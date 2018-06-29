Самый полезный вид спорта (видео)

Плоггинг - сбор мусора во время пробежки. Этот вид спорта зародился в Швеции. Мы решили совершить пробежку вместе с героями нашего сюжета.
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