 Самый знаменитый роман о Первой мировой войне (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.11.2018

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Культура и стиль жизни

Самый знаменитый роман о Первой мировой войне (фото)

100 лет назад закончилась Первая мировая война. Самая знаменитая книга об этой войне - роман Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен". Вот его графический "пересказ".

  • На фото - иллюстрация Петера Айкмайера Противогаз.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Графический пересказ

    В антивоенном романе Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" его Пауль Боймер рассказывает об ужасах Первой мировой войны. Своеобразный графический "пересказ" этого романа романа сделали Петер Айкмайер (Peter Eickmeyer) и Габи фон Борстель (Gabi von Borstel). Это живопись, графика, фотографии - как, например, иллюстрация Петера Айкмайера "Противогаз".

  • На этой документальной фотографии по полю битвы стелются клубы ядовитого газа.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Ядовитый туман

    На этой документальной фотографии по полю битвы стелются клубы ядовитого газа. Оригинальные снимки, сделанные во время Первой мировой войны, мы публикуем рядом с иллюстрациями Петера Айкмайера: еще один ракурс, еще одно мгновение войны, которая закончилась сто лет назад, в 1918 году.

  • На этой фотографии выстроившиеся в ряд солдаты демонстрируют армейские противогазы разных стран.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Противогазы разных стран

    На этой фотографии выстроившиеся в ряд солдаты демонстрируют армейские противогазы разных стран. Крайний слева солдат надел противогаз американского образца, за ним следуют британский, французский, немецкий.

  • Что видит солдат? Этот рисунок из графического романа На Западном фронте без перемен отражает страхи его героя.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Зеркало войны

    Что видит солдат? Этот рисунок из графического романа "На Западном фронте без перемен" отражает страхи его героя. На войне не место романтике, о которой вдохновенно говорили готовящимся уйти на фронт немецким гимназистам их наставники. Война - это ужас, грязь, горе и смерть.

  • На этой фотографии, которая была сделана в Западной Фландрии в 1917 году, немецкие солдаты сдаются британцам.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Война окончена

    Что чувствует солдат, который сдается в плен, какие мысли его одолевают? На этой фотографии, которая была сделана в Западной Фландрии в 1917 году, немецкие солдаты сдаются британцам.

  • Иллюстрация Маковое поле излучает умиротворенность, спокойствие. Но одиноко стоящий на нем солдат знает: здесь полегли его товарищи, здесь бушевала страшная война.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    На полях Фландрии

    Иллюстрация "Маковое поле" излучает умиротворенность, спокойствие. Но одиноко стоящий на нем солдат знает: здесь полегли его товарищи, здесь бушевала страшная война.

  • Так выглядят брусверы Первой мировой войны, которые сохранились до нашего времени. Фотография сделана в Диксмёйде в Бельгии.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Маки на крови

    Говорят, что маки особенно красивы там, где пролилась кровь. Так выглядят брусверы Первой мировой войны, которые сохранились до нашего времени. Фотография сделана в Диксмёйде в Бельгии.

  • Вернуться в родной город еще не означает вернуться в прежнюю жизнь. На самом деле привыкнуть к мирной жизни после долгих месяцев, проведенных на войне, очень непросто.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Возвращение домой

    Вернуться в родной город еще не означает вернуться в прежнюю жизнь. На самом деле привыкнуть к мирной жизни после долгих месяцев, проведенных на войне, очень непросто. А забыть пережитое просто невозможно. Об этом рассказывает другой роман Ремарка - "Три товарища".

  • Роман На Западном фронте без перемен (точнее, отрывки из него) был впервые опубликован в 1928 году в газете Vossische Zeitung. В 1929 он вышел отдельной книгой и стал сенсацией.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Сожженный роман

    Роман "На Западном фронте без перемен" (точнее, отрывки из него) был впервые опубликован в 1928 году в газете Vossische Zeitung. В 1929 он вышел отдельной книгой и стал сенсацией. Когда к власти в Германии пришли национал-социалисты, Ремарку пришлось покинуть родину, а роман нацисты сожгли вместе с другими запрещенными в "третьем рейхе" книгами. На фото: Эрих Мария Ремарк в Нью-Йорке в 1939 году.

