 Самый полезный вид спорта (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 29.06.2018

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Культура и стиль жизни

Самый полезный вид спорта (видео)

Плоггинг - сбор мусора во время пробежки. Этот вид спорта зародился в Швеции. Мы решили совершить пробежку вместе с героями нашего сюжета.

Смотреть видео 02:36
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02:36 мин

Побежали за мусором!

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    10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов

    Стартуйте медленно

    Начните свою пробежку в медленном темпе и лишь примерно через 10 минут увеличьте скорость. Так вы сможете быстро разогреть мышцы. Тот, кто стартуют без разминки, рискует получить травму и во всяком случае быстро устанет. Потеря силы на первых же километрах приведет к стрессу и фрустрации.

  • 10 советов экспертов для начинающих бегунов

    10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов

    Не выматывайтесь

    Бег в умеренном темпе, который не мешает наслаждаться ландшафтом, должен занимать примерно 75 процентов времени пробежки. Скорость на грани выносливости составляет не более четверти.

  • 10 советов экспертов для начинающих бегунов

    10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов

    Меняйте темп

    Постоянно бегать на одной и той же скорости - слишком монотонно и скучно. К тому же так вы не сможете повысить свою выносливость. Совет от немецких экспертов: "играйте" с темпом, чередуя быстрый и медленный бег.

  • 10 советов экспертов для начинающих бегунов

    10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов

    Поменьше контроля

    Пульсометр или фитнес-трекер - отличный помощник во время пробежки. Но если смотреть на умный браслет каждую минуту, можно потерять ощущение собственного тела. Эксперты советуют лучше прислушиваться к своему организму и бегать в таком темпе, который комфортен именно вам, даже игнорируя рекомендации техники.

  • 10 советов экспертов для начинающих бегунов

    10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов

    Музыка - лучшая мотивация

    Загрузите подборку любимых песен на плеер или смартфон и вы даже не заметите, как пролетит время во время пробежки.

  • 10 советов экспертов для начинающих бегунов

    10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов

    Тренируйте мышцы

    Силовая тренировка - обязательная составляющая занятий бегом. Особое внимание следует уделить внешней и внутренней сторонам бедра. Выбирайте вес, с которым вам будет комфортно сделать два-три подхода по 25-40 повторов. Идеально тренироваться два раза в неделю.

  • 10 советов экспертов для начинающих бегунов

    10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов

    Расслабляйтесь

    Запомните: бег - это не бокс и не карате. Многие бегуны напрягают мышцы плечевого пояса и держат кулаки сжатыми, когда на самом деле ладони должны быть расслаблены. Кроме того, немецкие эксперты советуют хотя бы раз в неделю устраивать спокойные десятиминутные пробежки босиком по газону. Это помогает снять напряжение со стоп.

  • 10 советов экспертов для начинающих бегунов

    10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов

    Бегайте по горам

    Как минимум два-три раза в месяц устраивайте пробежки по гористой (ну, или холмистой) местности, и скоро ваши мышцы заметно окрепнут. Под горами и холмами подразумеваются не вершины высотой три тысячи метров, а даже небольшие горки в парке.

  • 10 советов экспертов для начинающих бегунов

    10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов

    Вместе веселее

    Позовите на пробежку своих друзей. С одной стороны, договоренность о совместной тренировке обяжет вас стартовать в определенный час в конкретном месте, с другой стороны, время в хорошей компании пролетит незаметно. Возможность разговаривать во время бега - хороший знак того, что вы бежите в правильном темпе.

  • 10 советов начинающим бегунам

    10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов

    Больше красок!

    Модные кроссовки, яркий топ и стильные штаны: чем не мотивация для пробежки? На вас точно обратят внимание.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

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Побежали за мусором! 29.06.2018

Плоггинг - сбор мусора во время пробежки. Этот вид спорта зародился в Швеции. Мы решили совершить пробежку вместе с героями нашего сюжета.

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