Санкции США против Ирана и их последствия (фотогалерея)

Санкции США грозят парализовать экономику Ирана. Как Тегеран ощущает их последствия, и что думают об этом в ЕС? Хроника противостояния Вашингтона и Тегерана - в галерее DW.
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