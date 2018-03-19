Самый крутой архитектор Германии: лучшие проекты Готфрида Бёма

Готфрид Бём: призвание - архитектор

Семейный дом

Этот простой, но очень удобный и функциональный дом с небольшим бассейном возведен в Кельне еще в 1931 году. Его построил отец Готфрида Бёма - потомственный зодчий и мастер сакральной архитектуры Доминикус Бём (Dominikus Böhm). Готфрид Бём живет и работает здесь до сих пор. А свой день архитектор всегда начинает с плавания - невзирая на возраст, погоду и время года.