Самый старый немецкий рислинг (фото)

Может быть, 585 лет рислингу - не совсем круглая дата, но в Германии на нее все же обратили внимание.
Виннинген • Рислинг (Riesling) - название этого сорта приходит первым в голову, когда речь заходит о типичных и традиционных немецких винах. В пятницу, 13 марта, исполняется ровно 585 лет со дня первого письменного упоминания этого сорта белого винограда в официальном документе. Оно содержится в счете за саженцы лозы 1435 года для графа Катценельнбогена (Johann IV. von Katzenelnbogen), владевшего землями на Рейне. Сейчас на Германию приходится 45 процентов всего мирового производства рислингов.
Рислинг. Откуда название?
Этот сорт появился в немецких землях в самом начале XV века, но юбилей отмечается по дате первого официального письменного свидетельства. По поводу происхождения названия существует много гипотез. В течение веков написание в разных регионах менялось. Встречались, например, варианты через "u" или "ü" - Rußling, Rüßlinge и так далее.
Оно может быть связано с покрытой трещинами (нем. rissig) корой лозы или склонностью при плохих погодных условиях приносить много мелких ягод (нем. verrieseln), но существуют и другие гипотезы. Например, название может указывать на характерно выраженную кислоту или темную древесину, но не будем углубляться в эти этимологические глубины.
Согласно современным исследованиям, рислинг был выведен в результате скрещивания трех сортов винограда. Два из них известны - хойниш (Heunisch) и траминер (Traminer). Третьим был какой-то региональный сорт.
Распространение рислинга в Германии
Сейчас рислинг возделывается во всех немецких винодельческих регионах. На него приходится в общей сложности примерно 20 процентов площадей. Наибольшее распространение этот сорт имеет в регионах Рейнгау, где занимает 80 процентов площадей, а также в Пфальце и на Мозеле.
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