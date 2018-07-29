Самый большой в Европе приют для животных находится в Берлине. Как он устроен

Температура воздуха в тени - плюс 35 градусов. Змеи попрятались в глубине своего террариума, у кошек послеобеденный тихий час. Даже мартышки, обычно чересчур пронырливые, медленно и лениво подбирают с земли брошенный им через решетку ограды арахис. Обитателям берлинского приюта для животных так жарко, что они свели к минимуму лишние движения.

И только собаки ведут себя как обычно, пытаясь броситься к каждому, кто входит в их павильон. Они лают, воют, встают на задние лапы, пронзительно смотрят в глаза посетителям. Они не теряют надежды - надежды на то, что кто-то заберет их с собой. В новый дом.

Самый большой и современный приют в Европе

Собаки - самые шумные, но не самые многочисленные обитатели берлинского приюта для животных - самого большого и современного в Европе. На первом месте - кошки, они составляют примерно треть из полутора тысяч обитателей приюта.

Берлинский приют для животных - самый большой в Европе

Здесь, на восточной окраине Берлина, на площади в 16 гектар (что примерно соответствует 22 футбольным полям) раскинулся дом для всех тех, кто стал не нужен своим хозяевам, кого конфисковала полиция или таможня, кто был объектом научных экспериментов. Кому повезет - тот здесь на время, кому нет - навсегда. Например, группа мартышек, оказавшихся в приюте после научных экспериментов, доживает здесь свои дни.

Приют официально открылся летом 2002 года. Архитектору и строителям пришлось непросто - нигде в мире нет подобного проекта, с которого можно было бы взять пример. Стройка обошлась Берлинскому союзу защиты животных в 65 миллионов немецких марок.

Теперь это своего рода "город в городе" - три павильона для кошек, пять для собак, террариум для змей и игуан, клетки с попугаями на любой вкус и цвет, своя ветеринарная клиника, всего 18 зданий, футуристическая архитектура (бетон и вода), 173 штатных сотрудника и годовой бюджет, превышающий 8 миллионов евро.

Индивидуальные наборы для чистки кошачьих вольеров

Размах заботы о животных поражает, но и этого мало. Приюту, существующему исключительно на частные пожертвования, не хватает и восьми миллионов евро в год. И не хватает людей, готовых забрать животное из приюта - будь то кошка, кролик или попугай.

"Хорошая неделя" здесь - это когда зверей в приют прибывает меньше, чем убывает. Например, последняя неделя июля была хорошей, говорит пресс-секретарь приюта Анетте Рост (Anette Rost). Прибыло 19 собак, а убыла - 21.

В одном только Берлине - свыше 10 000 бездомных кошек

Но самые многочисленные жильцы - кошки. Причем у двери каждого вольера стоит отдельный, пронумерованный набор для уборки помещения. Это сделано для профилактики передачи болезней. Бродячих собак в Германии нет, а вот бездомных кошек - предостаточно.

Анетте Рост

Как говорит Анетте Рост, они меньше заметны и не так бросаются в глаза как собаки.

Но в одном только Берлине размер популяции бездомных кошек оценивается в 10 000 особей. Берлинский союз охраны животных, который содержит приют, заботится и о бездомных кошках тоже - на 245 кормушках по всему городу сотрудники приюта каждый месяц раздают порядка 17 000 банок кошачьего корма. Больше того: если возле кормушки они находят больную кошку, ее отвозят в приют, лечат и возвращают обратно.

Кроме кошек и собак, в приюте содержится немало экзотических животных - три группы обезьян, попугаи, зеленая игуана по кличке Макс, хозяин которого умер. Нового хозяина найти трудно, потому что Макс - не просто большая, а очень большая игуана.

Почему и 8 миллионов евро в год мало

Средняя сумма частного пожертвования колеблется около 30-40 евро. Из десятков тысяч таких скромных взносов набирается восемь миллионов евро в год, но и этого мало.

Зеленая игуана в берлинском приюте для животных

"Бюджет такой большой, потому что к нам поступает много больных и травмированных животных, которым нужно дорогостоящее лечение - объясняет Анетте Рост. - У нас много хронически больных животных, например, с заболеваниями сердца. Им нужны регулярные обследования у врача и дорогие медикаменты. А чтобы дать животному шанс найти новых хозяев, приют берет на себя расходы на медицинское обслуживание животных после того, как их заберут новые хозяева".

Старые же хозяева нередко не стесняются оставить животное прямо на парковке приюта - причем не только кошек или собак; зимой там нашли двухметрового удава. "Это очень плохо для нас, поскольку мы не получаем от хозяев никакой информации о животном и возможных болезнях, - говорит Анетте Рост. - Гораздо честнее по отношению к животному сдать его сотрудникам приюта из рук в руки".

Причем принимаются животные только с берлинской регистрацией, прививками и не бесплатно. Приют берет с владельцев собак от 60 до 115 евро, кошек от 20 до 85 евро, ящерицы - 20,а хомячка - 5 евро. Так что нередко животных бросают на парковке чисто из экономии.

Памятник на кладбище домашних животных

В 2018 году приют впервые в своей истории получил финансирование из городского бюджета Берлина - 300 тысяч евро. До этого он существовал исключительно на пожертвования.

Кладбище домашних животных

Кувшинки на воде, заросли камыша и столь модный в Германии серый бетон - архитектура приюта привлекает кинематографистов, здесь регулярно снимают кино.

Но самое душераздирающее место - за воротами приюта. В березовой роще покоятся останки домашних животных, владельцы которых оплатили место на кладбище (от 150 до 250 евро за первые три года, в зависимости от размера кошки или собаки). На гранитных плитах - фотографии немецких овчарок, мопсов и дворняг, и трогательные надписи, посвященные Рексу, Бобо, Сиси и другим.

Одинокая женщина с лейкой поливает цветы у гранитного валуна, установленного при входе на кладбище в память "животных-жертв научных экспериментов".

А из приюта снова доносится собачий лай.



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