Самый забавный человечек Берлина (видео)

Старые и новые герои немецких светофоров

Антон, Берт, Конни, Эди, Фрицхен и Дет. Для ZDF этих забавных озорников и шалунишек в 1963 году придумал немецкий художник Вольф Герлах. За это время они стали героями более 45 тысячи клипов. В начале 1970-х годов в сугубо мужские ряды пытались внедрить девушку, но она как-то в этой ватаге не прижилась. От идеи уже скоро пришлось отказаться.