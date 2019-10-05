Самый старый глобус в мире - без Америки (фото)

Нюрнберг • Перед нами на фотографии один из главных экспонатов Германского национального музея (Germanisches Nationalmuseum) в Нюрнберге - самый старый из сохранившихся до наших дней глобусов Земли.

Мартин Бехайм объясняет свой глобус. Гравюра 1883 года

Глобус был изготовлен в Нюрнберге в начале 1490-х годов по заказу городского совета. Работами руководил немецкий ученый, торговец и мореплаватель Мартин Бехайм (Martin Behaim, 1459-1507). Он получил этот заказ, так как долгое время провел в Португалии и был хорошо осведомлен о последних португальских географических открытиях.

Карта глобуса Мартина Бехайма

Хотя карта еще не учитывает результаты плавания Христофора Колумба и на ней еще нет Америки, по своей точности и наглядности "Земное яблоко" Бехайма (по-немецки - Behaims Erdapfel) считается уникальным достижением картографической науки времен позднего Средневековья.

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Какие события в послевоенной Германии стали мифами?

Что стало в Германии легендарным Разгром "Час ноль", - так в Германии называют время разгрома "третьего рейха" и безоговорочной капитуляции гитлеровского вермахта. Развязанная нацистами война обернулась трагедией и для самой Германии. Немецкие города лежали в развалинах, больше 6 миллионов немцев погибли. Страна была разделена. Это было начало новой истории Германии. С этого начинается и выставка "Немецкие мифы после 1945 года" в Бонне.

Что стало в Германии легендарным Миф освобождения В ГДР официальная доктрина утверждала, что Германию освободила от нацизма Советская армия, западные союзники упоминались лишь вскользь. Кроме того, всячески подчеркивалось, что в Восточной Германии чуть ли не все поголовно были антифашистами, а вот в Западной всем заправляли нацисты - "вечно вчерашние". Этот миф муссировался долгие годы.

Что стало в Германии легендарным Государство рабочих и крестьян Таким же мифом стал пропагандистский тезис о строительстве в Восточной Германии "первого на немецкой земле государства рабочих и крестьян". Выставка в Музее современной истории Германии в Бонне показывает, как все заметнее становились "ножницы" между ГДР и ФРГ - как с точки зрения демократического развития, так и с точки зрения экономики.

Что стало в Германии легендарным Денежная реформа Особенно заметно экономическое отставание Восточной Германии стало после 1948 года, когда в западной части страны была проведена денежная реформа. Вместе с так называемым "планом Маршалла", который предполагал оказание помощи и Восточной Германии, но от которого Сталин категорически отказался, денежная реформа помогла преодолеть хозяйственную разруху и сформировать свободный рынок.

Что стало в Германии легендарным Сто первых "дойче марк" Вокруг денежной реформы 1948 года сложилось множество легенд. Эскизы купюр были созданы в США, там же напечатаны первые "дойче марк". Нет ничего удивительного в том, что они были так похожи на доллары. Кстати восточногерманские марки, которые ввели вскоре, отпечатали в Москве, на фабрике Гознака. Раздел Германии стал не только политической, но и экономической реальностью.

Что стало в Германии легендарным Немецкое экономическое чудо В восточной части страны конфисковывались и обобществлялись частные фирмы, банки, заводы, магазины, создавались сельскохозяйственные кооперативы, в западной формировался свободный рынок, поощрялась конкуренция. Это положило начало "немецкому экономическому чуду". Уже в 1955 году с конвейера завода в Вольфсбурге сошел милионный "фольксваген-жук" - еще одна легенда современной немецкой истории.

Что стало в Германии легендарным Бернское чудо Так называют немцы финальный матч чемпионата мира по футболу 1954 года, который прошел в швейцарском городе Берне. Сборная ФРГ играла с командой Венгрии, которая считалась неоспоримым фаворитом и к 8-й минуте уже вела со счетом 2:0. Но немцам удалось переломить ход игры. Они вскоре сравняли счет, а в самом конце игры Хельмут Ран забил победный гол.

Что стало в Германии легендарным Немецкая машина В 1954 году, когда сборная ФРГ впервые завоевала звание чемпионов мира, родился миф о "немецкой футбольной машине", то есть о волевой, дисциплинированной, но не очень яркой и индивидуально сильной игре немцев. Это миф был развенчан на ЧМ-2006 в Германии. Хотя чемпионат не стал для немцев "золотым", он остался в народной памяти как праздник. Молодая сборная страны восхитила своей игрой.

