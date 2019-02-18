 Самый забавный человечек Берлина (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 18.02.2019

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Культура и стиль жизни

Самый забавный человечек Берлина (видео)

Светофорный человечек в шляпе был любимцем в ГДР. После падения Стены ему угрожало исчезновение, но фигурку удалось превратить в бренд. Сегодня она - раскрученный бренд.

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Культовая фигурка Берлина

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Старые и новые герои немецких светофоров

  • Дюссельдорф

    Старые и новые герои немецких светофоров

    "Помни правила движенья, как таблицу умножения"! В Германии правила дорожного движения начинают изучать задолго до азов математики. В этом детском саду в Дюссельдорфе игрушечный светофор вполне похож на те, которые стоят на улицах, но на улицах не все светофоры похожи друг на друга. Пешеходные могут отличаться. Посмотрим?

  • Брауншвейг

    Старые и новые герои немецких светофоров

    Немецкий "светофор" (Ampel) происходит от латинской "ампулы" (ampulla) - так немцы когда-то называли светильники. Знакомство с графическим плюрализмом на перекрестках ФРГ начнем с западногерманского светофорного человечка (Ampelmännchen, Ampelmann). Этот терпеливо стоит на посту в Брауншвейге, краснея за пешеходов, грубо нарушающих правила, или от злости на них.

  • Дармштадт

    Старые и новые герои немецких светофоров

    Восточногерманские обитатели пешеходных светофоров до сих пор отличаются от своих простоволосых западных товарищей характерными широкополыми шляпами. После падения Берлинской стены и воссоединения страны они успешно проникли в некоторые города старых федеральных земель, а также смогли начать успешную карьеру в сувенирно-рекламном бизнесе.

  • Берлин

    Старые и новые герои немецких светофоров

    В Берлине, например, восточногерманских светофорных человечков предлагают туристам со всего мира на открытках, сумках, календарях и на всем другом, чего душа желает. Первый такой пешеходный светофор был установлен на улице Фридрихштрассе в Восточном Берлине в 1969 году.

  • Кельн

    Старые и новые герои немецких светофоров

    Следуя принципам гендерного равноправия, руководить пешеходами на некоторых немецких перекрестках в наши времена начали поручать светофорным фрау - Ampelfrau, они же - Ampelmädchen или Ampelweibchen, то есть женщинам, девушкам и прочим блюстительницам. Эта фотография сделана в Кельне.

  • Майнц

    Старые и новые герои немецких светофоров

    Таких персонажей можно увидеть на улицах Майнца, где находится штаб-квартира второго общенационального телеканала ZDF. "Майнцские человечки" (Mainzelmännchen) - веселые ребята, развлекающие его зрителей в коротких клипах между передачами, рекламными блоками или перед прогнозами погоды. Они давно заслужили культовый статус и поэтому удостоились чести поселиться в светофорах своего родного города.

  • Майнц

    Старые и новые герои немецких светофоров

    Антон, Берт, Конни, Эди, Фрицхен и Дет. Для ZDF этих забавных озорников и шалунишек в 1963 году придумал немецкий художник Вольф Герлах. За это время они стали героями более 45 тысячи клипов. В начале 1970-х годов в сугубо мужские ряды пытались внедрить девушку, но она как-то в этой ватаге не прижилась. От идеи уже скоро пришлось отказаться.

  • Фридберг

    Старые и новые герои немецких светофоров

    В небольшом гессенском городе Фридберге движение пешеходов с декабря 2018 года регулирует сам "король рок-н-ролла". В 1958-1960 годах он проходил в этих местах срочную военную службу на здешней американской военной базе. Жил Элвис Пресли в это время на соседнем курорте Бад-Наухайм, где сейчас ежегодно проводится музыкальный фестиваль, посвященный его памяти.

  • Трир

    Старые и новые герои немецких светофоров

    Такие пешеходные светофоры появились на родине Карла Маркса - в немецком городе Трире весной 2018 года по случаю 200-летнего юбилея со дня его рождения.

  • Дуйсбург

    Старые и новые герои немецких светофоров

    Эта фотография сделана в Дуйсбурге в октябре 2018 года. В Рурской области закрывается последняя шахта по добыче каменного угля. Такие светофоры будут напоминать о шахтерских традициях региона.

  • Аугсбург

    Старые и новые герои немецких светофоров

    Летом 2017 года ряды нетрадиционных регулировщиков пешеходных перекрестков в Германии пополнил немецкий Петрушка, то есть Каспер (Kasperl) - персонаж знаменитого театра марионеток в Аугсбурге - Augsburger Puppenkiste.

