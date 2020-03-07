 Самый старый немецкий рислинг (фото) | Кадр дня | DW | 12.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Самый старый немецкий рислинг (фото)

Может быть, 585 лет рислингу - не совсем круглая дата, но в Германии на нее все же обратили внимание.

Рислинг в Гессене

Рислинг в Гессене

Виннинген • Рислинг (Riesling) - название этого сорта приходит первым в голову, когда речь заходит о типичных и традиционных немецких винах. В пятницу, 13 марта, исполняется ровно 585 лет со дня первого письменного упоминания этого сорта белого винограда в официальном документе. Оно содержится в счете за саженцы лозы 1435 года для графа Катценельнбогена (Johann IV. von Katzenelnbogen), владевшего землями на Рейне. Сейчас на Германию приходится 45 процентов всего мирового производства рислингов.

Рислинг в Рейнланд-Пфальце

Рислинг в Рейнланд-Пфальце

Рислинг. Откуда название?

Этот сорт появился в немецких землях в самом начале XV века, но юбилей отмечается по дате первого официального письменного свидетельства. По поводу происхождения названия существует много гипотез. В течение веков написание в разных регионах менялось. Встречались, например, варианты через "u" или "ü" - Rußling, Rüßlinge и так далее.

Оно может быть связано с покрытой трещинами (нем. rissig) корой лозы или склонностью при плохих погодных условиях приносить много мелких ягод (нем. verrieseln), но существуют и другие гипотезы. Например, название может указывать на характерно выраженную кислоту или темную древесину, но не будем углубляться в эти этимологические глубины.

Согласно современным исследованиям, рислинг был выведен в результате скрещивания трех сортов винограда. Два из них известны - хойниш (Heunisch) и траминер (Traminer). Третьим был какой-то региональный сорт. 

Дегустация рислингов в регионе Рейнгау

Дегустация рислингов в регионе Рейнгау

Распространение рислинга в Германии

Сейчас рислинг возделывается во всех немецких винодельческих регионах. На него приходится в общей сложности примерно 20 процентов площадей. Наибольшее распространение этот сорт имеет в регионах Рейнгау, где занимает 80 процентов площадей, а также в Пфальце и на Мозеле.

Смотрите также: 

  • Пфальц

    Германский винный путь

    Маршрут по Пфальцу

    85-километровый туристический маршрут Германский винный путь (Deutsche Weinstraße), он же - Немецкая винная дорога, берет начало на границе с французским Эльзасом. Проходит по Пфальцу - второму по площади винному региону Германии после Рейнгессена. Первыми виноград здесь стали возделывать древние римляне две тысячи лет назад, оценившие местный солнечный и мягкий климат.

  • Собранный виноград

    Германский винный путь

    От Рислинга до Кернера

    На этом популярном туристическом маршруте расположено более четырех десятков городков и около полутора сотен живописных деревень. Среди возделываемых белых сортов - Рислинг, Мюллер-Тургау, Кернер, Сильванер и Граубургундер, среди красных - Португизер, Шпетбургундер и Дорнфельдер. Эта фотография сделана во время одного из винных праздников, которыми славится регион.

  • Швайген-Рехтенбах

    Германский винный путь

    Швайген-Рехтенбах

    Начало Германского винного пути в Швайген-Рехтенбахе символически обозначают каменные ворота, возведенные в 1936 году, а на фотографии - информационно-туристический центр, открытый здесь в 1995 году.

  • Сбор урожая

    Германский винный путь

    Сбор урожая

    Самое интересное время в Пфальце - осенью в период сбора урожая. Однако здешние ландшафты располагают к прогулкам в любое время года. Гурманы могут по достоинству оценить превосходное качество региональной кухни под Рислинг или Сильванер - наиболее популярные здешние вина.

  • Дёрренбах

    Германский винный путь

    Дёрренбах

    Винодельческую деревушку Дёрренбах называют "Спящей красавицей Пфальца". Главная архитектурная достопримечательность - фахверковая ратуша, построенная в ренессансную эпоху. Здесь она изображена на старой фотографии 1965 года.

  • Бирквайлер

    Германский винный путь

    Бирквайлер

    Бирквайлер в 1985 году выиграл конкурс на право называться самой красивой деревней Германского винного пути. Это типичное винодельческое поселение Пфальца было основано семь веков назад. Местность идеально подходит для прогулок по виноградникам. В конце июня здесь проходит один из самых старых традиционных винных праздников этого региона.

  • Инга Шторк (Inga Storck)

    Германский винный путь

    Винные королевы

    Каждый год в Пфальце выбирают свою Винную королеву и сразу трех Винных принцесс. Начало традиции было положено в 1931 году. В первое время полномочия этих королев распространялись на всю Германию, но постепенно в других регионах стали выбирать и короновать своих собственных винных красавиц. На фотографии - королева 2018 года Инга Шторк.

  • Вахенхайм

    Германский винный путь

    Немецкая Тоскана

    Пфальц часто называют "Немецкой Тосканой". В любом случае, он вполне может конкурировать с ней по количеству солнечных часов в году - 1800. На фотографии - одно из винодельческих хозяйств около города Вахенхайм.

