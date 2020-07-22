Самый крупный метеорит Германии выставили в музее (фото)

Блаубойрен • Не далее как на прошлой неделе мы уже рассказывали в нашей рубрике "Кадр за кадром" о временном пополнении экспозиции Музея доисторической истории в баден-вюртембергском Блаубойрене (Urgeschichtliches Museum Blaubeuren). Тогда речь шла о зубилах из бивня мамонта, созданных примерно 38 тысяч лет назад и обнаруженных в прошлом году в одной из пещер этого немецкого региона - Швабского Альба.

Сейчас здесь выставили еще один необычный экспонат - самый большой каменный метеорит, когда-либо найденный на территории Германии. Он будет находиться в музее до конца октября. Каменного гостя из космоса тоже нашли в этих местах, с чем связана занимательная история.

Началась она в 1989 году, когда житель Блаубойрена Хансйорг Байер (Hansjörg Bayer) при прокладке трубы в своем дворе наткнулся на какой-то большой камень. Ради интереса он измерил и взвесил находку. 30-килограммовая глыба сразу показалась ему немного тяжелой для своих размеров. "И то, какой он на ощупь, и вес - я уже тогда заметил, что камень особенный", - вспоминает он.

Внешность обманчива. Метеориты - не исключение

"Особенный" камень четверть века пролежал в саду в виде декора, после чего и вовсе оказался в шкафу для одежды. Вероятно, лежал бы он там и до сих пор, если бы Байер вдруг не решил отколоть 20-граммовый кусочек и передать пробу в Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR).

Сотрудник центра Дитер Хайнеляйн (Dieter Heinlein) вспоминает, что камушек "совсем не походил на метеорит". Однако после исследования в трех лабораториях выяснилось, что он не только прилетел из космоса, но является "научной сенсацией" - самым большим каменным метеоритом, когда-либо найденным в Германии.

Метеориты, найденные в Германии

Пока нельзя точно сказать, сколько он пролежал в земле, - вероятно, речь идет о сотнях или даже тысячах лет. Одно известно наверняка: до находки из Блаубойрена самым большим в ФРГ считался метеорит с весом 17,2 килограмма, найденный также случайно в нижнесаконской деревне в 1949 году.

На территории Германии за всю историю научных исследований было найдено немногим более полусотни метеоритов. Более подробно об этом можно прочитать здесь: Сколько метеоритов падает на Германию и где хранят этих гостей из космоса.

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