  • Каспер

    Старые и новые герои немецких светофоров

    Касперу, правда, пока доверили распоряжаться лишь зеленым сигналом. Красный, руководствуясь соображениями безопасности, решили на откуп не отдавать. Шут его знает... Аугсбургский кукольный театр получил широкую известность в Германии в 1960-х годах, когда его спектакли для детей и взрослых стали показывать по телевидению.

  • Лошадка и Обезьянка

    Старые и новые герои немецких светофоров

    В свою очередь, такие пешеходные светофоры могут появиться в Штутгарте - "Лошадка" и "Обезьянка" - Pferdle und Äffle на швабский манер. Местный клуб любителей этих анимационных персонажей собрал уже двенадцать тысяч подписей, но власти пока все же сопротивляются - боятся ответственности в случае ДТП.

  • Лошадка и Обезьянка

    Старые и новые герои немецких светофоров

    "Лошадка" и "Обезьянка" - штутгартские коллеги "майнцских человечков". Их придумали в 1959 году для общественно-правовой телерадиокомпании SWR, ранее - SDR, вещающей на территории Баден-Вюртемберга. В фильмографии этой парочки - около полутора тысяч клипов.

  • Ганновер

    Старые и новые герои немецких светофоров

    Из Штутгарта - в Ганновер, где можно увидеть такой светофор с числом 96...

  • Ганновер

    Старые и новые герои немецких светофоров

    Hannover 96 - местный футбольный клуб Ганноверского спортивного общества, созданного в 1896 году. За свои историю он дважды выигрывал первенство Германии, но в 2016 году оказался во второй лиге, откуда, правда, смог выбраться всего за один сезон. Заняв там второе место, получил зеленый сигнал обратно в бундеслигу.

  • Франкфурт-на-Майне

    Старые и новые герои немецких светофоров

    Такие однополые светофоры появляются сейчас в некоторых немецких городах по случаю проведения гей-парадов (CSD). Эта фотография была сделана во Франкфурте-на-Майне, где взяли пример со столицы Австрии - Вены.

  • Эрфурт

    Старые и новые герои немецких светофоров

    Похоже, что придание индивидуальности и местного колорита пешеходным светофорам становится темой все более популярной. В Эрфурте, например, можно увидеть восточногерманского светофорного человечка, шагающего под зонтом.

  • Эссен

    Старые и новые герои немецких светофоров

    Если бы в позапрошлом веке не были изобретены двигатели внутреннего сгорания, такие светофоры сейчас стояли бы повсюду. Однако поскольку техническая история не знает сослагательного наклонения, их устанавливают по особым случаям - например, в Эссене во время крупнейшей в мире ярмарки конного спорта Equitana. Надо же как-то разруливать тысячу лошадей и двести тысяч посетителей.

  • Берлин

    Старые и новые герои немецких светофоров

    Помимо официальных отступлений от стандартов и норм на немецких светофорах можно увидеть следы несанкционированной творческой фантазии в виде разных наклеек, например, в форме сердец в Берлине или...

  • Дюссельдорф

    Старые и новые герои немецких светофоров

    ... других хорошо узнаваемых символов - в Дюссельдорфе. Увидите - присылайте!

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В Кельне появятся ЛГБТ-светофоры

Светофоры с изображением однополых пар установят перед началом парада Christopher Street Day в Кельне. (14.02.2019)  

Элвис Пресли стал светофорным человечком в Германии (фото)

"Король рок-н-ролла" регулирует теперь движение пешеходов в небольшом гессенском городе Фридберге. (09.12.2018)  

На немецких светофорах появились шахтеры (фото)

Такие необычные пешеходные светофоры можно теперь увидеть в Дуйсбурге. Эта и другие октябрьские фотографии из Германии - в галерее "Кадр за кадром". (12.10.2018)  

Карл Маркс стал светофорным человечком

Такие пешеходные светофоры появились на родине Карла Маркса - в немецком городе Трир по случаю 200-летнего юбилея со дня его рождения. (20.03.2018)  

Кого можно увидеть на немецких светофорах (фоторепортаж)

10 декабря отмечается 150-летие первого в мире светофора, установленного в Лондоне. По случаю юбилея приглядимся повнимательней к современным светофорам в Германии. (10.12.2018)  

Старые и новые герои немецких светофоров

Стандартные светофоры были вчера. Каких персонажей сейчас можно увидеть на немецких перекрестках?  

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