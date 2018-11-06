Самый знаменитый роман о Первой мировой войне (фото)

100 лет назад закончилась Первая мировая война. Самая знаменитая книга об этой войне - роман Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен". Вот его графический "пересказ".
100 лет назад, 3 ноября 1918 года, в Германии восстали уставшие от войны матросы - совсем, как за год до этого в России. Последний немецкий кайзер был свергнут. (05.11.2018)
Военнопленные - относительно новое "достижение" человечества. Автор книги "Медицина и война" рассказал DW, как русские и немцы относились к пленным во время двух мировых войн. (16.10.2014)
Беспощадный в своей ненависти к войне Эрих Мария Ремарк и романтизировавший ее Эрнст Юнгер. Оба этих писателя пытались показать истинное лицо войны, но делали это по-разному. (06.08.2014)