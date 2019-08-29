Самый высокий пик Швеции потерял свой статус из-за таяния льда

Высочайшая горная вершина Швеции больше не может претендовать на этот статус. Южный пик горы Кебнекайсе уменьшился в связи с таянием ледника на фоне потепления в Арктике, сообщает в пятницу, 6 сентября, британская газета The Guardian.

Таяние ледника на южном пике зафиксировали ученые из Стокгольмского университета. Вершины горы Кебнекайсе впервые были измерены в 1880 году, и тогда южный пик был значительно выше северного. В 2019 году высота северного, не покрытого льдом пика составила около 2097 метров, что на 1,2 метра выше южного. "Это достаточно символично. Это ясный сигнал всем в Швеции, что вещи меняются", - заявила профессор кафедры физической географии Стокгольмского университета Гунхильда Нинис Росквист.

Южный пик Кебнекайсе потерял уже 24 метра

По словам Росквист, ученые еще в прошлом году подозревали, что южный пик Кебнекайсе уступил в размерах северному, однако в 2018 году они не смогли провести точных измерений. "Теперь мы можем сказать с уверенностью: погрешность наших измерений не превышает пары сантиметров", - подчеркнула профессор.

C 1960-х годов южный пик Кебнекайсе уменьшился уже на 24 метра. Особо активно ледник таял в последние два десятилетия: с каждым годом вершина теряла в среднем один метр в высоте. Вероятно, в зимний период за счет прироста льда она восстановит свой статус, однако, как подчеркивает Росквист, это лишь временное явление. "Установилась четкая тенденция, и это очевидно", - отметила профессор.

Потепление климата набирает скорость

С XIX века средняя температура поверхности Земли повысилась на 1 градус Цельсия и продолжает стремительно расти. По прогнозам экспертов, она повысится на 2-3 градуса к концу XXI века, если количество выбросов углекислого газа останется прежним.

Из-за повышения температуры поверхности планеты на 2 градуса по Цельсию 280 млн человек станут "климатическими беженцами", предупреждает Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Климатологи призывают людей существенно сократить объемы выбросов углекислого газа в атмосферу, иначе около 30 процентов поверхности вечной мерзлоты растает к концу XXI века.

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