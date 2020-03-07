Самый старый немецкий рислинг (фото)

Виннинген • Рислинг (Riesling) - название этого сорта приходит первым в голову, когда речь заходит о типичных и традиционных немецких винах. В пятницу, 13 марта, исполняется ровно 585 лет со дня первого письменного упоминания этого сорта белого винограда в официальном документе. Оно содержится в счете за саженцы лозы 1435 года для графа Катценельнбогена (Johann IV. von Katzenelnbogen), владевшего землями на Рейне. Сейчас на Германию приходится 45 процентов всего мирового производства рислингов.

Рислинг в Рейнланд-Пфальце

Рислинг. Откуда название?

Этот сорт появился в немецких землях в самом начале XV века, но юбилей отмечается по дате первого официального письменного свидетельства. По поводу происхождения названия существует много гипотез. В течение веков написание в разных регионах менялось. Встречались, например, варианты через "u" или "ü" - Rußling, Rüßlinge и так далее.

Оно может быть связано с покрытой трещинами (нем. rissig) корой лозы или склонностью при плохих погодных условиях приносить много мелких ягод (нем. verrieseln), но существуют и другие гипотезы. Например, название может указывать на характерно выраженную кислоту или темную древесину, но не будем углубляться в эти этимологические глубины.

Согласно современным исследованиям, рислинг был выведен в результате скрещивания трех сортов винограда. Два из них известны - хойниш (Heunisch) и траминер (Traminer). Третьим был какой-то региональный сорт.

Дегустация рислингов в регионе Рейнгау

Распространение рислинга в Германии

Сейчас рислинг возделывается во всех немецких винодельческих регионах. На него приходится в общей сложности примерно 20 процентов площадей. Наибольшее распространение этот сорт имеет в регионах Рейнгау, где занимает 80 процентов площадей, а также в Пфальце и на Мозеле.

Смотрите также: