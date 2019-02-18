Самый забавный человечек Берлина (видео)

Светофорный человечек в шляпе был любимцем в ГДР. После падения Стены ему угрожало исчезновение, но фигурку удалось превратить в бренд. Сегодня она - раскрученный бренд.
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