о ядерной сделке 30.10.2021

Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании обеспокоены "провокационными шагами" Ирана по обогащению урана. Однако "евротройка" и США надеются на возрождение сделки 2015 года.
22.05.2021 In this photo released on Saturday, May 22, 2021, by Sepahnews of the Iranian Revolutionary Guard, the Guard's new drone called Gaza is displayed in an undisclosed location in Iran. The Revolutionary Guard has unveiled the new drone amid heightened tensions between Israel and the Palestinians, the country's state TV reported Friday. The report said the wide-body drone has a 35-hour flight duration and is capable of carrying 13 bombs more than 2,000 kilometers ( 1,240 miles). (Sepahnews via AP)

США ввели санкции против иранской программы беспилотников 30.10.2021

Минфин США обвинил Тегеран в разжигании кризисов путем поставки дронов в горячие точки. Иран отметил, что санкции введены после того, как он выразил готовность возобновить переговоры по атомной тематике.
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