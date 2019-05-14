 Самые яркие исполнители на ′′Евровидении-2019′′ (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.05.2019

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Культура и стиль жизни

Самые яркие исполнители на ''Евровидении-2019'' (фото)

Независимо от того, кто получит путевку в финал и победит в нем, у этих артистов есть все шансы на то, чтобы надолго запомниться.

  • Евровидение-2019: Алессандро Махмуд из Италии

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Италия

    Финал "Евровидения-2019" пройдет 18 мая. Но уже задолго до него определились фавориты. Один из них - итальянский рэпер Алессандро Махмуд - поет про деньги и сложные отношения с отцом. У 26-летнего победителя фестиваля в Сан-Ремо - итальянские и египетские корни, а родился он в Милане. Электро-поп-композиция "Сольди" на итальянском и арабском языках в Италии стала хитом.

  • Евровидение-2019: Дункан Лоренс из Нидерландов

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Нидерланды

    Хорошие шансы на победу и у Дункана Лоренса. Музыкой он увлекается с детства, играет на фортепьяно, сам пишет песни. Балладу "Arcade" для Тель-Авива он считает своей самой сильной и очень личной композицией о любви и потери. К "Евровидению-2019" его готовила известная кантри-певица Ильзе Де-Ланге, которая пять лет назад заняла на этом конкурсе второе место в составе дуэта "The Common Linnets".

  • Евровидение-2019: Кипр

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Кипр

    Тамта Годуадзе - звезда в Греции, а на "Евровидении" выступает за Кипр. Ее судьба напоминает историю Золушки. Родилась в Тбилиси, в 22 года переехала в Афины, на жизнь зарабатывала помощью по дому. Лишь в 2003-м попала на талант-шоу и начала музыкальную карьеру. Выпустила 4 альбома, выступает в мюзиклах, слывет иконой стиля в Греции. В Тель-Авиве исполняет композицию "Replay" а-ля Дженнифер Лопес.

  • Евровидение-2019: Билал Ассани из Франции

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Франция

    В песне "Roi" ("Король") уроженец Парижа с марокканскими корнями Билал Ассани призывает оставаться самим собой. В реальной жизни ему пришлось столкнуться с расистскими и гомофобными нападками. Певец и звезда социальных сетей в 2017 году совершил каминг-аут. Во Франции его называют символом молодого поколения ЛГБТ. Он подражает Кончите Вурст: в вокале - пока уступает, в символике - нет.

  • Евровидение-2019: Сергей Лазарев

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Россия

    На "Евровидении" Сергей Лазарев выступает во второй раз. Первая попытка победить была в 2016 году. Эмоциональная баллада "Scream" в Тель-Авиве может принести высокие баллы. И даже если патетика не всем по вкусу, в сильных вокальных данных российской суперзвезды и в качестве шоу эксперты конкурса не сомневаются.

  • Евровидение-2019: Мальта

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Мальта

    Один из самых ярких номеров исполняет жизнерадостная и артистичная Мичела с Мальты. В "Хамелеоне" ритм-энд-блюз и поп перемежаются с восточными мотивами. До победы в шоу "Х-Фактор", которое на Мальте является и национальным отборочным конкурсом для "Евровидения", о студентке Мичеле мало кто слышал. Пора обратить внимание!

  • Евровидение-2019: Австралия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Австралия

    Можно долго удивляться тому, что Австралия участвует в "Евровидении", но от выступления Кейт Миллер-Хейдке нынешний конкурс выигрывает. Шоу с парением над землей, нарядом Снежной Королевы и высокими нотами (Кейт - профессиональная оперная певица) запомнится всем. Песня "Zero gravity" ("Невесомость") - о серьезной жизненной проблеме: депрессии и выходе из нее.

  • Евровидение-2019: Греция

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Греция

    Не иначе как сказочно красивым номер Катерины Дуска, выступающей за Грецию, не назовешь. В поп-композиции "Better love" кому-то слышится Эми Уайхаус, кому-то Кэти Перри. Оформление сцены в стиле фэнтези на время погружает в мир волшебных грез.

  • Евровидение-2019: Исландия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Исландия

    С выступлением арт-коллектива Hatari из Рейкьявика о романтике напрочь забываешь. Они описывают себя как "антикапиталистическую группу исполнителей БДСМ-техно". Этот коктейль из Мэрилина Мэнсона и Rammstein - не для несовершеннолетних. По вкусу ли зрителям "Евровидения" такая тяжелая пища? Может, кого-то она и заставит пересмотреть свое отношение к излишнему потреблению и индивидуализму...

