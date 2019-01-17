Санкции США против Ирана и их последствия (фотогалерея)

Протесты в Иране: как это было

Протесты докатились до Тегерана

29 декабря власти Ирана предостерегли граждан от участия в дальнейших акциях, особенно в столице. Но 30 декабря митинг в Тегеране устроила группа студентов. Они скандировали "Не Газа, не Ливан, моя жизнь для Ирана", протестуя против того, что правительство тратит деньги на поддержку проиранских группировок на Ближнем Востоке, а не на развитие страны. Протесты прошли в нескольких городах Ирана.