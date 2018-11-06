Самый знаменитый роман о Первой мировой войне (фото)

"На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

Сожженный роман

Роман "На Западном фронте без перемен" (точнее, отрывки из него) был впервые опубликован в 1928 году в газете Vossische Zeitung. В 1929 он вышел отдельной книгой и стал сенсацией. Когда к власти в Германии пришли национал-социалисты, Ремарку пришлось покинуть родину, а роман нацисты сожгли вместе с другими запрещенными в "третьем рейхе" книгами. На фото: Эрих Мария Ремарк в Нью-Йорке в 1939 году.

Автор: Ольга Солонарь