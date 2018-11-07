Санкции США и газ из России: что говорят на конференции в Потсдаме?

Будущее поставок российского газа стало одной из главных тем на Германо-российской сырьевой конференции в Потсдаме.
С 6 по 8 ноября в Потсдаме проходит уже 11-я по счету Германо-российская сырьевая конференция. В столицу федеральной земли Бранденбург съехались свыше 500 экспертов, ученых, политиков и высокопоставленных представителей деловых кругов двух стран, чтобы обсудить перспективы двустороннего сотрудничества в сырьевой сфере.
Одной из главных тем на пленарном заседании в среду, 7 ноября, стал российский газ и, в частности, вопрос о газопроводе "Северный поток-2", строительство которого уже идет полным ходом. Могут ли помешать его завершению новые американские санкции против России, которые очевидно будут введены уже 23 ноября?
Берлин и "Северный поток-2"
В отличие от правительств целого ряда государств на востоке Европы - Польши, стран Балтии, Словакии, Украины, а также Еврокомиссии и США, мягко говоря, скептически относящихся к "Северному потоку-2", официальный Берлин этот проект поддерживает. Об этом в очередной раз заявил на конференции в Потсдаме немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер (Peter Altmaier).
Он напомнил, что Россия уже около полувека снабжает газом Германию и Европу. Ситуация принципиальным образом не изменится и впредь, поскольку, подчеркнул министр, "в среднесрочной перспективе мы будем потреблять, скорее, больше газа, а не меньше", месторождения же на западе и севере Европы постепенно иссякают.
Увы, сетует министр, дискуссия о том, какими путями в будущем будут поступать дополнительные объемы газа в Европу, до сих пор велась по принципу альтернативы: либо газовый транзит через Украину, либо строительство "Северного потока-2".
"Правительство Германии всегда подчеркивало, - напомнил Альтмайер, - что реализация таких инфраструктурных проектов - коммерческая задача, и мы хотим, чтобы были возможными частные инвестиции в этой сфере, а начатые - завершены". Он вместе с тем признает и наличие, как он выразился, "политического контекста" в проекте "Северный поток-2".
Украинский транзит - в интересах Германии
Альтмайер приложил немало усилий, чтобы убедить своих собеседников в Москве и Киеве в необходимости найти компромисс.
"Мы считаем правильным и необходимым реализовать проект "Северный поток-2", - заявил министр. - Но мы также считаем, что стремление Украины и в будущем остаться важной транзитной страной должно быть тоже в интересах Германии и Европейского Союза". Альтмайер стал посредником в уже начавшихся между Россией и Украиной при участии ЕС переговорах о сохранении украинского транзита после 2019 года.
Камень преткновения на этих переговорах - объемы российского газа, которые будут прокачиваться через Украину после введения в эксплуатацию "Северного потока-2". Если они будут слишком малыми, для Украины такой газ станет "золотым", говорят эксперты "Нафтогаза". Но "Газпром", судя по всему, готов пойти на уступки и гарантировать украинцам сохранение транзита примерно в прежних объемах.
Готов ли "Газпром" на уступки?
Такой вывод можно было сделать, послушав выступление на конференции в Потсдаме заместителя председателя правления российского газового концерна "Газпром" Александра Медведева.
Он напомнил, что в 2017 году "Газпром" поставил в Германию 53,4 миллиарда кубометров газа, а по итогам 10 месяцев текущего года уже на 11 процентов больше. Медведев уверен, что "Европе нужен дополнительный импорт газа, который по самым консервативным оценкам достигнет 60 миллиардов кубометров в год к 2025 году и 80 миллиардов - к 2030".
При этом, по его расчетам, на долю России из этих дополнительных объемов придется соответственно 36 и 45 миллиардов кубометров. "А где транспортные мощности для импорта этого газа, - спрашивает Медведев и многозначительно добавляет: - Так что украинская тематика может звучать совершенно по-другому". Как именно она может звучать, замглавы "Газпрома" не уточнил, но стало ясно, что и он считает необходимым сохранить украинский транзит в значительных объемах.
Риск новых санкций США
О преимуществах "Северного потока-2" и газа, как экологически наименее вредного углеводородного топлива, говорили на конференции в Потсдаме и другие выступавшие - не только российские из администрации президента, правительства и Госдумы, но и представители немецких энергетических концернов VNG AG и Uniper SE, участвующих в реализации газопроводного проекта через Балтийское море.
При этом все намекали на трудности, которые могут возникнуть из-за новых санкций США в отношении России, но тщательно обходили стороной тему их возможных конкретных последствий. О них корреспондент DW спросил управляющего партнера по России адвокатской фирмы Rödl & Partner Андреаса Кнауля (Andreas Knaul).
Наихудшим вариантом, по его словам, стало бы отключение России от международной системы межбанковских финансовых каналов связи SWIFT. "Для любой страны, участвующей в мировых экономических связях - а это сейчас все, кроме Северной Кореи, - это стало бы финансовой, а следовательно и экономической катастрофой", - сказал Кнауль. Не имея возможности осуществлять межбанковские платежи, пояснил он, придется перевозить деньги в рюкзаках и чемоданах.
Если же новые санкции США будут нацелены только на сырьевой, в частности, нефтегазовый сектор российской экономики, то последствия будут не столь опустошительными. Но и они, по оценке адвоката, создадут серьезные трудности западным партнерам "Газпрома", в том числе с финансированием газопроводных проектов. "Это затруднит, но не остановит реализацию "Северного потока-2", - считает Кнауль. - Газопровод будет построен, но потребует больших усилий".
Он не исключает также, что некоторые западные фирмы - партнеры "Газпрома" предпочтут выйти из этого газопроводного проекта. "Многие клиенты нашей адвокатской фирмы размышляют над тем, стоит ли рисковать штрафными мерами в США, если будут продолжать вести дела с Россией, - рассказал Кнауль. - И некоторые, увы, приходят к выводу, что лучше пожертвовать бизнесом в России, чтобы не рисковать бизнесом в США".
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