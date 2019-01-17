 Санкции США против Ирана и их последствия (фотогалерея) | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 18.01.2019

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Мир

Санкции США против Ирана и их последствия (фотогалерея)

Санкции США грозят парализовать экономику Ирана. Как Тегеран ощущает их последствия, и что думают об этом в ЕС? Хроника противостояния Вашингтона и Тегерана - в галерее DW.

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
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    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


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Самые жесткие санкции США против Ирана вступили в силу

  • Участники демонстрации в поддержку правительства

    Протесты в Иране: как это было

    Массовые проправительственные акции

    В ответ на протесты, вспыхнувшие в разных городах Ирана 28 декабря, руководство страны организовало проправительственные акции. 3 января гостелеканалы сообщили о том, что сотни тысяч человек вышли на демонстрации в поддержку властей. В этот же день командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что время "смуты" в Иране закончилось и демонстранты побеждены.

  • Протесты в Мешхеде

    Протесты в Иране: как это было

    Начало протестов

    Массовые акции протестов в Иране начались 28 декабря в Мешхеде на северо-востоке страны, недалеко от границы с Туркменией. Этот город - родина одного из лидеров консервативного духовенства Ирана, экс-генпрокурора страны Ибрагима Раизи, соперника Хасана Роухани на президентских выборах 2017 года.

  • Участники протестов в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Недовольство высокими ценами и политикой властей

    В первый день протестов уличные акции в городе Мешхеде переросли в столкновения демонстрантов с полицией, не менее 50 человек были задержаны. Протестующие выражали недовольство ростом цен и безработицей, а также внешней политикой властей, приводящей к введению санкций против Тегерана. Впоследствии демонстранты выступали против существующей в стране теократической системы.

  • Протестующие на улицах в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Протесты докатились до Тегерана

    29 декабря власти Ирана предостерегли граждан от участия в дальнейших акциях, особенно в столице. Но 30 декабря митинг в Тегеране устроила группа студентов. Они скандировали "Не Газа, не Ливан, моя жизнь для Ирана", протестуя против того, что правительство тратит деньги на поддержку проиранских группировок на Ближнем Востоке, а не на развитие страны. Протесты прошли в нескольких городах Ирана.

  • протестующие в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Сотни задержанных

    В ходе уличных акциий в Тегеране уже к 30 декабря были задержаны 200 человек, 40 из которых власти назвали "предводителями незаконных собраний". Теперь их ждет суд. В последующие дни общее число задержанных, по официальным данным, превысило 450 человек.

  • протестующие в Тегеране

    Протесты в Иране: как это было

    Более 20 погибших

    В ходе антиправительственных демонстраций 30 декабря в городе Доруд на западе Ирана погибли первые два демонстранта. Местные власти утверждают, что полиция была ни при чем, и у них есть "свидетельства" того, что в смерти демонстрантов виновны боевики джихадистской организации "Исламское государство". За время протестов, как сообщают иранские власти, погиб 21 человек.

  • жители Тегерана со смартфонами

    Протесты в Иране: как это было

    Блокировка Telegram и Instagram

    В последний день 2017 года власти Ирана заблокировали в стране приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram и мессенджер Telegram. Свое решение они объяснили тем, что это необходимо "для поддержания мира и безопасности граждан". Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера связана с отказом компании закрыть каналы, которыми пользуются протестующие.

  • Хасан Роухани

    Протесты в Иране: как это было

    Роухани заявил о необходимости свободы критики в Иране

    Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров 31 декабря осудил проявления насилия, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов". Он также назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.

  • Али Хаменеи

    Протесты в Иране: как это было

    Хаменеи: Организаторами протестов являются "враги Ирана"

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая с официальным обращением на одном из государственных телеканалов во вторник, 2 января, заявил, что действия протестующих управляются из-за границы."В последние дни враги Ирана предоставили возмутителям спокойствия деньги, оружие, а также политическую поддержку, чтобы причинить вред стране", - указал Хаменеи.

  • Здание Рейхстага

    Протесты в Иране: как это было

    Реакция из Берлина

    Германия призвала власти Ирана, где неделю продолжались массовые антиправительственные протесты, уважать свободу собраний и свободу слова. "Правительство ФРГ с тревогой следит за событиями в Иране, в особенности за сообщениями о жертвах и многочисленных арестах", - заявила в среду, 3 января, заместитель официального представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

  • Федерика Могерини

    Протесты в Иране: как это было

    Критика из Брюсселя

    Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в Иране. Властям страны следует уважать право людей на свободу мнения и собраний, подчеркнула Могерини во вторник, 2 января. И добавила отметила, что в ЕС следят за волнениями в Иране, сожалея о "неприемлемых потерях человеческих жизней".

  • Дональд Трамп

    Протесты в Иране: как это было

    Обвинения от Трампа

    Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


Контекст

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