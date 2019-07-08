Санкции против Грузии: Госдума за сухое, но не грузинское

Госдума РФ призвала правительство ввести санкции против Тбилиси: запретить ввоз вина и воды, а также - перевод денег из России в Грузию. Карикатурист Сергей Елкин о вкусах российских депутатов.
Депутаты Госдумы хотят запретить экспорт в РФ грузинского вина и воды. Ранее в правительстве России заявили, что готовы рассмотреть предложение Госдумы. (09.07.2019)
Улицы столицы Грузии украшены флагами ЕС и НАТО. Но путь к европейским плюрализму и политической конкуренции может быть дальше, чем кажется, считает корреспондент DW Владимир Есипов. (09.07.2019)