  • Цветущие миндальные деревья

    Германский винный путь

    Миндаль

    Уже в марте воздух в Пфальце прогревается до температуры, необходимой для начала цветения миндаля. Осенью в пору сбора винограда здесь также созревают каштаны, которые обязательно нужно попробовать, как и знаменитый луковый пирог с молодым вином.

  • Винный праздник в Бад-Дюркхайме

    Германский винный путь

    Бад-Дюркхайм

    В Бад-Дюркхайме проходит самый большой в мире винный праздник, в котором участвует до 600 тысяч человек. В этом месте также находится самая большая винная бочка Германии, хотя вино в нее никогда не наливали. Внутри разместился целый ресторан. Над городом расположен средневековый замок Харденбург.

  • Винный погреб

    Германский винный путь

    Винный погреб

    Между бочками Туристы, путешествующие по Германскому винному пути, могут от начала до конца проследить процесс изготовления вина. От виноградников, сбора урожая, выжимки сока и вплоть до его розлива в бутылки. Стоит также заглянуть в одну из бочарных мастерских.

  • Нойштадт, 1910 год

    Германский винный путь

    Нойштадт

    Завершим обзор Германского винного пути этой открыткой 1910 года. Город Нойштадт является одним из главных центров немецкого виноделия. В центре расположена оживленная рыночная площадь с барочной ратушей и готической церковью. Посетителям города также рекомендуется прокатиться по 13-километровой "Кукушкиной" узкоколейке - Kuckucksbähnel, а также посетить замок Хамбах.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Как миндаль попал на немецкие виноградники

Пфальц - один из крупнейших винодельческих регионов Германии. Растет здесь не только виноград, но и миндаль, цветением которого можно будет любоваться в ближайшие недели. (07.03.2020)  

Из-за теплой зимы в Германии впервые не будет ледяного вина

Теплая зима 2019/2020 года стала причиной того, что в Германии впервые не будет произведено ледяное вино - айсвайн. Нигде в стране температура не опускалась до минус семи градусов, необходимых для его изготовления. (01.03.2020)  

2019-й - хороший год для немецкого вина. Но рислинга будет меньше

Виноделы Германии собрали урожай 2019 года и больше довольны качеством, чем количеством. Изменение климата меняет график работ и заставляет размещать виноградники выше на склонах. (17.10.2019)  

Время айсвайн: в Баварии уже собирают урожай для ледяного вина

Эта фотография агентства dpa была сделана в баварской общине Нордхайм-ам-Майн в среду, 30 ноября. (30.11.2016)  

Достопримечательности Германии: Виноградники нагорья Кайзерштуль

В немецких винодельческих регионах полным ходом идет сбор нынешнего урожая. На этих фотографиях - нагорье Кайзерштуль. (28.09.2019)  

Где делают саксонское вино

Саксонский винодельческий регион - самый восточный и самый маленький в Германии. (15.11.2018)  

Королева северных вин

В Германии - в самом разгаре сезон сбора винограда и коронации новых винных королев и принцесс. (10.09.2018)  

Помет летучих мышей - секретное удобрение для виноградника

Вино, которое производит Михаэль Фолькер из Китцингена, пользуется спросом в Канаде, Новой Зеландии и Австралии. (08.04.2016)  

Как немцы делают вино

Немецкие виноделы уже начали сбор урожая. Где находится самый высокогорный виноградник Германии? Как выглядит винная королева? Эти и другие факты - в фотогалерее DW. (14.08.2018)  

Виноградник посреди Рейна

В Германии на Рейне есть всего два острова с виноградниками. Один из них находится в земле Рейнланд-Пфальц в районе города Бахарах. (22.07.2018)  

10 причин любить Рейнланд-Пфальц

Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия. (24.11.2017)  

Марципан или кружка: ищем типично немецкий сувенир

Часы с кукушкой из Шварцвальда, щелкунчики из Рудных гор, откуда угодно - пивные кружки и подставки под них, мозельские рислинги, марципановые сладости... Что вы привозите или хотели бы привезти из Германии? (01.03.2011)  

Германский винный путь

Этот популярный туристический маршрут проходит по Пфальцу - одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии. (09.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый дорогой молодой рислинг  

Вино с любовью к дизайну  

По виноградникам на велосипеде  

Также по теме

Impressionen aus von der Südlichen Weinstraße

Как миндаль попал на немецкие виноградники (фотогалерея) 07.03.2020

Пфальц - один из крупнейших винодельческих регионов Германии. Растет здесь не только виноград, но и миндаль, цветением которого можно будет любоваться в ближайшие недели.

BdT mit Deutschlandbezug - Farbenfrohe Weinberge

Осенние виноградники - очей очарованье! (фото) 20.10.2019

В винодельческие регионы осенью стоит ехать не только за вином, но и ради таких редкой красоты ландшафтов.

Deutschland Weinberge im Herbst Bullenheimer Berg

Немецкие виноградники. 50 оттенков осени 02.11.2019

Предлагаем отправиться в небольшое путешествие по осенним виноградникам в Германии - на Мозеле, Рейне, Аре и в других живописных местах.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера