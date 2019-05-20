 Самый старый олдтаймер в мире - на ходу и со знаками (фото) | Кадр дня | DW | 29.07.2019

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Кадр за кадром

Самый старый олдтаймер в мире - на ходу и со знаками (фото)

Этот классический автомобиль 1894 года не пылится в музее. Он официально зарегистрирован в качестве транспортного средства.

Айнбек

Айнбек • Олдтаймер Benz Victoria Nr. 99, выпущенный в 1894 году, считается самым старым в мире автомобилем, имеющим постоянные номерные знаки. Он стоит на учете и допущен для участия в дорожном движении. Максимальная скорость - 27 километров в час.

Это фотография была сделана в прошедшие выходные во время парада олдтаймеров в нижнесаксонском городе Айнбеке. За рулем раритета - владелец Карл-Хайнц Рекопф (Karl-Heinz Rehkopf) в сопровождении супруги Габриеле (Gabriele Rehkopf-Adt). Автомобиль был поставлен на учет после успешного прохождения технического осмотра и выдачи специального разрешения в апреле 2019 года.

Понятно, что в булочную на нем никто ездить не собирается, да и на автобан по техническим характеристикам выезжать нельзя, но факт остается фактом: перед нами - самый старый автомобиль в мире с техосмотром и номерами.

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  • Музей Mercedes-Benz

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    Автор: Максим Нелюбин



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