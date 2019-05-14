Самые яркие исполнители на ''Евровидении-2019'' (фото)

Независимо от того, кто получит путевку в финал и победит в нем, у этих артистов есть все шансы на то, чтобы надолго запомниться.
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Бриллиант для "Евровидения"
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