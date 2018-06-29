Самый полезный вид спорта (видео)

10 советов немецких экспертов для начинающих бегунов

Расслабляйтесь

Запомните: бег - это не бокс и не карате. Многие бегуны напрягают мышцы плечевого пояса и держат кулаки сжатыми, когда на самом деле ладони должны быть расслаблены. Кроме того, немецкие эксперты советуют хотя бы раз в неделю устраивать спокойные десятиминутные пробежки босиком по газону. Это помогает снять напряжение со стоп.