Что стало в Германии легендарным Канцлер на трибуне "Летняя сказка" 2006 года, как ее обычно называют в Германии, стала для немцев не только вехой в футбольной истории, но и важным фактором в формировании национального самосознания. Что касается футбола, то, конечно, не менее важной была победа сборной Германии на чемпионате мира 2014 года. За "своих" болела и канцлер Ангела Меркель - кстати говоря, действительно страстная любительница футбола.

Что стало в Германии легендарным Движение за мир Легендарными стали в Германии многотысячные демонстрации против размещения американских противоракет "Першинг" в ФРГ, а еще раньше - против политики НАТО. Массовое движение за мир опровергает стереотипное представление о немцах как о "генетических" сторонниках милитаристского мышления.

Что стало в Германии легендарным Революция в ГДР Экспозиция в Бонне построена как своеобразный коридор, по обе стороны которого показаны вехи западногерманской (с одной стороны) и восточногерманской (с другой) послевоенной истории. Потом коридор кончается, и его стороны сходятся в большом зале, который посвящен мирной революции в ГДР в 1989 году и воссоединению страны.

Что стало в Германии легендарным "Мы - папа римский" Именно с таким огромным заголовком на первой странице вышла крунейшая в Германии бульварная газета Bild после того, как главой католической церкви был избран немецкий кардинал Йозеф Ратцингер. Он стал папой римским Бенедиктом XVI. Для Bild и для многих немцев это было предметом национальной гордости.

Что стало в Германии легендарным Экологическая сознательность Экологическая сознательность, забота об окружающей среде, - эти черты немецкого общества тоже стали легендарными. На практике они находят отражение в сортировке мусора, утилизации отходов, решении закрыть атомные электростанции. Поэтому гигантский штекер, вытащенный из розетки, тоже стал одним из экспонатов выставки "Немецкие мифы после 1945 года" в Бонне. Она продлится до 14 октября 2018 года. Автор: Ефим Шуман



Самые популярные музеи немецкой столицы

Самые посещаемые музеи Берлина Топография террора 1,3 миллиона посетителей в год • Уже много лет список самых посещаемых музеев Берлина занимает экспозиция "Топография террора" (Topographie des Terrors) - информационно-выставочный центр, посвященный преступлениям национал-социализма. Центр расположен недалеко от Потсдамской площади на месте, где в 1933-1945 годах находились штаб-квартиры гестапо и СС.

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Самые посещаемые музеи Берлина Пергамский музей 780 тысяч посетителей в год • Хотя главный экспонат - Пергамский алтарь - до 2023 года находится на реставрации, интерес к самому Пергамскому музею (Pergamonmuseum) не уменьшился. Эта сокровищница античного, исламского и ближневосточного искусства на Музейном острове сейчас является третьим по популярности музеем Берлина. На фотографии изображены Ворота Иштар - восьмые ворота стен Вавилона.

Самые посещаемые музеи Берлина Немецкий исторический музей 775 тысяч посетителей в год • Две тысячи лет немецкой истории под одной крышей - на бульваре Унтер-ден-Линден: от завоеваний Карла Великого до начатой Мартином Лютером Реформации и воссоединения Германии. Коллекция Немецкого исторического музея (Deutsches Historisches Museum) состоит из миллиона объектов и предметов. В залах выставлено в общей сложности около 7 тысяч экспонатов.

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Самые посещаемые музеи Берлина Музей естествознания 734 тысячи посетителей в год • Посетителей Музея естествознания (Museum für Naturkunde) из глубины веков, вернее - полутра сотен миллионов лет, приветствует более чем 13-метровый скелет брахиозавра - самый большой собранный скелет динозавра в мире. Сбор здешних коллекций был начат в 1810 году в Берлинском университете. Сейчас в них насчитывается около 30 миллионов объектов.

Самые посещаемые музеи Берлина Еврейский музей 620 тысяч посетителей в год• Здание этого музея, построенного по проекту выдающегося британского архитектора Даниэля Либескинда, напоминает расколотую звезду Давида - символизирует разрыв в более чем 1700-летней истории немецких евреев в годы Холокоста. Еврейский музей (Jüdisches Museum) в берлинском районе Кройцберг был открыт в 2001 году и является самым большим таким музеем в Европе.

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Самые посещаемые музеи Берлина Музей ГДР 585 тысяч посетителей в год • Какой была жизнь в ГДР? Какими были будни? Ответ на этот вопрос можно получить в Музее ГДР (DDR-Museum) в районе Берлин-Митте. Посетители могут посидеть в старом "Трабанте", посмотреть на обстановку типичной квартиры в панельной многоэтажке и заглянуть в комнату для прослушивания министерства госбезопасности - "штази"…

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