Самые яркие романы, которые еще не переведены на русский

Разумеется, это субъективная выборка. Но корреспондент DW на Франкфуртской книжной ярмарке Ефим Шуман, выбрав именно эти пять новых романов, руководствовался не только своими вкусами: эти книги отмечены критикой, некоторые из них номинированы на престижные литературные премии, занимают первые строчки в списке бестселлеров в своих странах...

Безусловный бестселлер: Франк Шетцинг. "Тирания бабочки"

В этом маленьком городке, затерявшемся в горах Сьерра-Невада в Калифорнии и когда-то основанном золотоискателями, никогда ничего не случается. Так, мелкое воровство, пара разбитых носов в пьяной драке, уничтожение нелегально выращенной в оранжарее конопли, - больше шерифу Лутеру Опоку ничем заниматься не приходится. И вдруг такая смерть: женщина упала в пропасть при загадочных обстоятельствах. Несчастный случай? Убийство?

Расследование приводит шерифа в стоящий высоко в горах научно-исследовательский центр технологического концерна Нордвиск Инкорпорейтед. Но после этого загадок, совершенно невероятных предположений и пугающих версий становится все больше.

Автор нашумевшего бестселлера "Стая" Франк Шетцинг (Frank Schätzing) умеет держать читателя в напряжении буквально до последней страницы. В его новом триллере идет речь об искусственном интеллекте, о связанных с ним угрозах и опасностях. Но вовсе не только об этом.

"Здравствуйте, вы моя тетя": Франческа Меландри. "Все, кроме меня"

Профети - типичная римская семья. Дочь Илария - школьная учительница с левыми взглядами, обличает коррупцию и протестует против Берлускони. Не замужем, но есть постоянный любовник. Не идеальный, зато надежный. Родители в возрасте и в разводе. Отец во время Второй мировой воевал в Эфиопии, потом разочаровался в Муссолини и ушел в партизаны. Мать с возрастом стала ворчать еще больше и действует на нервы своими поучениями.

Так все и тянется до тех пор, пока однажды не раздается звонок в дверь. Илария открывает. На пороге стоит молодой парень, беженец из Эфиопии, и говорит ей что-то вроде: "Здравствуйте, вы моя тетя!" То, что кажется всего лишь перефразированным заглавием ("Здравствуйте, я ваша тетя!") классической комедийной истории, на самом деле - горькая правда. У отца Иларии во время эфиопской кампании было любовное приключение, и это его внук.

Роман Франчески Меландри "Все, кроме меня" уже номинирован в Италии на одну из самых престижных литературных премий. Читается, несмотря на солидный объем (600 страниц) и эпический охват, на одном дыхании.

В поисках стукача: Максим Биллер. "Шесть чемоданов"

У Максима Биллера необычная судьба. Немецкий писатель, он родился в Праге, в семье советских и чехословацких диссидентов. После подавления "Пражской весны" его родители вместе с ним эмигрировали в Германию.

В новом романе Биллера немало очевидных автобиографических черт. Но типично для всего его творчества, насколько гротескно они представлены. В центре действия - семья советских евреев-диссидентов.

Все, в общем-то, любят друг друга. Но не сейчас. Братья, сестры, дети, внуки ищут предателя, который стучал на них в КГБ. Глава семьи? Или только что освободившийся из тюрьмы дядя Дима, которого все, в том числе оба его брата, считают "белой вороной"? Или один из этих братьев, Лев, эмигрировавший в Швейцарию и потом переставший общаться с остальными? А, может быть, это был кто-то из женщин?..

Лондонский эпос: Майкл Ондатже. "Свет войны"

Роман родившегося в Шри Ланке канадского писателя Майкла Ондатже "Английский пациент" стал классикой и был удостоен "Золотого Букера". Другие его книги такого успеха не имели. Но вот новая - "Свет войны" - может спустя 25 лет если не повторить успех "Английского пациента", то, по крайней мере, приблизиться к нему.

Лондон, 1945 год. Только что окончилась война. Родители 14-летнего Натаниэля (рассказ идет от его лица) и его сестры Рэчел уезжают неизвестно куда, бросая детей на произвол судьбы. Правда, ребят берет под свое крыло компания подростков. Спустя много лет Натаниэль пытается отыскать какие-то следы прошлого: выяснить, кто был предводителем этой компании, куда делись его родители, кем они вообще были. Оказывается, шпионами.

Самое поразительное в том, как Ондатже удалось всего на 300 страницах рассказать так много: о послевоенных трудностях и о реалиях холодной войны, о взрослении и рефлексии, о том, как обманывают на собачьих бегах, и как выращивают розмарин... Ничего удивительного в том, что перечисление источников, которыми пользовался писатель, занимает две страницы!

Тени чеченской войны: Нино Харатишвили. "Кошка и Генерал"

Роман "Кошка и Генерал" родившейся в Грузии и живущей в Германии Нино Харатишвили - драматурга, прозаика, режиссера - попал в шорт-лист премии Deutscher Buchpreis-2018, немецкого аналога "Букера". Эта премия вручается за лучший роман года.

Роман построен на постсоветском материале. Его главный герой, олигарх Александр Орлов по прозвищу Генерал, до того, как сколотить состояние на торговле недвижимостью, воевал в Чечне. И уже двадцать лет его мучают воспоминания о том, как вместе с другими солдатами он изнасиловал и убил 17-летнюю чеченку Нуру.

И вот спустя двадцать лет он знакомится с юной грузинкой, которая как две капли воды похожа на Нуру. Ее прозвали Кошкой за то, что она умеет ловко лазить по стенам, а еще за то, что после каждого удара судьбы приземляется, как кошка, на все четыре лапы, с какой бы высоты ни падала.

Немецкие критики по-разному встретили роман. Одни были в восторге, другие сетовали на то, что в нем слишком много морализаторства. Но может ли быть "слишком много" морализаторства, когда речь идет о подобных вещах?

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