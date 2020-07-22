 Самый крупный метеорит Германии выставили в музее (фото) | Кадр дня | DW | 30.07.2020

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Кадр за кадром

Самый крупный метеорит Германии выставили в музее (фото)

Этот каменный метеорит весит немногим более 30 килограммов. Был найден случайно в 1989 году, но космическое происхождение объекта было установлено лишь недавно.

Хансйорг Байер лично поместил свой метеорит в музейную витрину

Хансйорг Байер лично поместил свой метеорит в музейную витрину

Блаубойрен • Не далее как на прошлой неделе мы уже рассказывали в нашей рубрике "Кадр за кадром" о временном пополнении экспозиции Музея доисторической истории в баден-вюртембергском Блаубойрене (Urgeschichtliches Museum Blaubeuren). Тогда речь шла о зубилах из бивня мамонта, созданных примерно 38 тысяч лет назад и обнаруженных в прошлом году в одной из пещер этого немецкого региона - Швабского Альба.

Сейчас здесь выставили еще один необычный экспонат - самый большой каменный метеорит, когда-либо найденный на территории Германии. Он будет находиться в музее до конца октября. Каменного гостя из космоса тоже нашли в этих местах, с чем связана занимательная история.

Самый крупный каменный метеорит, найденный в Германии

Началась она в 1989 году, когда житель Блаубойрена Хансйорг Байер (Hansjörg Bayer) при прокладке трубы в своем дворе наткнулся на какой-то большой камень. Ради интереса он измерил и взвесил находку. 30-килограммовая глыба сразу показалась ему немного тяжелой для своих размеров. "И то, какой он на ощупь, и вес - я уже тогда заметил, что камень особенный", - вспоминает он.

Внешность обманчива. Метеориты - не исключение

"Особенный" камень четверть века пролежал в саду в виде декора, после чего и вовсе оказался в шкафу для одежды. Вероятно, лежал бы он там и до сих пор, если бы Байер вдруг не решил отколоть 20-граммовый кусочек и передать пробу в Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR).

Сотрудник центра Дитер Хайнеляйн (Dieter Heinlein) вспоминает, что камушек "совсем не походил на метеорит". Однако после исследования в трех лабораториях выяснилось, что он не только прилетел из космоса, но является "научной сенсацией" - самым большим каменным метеоритом, когда-либо найденным в Германии.

Самый крупный каменный метеорит, найденный в Германии

Метеориты, найденные в Германии

Пока нельзя точно сказать, сколько он пролежал в земле, - вероятно, речь идет о сотнях или даже тысячах лет. Одно известно наверняка: до находки из Блаубойрена самым большим в ФРГ считался метеорит с весом 17,2 килограмма, найденный также случайно в нижнесаконской деревне в 1949 году.

На территории Германии за всю историю научных исследований было найдено немногим более полусотни метеоритов. Более подробно об этом можно прочитать здесь:  Сколько метеоритов падает на Германию и где хранят этих гостей из космоса.

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  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Трехмерное изображение сверхвысокой четкости, которое проецируется на купол главного зала, состоит из 40 миллионов точек (8K-3D), а лазеры могут воспроизводить до 16 миллионов цветов и оттенков. Только на эту технику, включая двадцать графических компьютеров, было потрачено 2,5 миллиона евро. Полностью проект обошелся в 7,5 миллиона евро.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Планетарий находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Она была последней такой башней, возведенной в Гамбурге. Использовалась по назначению всего восемь лет, после чего необходимость в ней отпала. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Открытие состоялось в 1930 году. Главный зал, с которого мы начали знакомство с этим планетарием, оборудовали в помещении цилиндрической формы 23-метровой высоты и 22-метрового диаметра. На нижних уровнях расположились кассы, офисы, галерея и библиотека астрономической литературы. Потолок фойе украсили изображениями знаков зодиака.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Водный резервуар бышни мог вместить до четырех миллионов литров воды. Здание строилось с расчетом на эту нагрузку. Во время нынешней перестройки была удалена часть цоколя, исходная толщина стен которого составляла восемь метров. В результате в планетарии появился новый этаж общей площадью 1200 квадратных метров, а также дополнительные входы.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    В программе - более двадцати разных фильмов и других представлений. Среди них - анимационный 3D-фильм "Мы звезды" ("Wir sind Sterne"), лазерное шоу "Лестница на небеса" ("Stairway To Heaven") и 360-градусное аудиовизуальное шоу "Лунный свет. Дни вечности" ("Lichtmond - Days of Eternity").

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Отметим, что в Германии сейчас насчитывается около сотни планетариев. Помимо Гамбургского планетария, самые большие находятся в Бохуме, Йене, Мангейме, Мюнстере, Нюрнберге, Штутгарте и два - в Берлине.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

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    Автор: Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

www.urmu.de

Музей доисторической истории в Блаубойрене

Аудио- и видеофайлы по теме

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера  

В объективе - небо  

В поисках двойников Земли  

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