    Автор: Ольга Солонарь


  • На фото - иллюстрация Петера Айкмайера Противогаз.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Графический пересказ

    В антивоенном романе Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" его Пауль Боймер рассказывает об ужасах Первой мировой войны. Своеобразный графический "пересказ" этого романа романа сделали Петер Айкмайер (Peter Eickmeyer) и Габи фон Борстель (Gabi von Borstel). Это живопись, графика, фотографии - как, например, иллюстрация Петера Айкмайера "Противогаз".

  • На этой документальной фотографии по полю битвы стелются клубы ядовитого газа.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Ядовитый туман

    На этой документальной фотографии по полю битвы стелются клубы ядовитого газа. Оригинальные снимки, сделанные во время Первой мировой войны, мы публикуем рядом с иллюстрациями Петера Айкмайера: еще один ракурс, еще одно мгновение войны, которая закончилась сто лет назад, в 1918 году.

  • На этой фотографии выстроившиеся в ряд солдаты демонстрируют армейские противогазы разных стран.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Противогазы разных стран

    На этой фотографии выстроившиеся в ряд солдаты демонстрируют армейские противогазы разных стран. Крайний слева солдат надел противогаз американского образца, за ним следуют британский, французский, немецкий.

  • Что видит солдат? Этот рисунок из графического романа На Западном фронте без перемен отражает страхи его героя.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Зеркало войны

    Что видит солдат? Этот рисунок из графического романа "На Западном фронте без перемен" отражает страхи его героя. На войне не место романтике, о которой вдохновенно говорили готовящимся уйти на фронт немецким гимназистам их наставники. Война - это ужас, грязь, горе и смерть.

  • На этой фотографии, которая была сделана в Западной Фландрии в 1917 году, немецкие солдаты сдаются британцам.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Война окончена

    Что чувствует солдат, который сдается в плен, какие мысли его одолевают? На этой фотографии, которая была сделана в Западной Фландрии в 1917 году, немецкие солдаты сдаются британцам.

  • Иллюстрация Маковое поле излучает умиротворенность, спокойствие. Но одиноко стоящий на нем солдат знает: здесь полегли его товарищи, здесь бушевала страшная война.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    На полях Фландрии

    Иллюстрация "Маковое поле" излучает умиротворенность, спокойствие. Но одиноко стоящий на нем солдат знает: здесь полегли его товарищи, здесь бушевала страшная война.

  • Так выглядят брусверы Первой мировой войны, которые сохранились до нашего времени. Фотография сделана в Диксмёйде в Бельгии.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Маки на крови

    Говорят, что маки особенно красивы там, где пролилась кровь. Так выглядят брусверы Первой мировой войны, которые сохранились до нашего времени. Фотография сделана в Диксмёйде в Бельгии.

  • Вернуться в родной город еще не означает вернуться в прежнюю жизнь. На самом деле привыкнуть к мирной жизни после долгих месяцев, проведенных на войне, очень непросто.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Возвращение домой

    Вернуться в родной город еще не означает вернуться в прежнюю жизнь. На самом деле привыкнуть к мирной жизни после долгих месяцев, проведенных на войне, очень непросто. А забыть пережитое просто невозможно. Об этом рассказывает другой роман Ремарка - "Три товарища".

  • Роман На Западном фронте без перемен (точнее, отрывки из него) был впервые опубликован в 1928 году в газете Vossische Zeitung. В 1929 он вышел отдельной книгой и стал сенсацией.

    "На Западном фронте без перемен": прочитать и увидеть

    Сожженный роман

    Роман "На Западном фронте без перемен" (точнее, отрывки из него) был впервые опубликован в 1928 году в газете Vossische Zeitung. В 1929 он вышел отдельной книгой и стал сенсацией. Когда к власти в Германии пришли национал-социалисты, Ремарку пришлось покинуть родину, а роман нацисты сожгли вместе с другими запрещенными в "третьем рейхе" книгами. На фото: Эрих Мария Ремарк в Нью-Йорке в 1939 году.

    Автор: Ольга Солонарь


  

Контекст

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