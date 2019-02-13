Санкции и пандемия - не помеха? Как в ФРГ строят газопровод Eugal

Чтобы осознать масштаб стройки, надо взглянуть на нее с высоты птичьего полета: десятки, если не сотни метров труб блестят на солнце; строительные краны, полторы сотни рабочих более чем из десяти стран. В местечке Раделанд, что в часе езды от Берлина, компания Gascade заканчивает возведение газокомпрессорной станции для газопровода Eugal - наземного продолжения "Северного потока-2".

Eugal тянется от побережья Балтийского моря на юг, к границе с Чехией. Его первая нитка была достроена в конце 2019 года. Вторая должна быть введена в эксплуатацию в декабре 2020-го, вместе с газокомпрессорной станцией - единственной на всем маршруте Eugal. Ее задача - повышать давление газа, которое он теряет за многие километры пути из России по дну Балтийского моря.

Строительство газопровода Eugal в Раделанде

Газопровод Eugal - один из крупнейших инфраструктурных проектов Германии. Вложения в его строительство оцениваются в три миллиарда евро. И хотя оно еще не закончено, инвесторы сообщают, что их траты уже окупились - 80 процентов мощности газопровода забронированы на 17 лет вперед. Строительство Eugal ведет компания Gascade Gastransport GmbH - совместное предприятие Wintershall (стопроцентной дочки немецкого химического концерна BASF) и российского "Газпрома".

Крохотная деревня в Бранденбурге как центр газотранспортной инфраструктуры

В деревушке Раделанд в федеральной земле Бранденбург официально зарегистрировано 183 жителя. Неофициально она вполне может считаться газотранспортным хабом востока Германии, поскольку в честь нее ("Раделанд-1" и "Раделанд-2") названы компрессорные станции наземных продолжений "Северного потока-1" и "Северного потока-2".

Фред Зудбринк

Сами трубы обеих ниток Eugal уже уложены под землю и засыпаны полутораметровым слоем грунта. Газокомпрессорная станция должна быть введена в строй в конце этого года - одновременно со второй ниткой газопровода. Начальник стройплощадки Фред Зудбринк (Fred Sudbrink) уверяет, что все будет готово в срок. Последние четыре года он работает на строительстве Eugal. По его словам, даже коронавирус не смог нарушить планы строителей - работы не прекращались. А небольшие отставания от графика, возникшие этой весной, были быстро наверстаны.

Зудбринк рассказывает, что несколько фирм-подрядчиков использовали рабочих из бывшей Югославии, Италии и Польши, которые должны были соблюдать 14-дневный карантин при въезде в Германию, что привело к "определенным задержкам работ". Но сейчас все уже идет по плану, говорит он.

Источник газа для Eugal - "Северный поток-2"

Вот же ирония судьбы: три компрессорные установки немецкого производства на строящейся станции оборудованы турбинами, сделанными в США, что придает пикантности ситуации на фоне действующих и готовящихся санкций Вашингтона в отношение фирм, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Реемт Бернерт

Однако пытаться поговорить о геополитике или санкциях с рабочими на строительстве компрессорной станции бесполезно - комментировать угрозу санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2" никто не хочет. Как говорит пресс-секретарь Gascade Реемт Бернерт (Reemt Bernert), в компании следят за происходящим в геополитике. "Но поскольку в настоящий момент компания Gascade санкциями не затронута, у нас всего лишь роль наблюдателя", - продолжает он.

Германия отказывается от угля, что приведет к росту спроса на газ

В начале июля бундестаг проголосовал за отказ от угольных электростанций к 2038 году. Для региональных властей Германии это значит одно - потребность в газе будет расти. Как сказал в интервью Deutsche Welle премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (Rainer Haseloff), затеянная властями Германии энергетическая реформа будет возможна только за счет замены одних энергоносителей другими.

Трубы газопровода Eugal

"Но одних возобновляемых источников недостаточно. Хотя бы потому, что они нестабильны - ветер дует не постоянно, солнце светит не всегда, - объясняет политик. - Основой энергогенерации были угольные и атомные электростанции, которые в скором будущем должны исчезнуть. Получается, что нам нужен новый энергоноситель, который может поставлять энергию непрерывно, когда других источников у нас в распоряжении нет. И это - природный раз". По его словам, с момента объявления энергетической реформы в 2015 году потребность в газе растет: "А основной источник газа для нас - это, прежде всего, Россия".

Чем заполнить трубы Eugal, если "Северный поток-2" не будет достроен?

В Gascade говорят, что новый газопровод в случае необходимости можно использовать для прокачки газа из разных источников и в разных направлениях. И что по первой нитке уже прокачивается газ, который поступает по Северо-Европейскому газопроводу. Как поясняет Реемт Бернерт, есть разные варианты снабжения газом Eugal. "Само собой, что на самом севере есть источник ("Северный поток-2". - Ред.). Но есть и подключение по оси запад-восток, как в Раделанде, так и под Берлином, так что там газ можно транспортировать в разных направлениях, для усиления сети", - говорит представитель Gascade.

У начальника стройплощадки по поводу необходимости строительства газопровода и большой политики - свое собственное мнение. "Конечно! Потому что я зарабатываю себе этим на хлеб", - так отвечает Фред Зудбринк на вопрос, нужна ли газокомпрессорная станция в частности, и газопровод в целом.

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