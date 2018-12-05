 Санкции США против Ирана ″умеренно подтолкнут″ нефтяные цены | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.12.2018

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Мир

Санкции США против Ирана "умеренно подтолкнут" нефтяные цены

Эксперты Немецкого института экономических исследований проанализировали ряд вероятностных моделей.

Нефтяная платформа в Персидском заливе

Нефтяная платформа в Персидском заливе

Санкции США в отношении Ирана, введенные в ноябре, приведут к росту мировых цен на нефть марки Brent в коридоре от 0 до 16 долларов (14 евро) за баррель. Это следует из анализа возможных рыночных сценариев, подготовленного Немецким институтом экономических исследований (DIW). Отчет опубликован в среду, 5 декабря, на сайте института.

"Если экспорт нефти Ираном полностью прекратится, это приведет к тому, что цена на нее откатится к уровню начала этого десятилетия", - отметила глава отдела энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW) Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert).

Влияния на рынок неоднозначны

При этом она, однако, оговорилась: "На ситуацию воздействует множество различных факторов неопределенности, связанных с геополитическими влияниями и развитием рынков". "В принципе, ценовые эффекты эмбарго на иранскую нефть ограничены", - признала она.

На примере вероятностных моделей

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Специалисты проанализировали сценарий A, при котором Тегеран сможет экспортировать "черное золото" в объеме 20 процентов от своих производственных мощностей. Он возможен если эмбарго, введенное Вашингтоном, проигнорирует один из крупных игроков на мировом сырьевом рынке.

В случае со сценарием B запрет на поставки будет соблюдаться в полном объеме.

При модели C Исламской Республике удастся компенсировать потери за счет наращивания добычи сланцевой нефти.

Наибольший эффект ожидался в случае реализации прогноза B. При данной модели рост цен должен составить 16 долларов (23 процента) и достигнуть почти 90 долларов (79 евро) за баррель - то есть уровня 2010-2014 годов.

При сценарии A - десяти долларов за баррель (14 процентов), при С - порядка шести долларов за баррель, отмечают в DIW.

В начале декабря о своем намерении выйти из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 объявил Катар. DW объясняла, как на мировых ценах может отразиться данное решение.

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    Автор: Максим Филимонов


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