Санкции и пандемия - не помеха? Как в ФРГ строят газопровод Eugal

Пока США грозят новыми санкциями фирмам, участвующим в строительстве "Северного потока-2", в ФРГ заканчивают возведение его наземного продолжения - газопровода Eugal. Репортаж DW.
Чтобы осознать масштаб стройки, надо взглянуть на нее с высоты птичьего полета: десятки, если не сотни метров труб блестят на солнце; строительные краны, полторы сотни рабочих более чем из десяти стран. В местечке Раделанд, что в часе езды от Берлина, компания Gascade заканчивает возведение газокомпрессорной станции для газопровода Eugal - наземного продолжения "Северного потока-2".
Eugal тянется от побережья Балтийского моря на юг, к границе с Чехией. Его первая нитка была достроена в конце 2019 года. Вторая должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2020-го, вместе с газокомпрессорной станцией - единственной на всем маршруте Eugal. Ее задача - повышать давление газа, которое он теряет за многие километры пути из России по дну Балтийского моря.
Газопровод Eugal - один из крупнейших инфраструктурных проектов Германии. Вложения в его строительство оцениваются в три миллиарда евро. И хотя оно еще не закончено, инвесторы сообщают, что их траты уже окупились - 80 процентов мощности газопровода забронированы на 17 лет вперед. Строительство Eugal ведет компания Gascade Gastransport GmbH - совместное предприятие Wintershall (стопроцентной дочки немецкого химического концерна BASF) и российского "Газпрома".
Крохотная деревня в Бранденбурге как центр газотранспортной инфраструктуры
В деревушке Раделанд в федеральной земле Бранденбург официально зарегистрировано 183 жителя. Неофициально она вполне может считаться газотранспортным хабом востока Германии, поскольку в честь нее ("Раделанд-1" и "Раделанд-2") названы компрессорные станции наземных продолжений "Северного потока-1" и "Северного потока-2".
Сами трубы обеих ниток Eugal уже уложены под землю и засыпаны полутораметровым слоем грунта. Газокомпрессорная станция должна быть введена в строй в конце этого года - одновременно со второй ниткой газопровода. Начальник стройплощадки Фред Зудбринк (Fred Sudbrink) уверяет, что все будет готово в срок. Последние четыре года он работает на строительстве Eugal. По его словам, даже коронавирус не смог нарушить планы строителей - работы не прекращались. А небольшие отставания от графика, возникшие этой весной, были быстро наверстаны.
Зудбринк рассказывает, что несколько фирм-подрядчиков использовали рабочих из бывшей Югославии, Италии и Польши, которые должны были соблюдать 14-дневный карантин при въезде в Германию, что привело к "определенным задержкам работ". Но сейчас все уже идет по плану, говорит он.
Источник газа для Eugal - "Северный поток-2"
Вот же ирония судьбы: три компрессорные установки немецкого производства на строящейся станции оборудованы турбинами, сделанными в США, что придает пикантности ситуации на фоне действующих и готовящихся санкций Вашингтона в отношение фирм, участвующих в строительстве "Северного потока-2".
Однако пытаться поговорить о геополитике или санкциях с рабочими на строительстве компрессорной станции бесполезно - комментировать угрозу санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2" никто не хочет. Как говорит пресс-секретарь Gascade Реемт Бернерт (Reemt Bernert), в компании следят за происходящим в геополитике. "Но поскольку в настоящий момент компания Gascade санкциями не затронута, у нас всего лишь роль наблюдателя", - продолжает он.
Германия отказывается от угля, что приведет к росту спроса на газ
В начале июля бундестаг проголосовал за отказ от угольных электростанций к 2038 году. Для региональных властей Германии это значит одно - потребность в газе будет расти. Как сказал в интервью Deutsche Welle премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (Rainer Haseloff), затеянная властями Германии энергетическая реформа будет возможна только за счет замены одних энергоносителей другими.
"Но одних возобновляемых источников недостаточно. Хотя бы потому, что они нестабильны - ветер дует не постоянно, солнце светит не всегда, - объясняет политик. - Основой энергогенерации были угольные и атомные электростанции, которые в скором будущем должны исчезнуть. Получается, что нам нужен новый энергоноситель, который может поставлять энергию непрерывно, когда других источников у нас в распоряжении нет. И это - природный раз". По его словам, с момента объявления энергетической реформы в 2015 году потребность в газе растет: "А основной источник газа для нас - это, прежде всего, Россия".
Чем заполнить трубы Eugal, если "Северный поток-2" не будет достроен?
В Gascade говорят, что новый газопровод в случае необходимости можно использовать для прокачки газа из разных источников и в разных направлениях. И что по первой нитке уже прокачивается газ, который поступает по Северо-Европейскому газопроводу. Как поясняет Реемт Бернерт, есть разные варианты снабжения газом Eugal. "Само собой, что на самом севере есть источник ("Северный поток-2". - Ред.). Но есть и подключение по оси запад-восток, как в Раделанде, так и под Берлином, так что там газ можно транспортировать в разных направлениях, для усиления сети", - говорит представитель Gascade.
У начальника стройплощадки по поводу необходимости строительства газопровода и большой политики - свое собственное мнение. "Конечно! Потому что я зарабатываю себе этим на хлеб", - так отвечает Фред Зудбринк на вопрос, нужна ли газокомпрессорная станция в частности, и газопровод в целом.
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