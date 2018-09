Самый известный в Германии цирковой шимпанзе: что с ним будет?

В мире животных - 2017

Кто яблоко в день съедает...

Эта фотография была сделана в начале ноября около баварского города Кауфбойрен. Вряд ли этот немецкий черный дрозд знает английскую поговорку "Кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает" ("An apple a day keeps the doctor away"), но это не мешает ему вести здоровый образ жизни на свежем осеннем воздухе.