  • Евровидение-2019: Чехия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Чехия

    Рефрен композиции чешской группы Lake Malawi уже многие напевают: легкая песенка в стиле инди-поп "Friend of a friend" многим близка. В ней речь идет о теории слабых связей: знакомстве через знакомых знакомых. Дизайн сцены в стиле Instagram находит отклик у молодой публики. У солиста группы Альберта Черни на его родине, в Чехии, немало поклонников.

  • Евровидение-2019: Швейцария

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Швейцария

    Швейцарец Лука Хенни заявил о себе впервые, приняв участие в немецком талант-шоу Дитера Болена "Германия ищет суперзвезду". После победы в нем и выходе первого сингла он долго не покидал верхушки немецких чартов. Его страсть - не только музыка, но и танцы. Понять это нетрудно и по песне "She got me" в стиле данс-поп. И где ее исполнять, как не в израильской столице вечеринок Тель-Авиве?

  • Евровидение-2019: немецкий дуэт Sisters

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Германия

    Немецкий дуэт Sisters сравнивают с "Тату". Несмотря на название, 19-летняя Карлотта Труман и 26-летняя Лаура Кестель (под псевдонимом Laurita) - не сестры. Они вообще едва знают друг друга. Дуэт был создан незадолго до внутригерманского отборочного конкурса. В Тель-Авиве они поют о женской сплоченности: против бессмысленных склок и конкуренции.

  • Евровидение-2019: Азербайджан

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Азербайджан

    У танцевальной композиции "Truth" ("Истина") с удачным миксом западного и восточного стилей есть потенциал стать радиохитом, хотя в ней и поется о нечестных отношениях в любви и ложных иллюзиях. Чингиз Мустафаев родился в Москве, еще в детстве переехал с родителями в Баку. В Азербайджане он на сегодняшний день - один из самых востребованных молодых исполнителей.

  • Евровидение-2019: Португалия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Португалия

    Португальскому исполнителю Конану Осирису и его танцору можно смело присвоить звание самых странных чудаков на "Евровидении-2019". Постмодернистская композиция "Telemóveis" с элементами фаду, техно, арабской и японской музыки весьма экстравагантна. Происходящее на сцене действо привлекает внимание, но до финала конкурса не дотягивает.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Евровидение-2019: Алессандро Махмуд из Италии

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Италия

    Финал "Евровидения-2019" пройдет 18 мая. Но уже задолго до него определились фавориты. Один из них - итальянский рэпер Алессандро Махмуд - поет про деньги и сложные отношения с отцом. У 26-летнего победителя фестиваля в Сан-Ремо - итальянские и египетские корни, а родился он в Милане. Электро-поп-композиция "Сольди" на итальянском и арабском языках в Италии стала хитом.

  • Евровидение-2019: Дункан Лоренс из Нидерландов

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Нидерланды

    Хорошие шансы на победу и у Дункана Лоренса. Музыкой он увлекается с детства, играет на фортепьяно, сам пишет песни. Балладу "Arcade" для Тель-Авива он считает своей самой сильной и очень личной композицией о любви и потери. К "Евровидению-2019" его готовила известная кантри-певица Ильзе Де-Ланге, которая пять лет назад заняла на этом конкурсе второе место в составе дуэта "The Common Linnets".

  • Евровидение-2019: Кипр

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Кипр

    Тамта Годуадзе - звезда в Греции, а на "Евровидении" выступает за Кипр. Ее судьба напоминает историю Золушки. Родилась в Тбилиси, в 22 года переехала в Афины, на жизнь зарабатывала помощью по дому. Лишь в 2003-м попала на талант-шоу и начала музыкальную карьеру. Выпустила 4 альбома, выступает в мюзиклах, слывет иконой стиля в Греции. В Тель-Авиве исполняет композицию "Replay" а-ля Дженнифер Лопес.

  • Евровидение-2019: Билал Ассани из Франции

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Франция

    В песне "Roi" ("Король") уроженец Парижа с марокканскими корнями Билал Ассани призывает оставаться самим собой. В реальной жизни ему пришлось столкнуться с расистскими и гомофобными нападками. Певец и звезда социальных сетей в 2017 году совершил каминг-аут. Во Франции его называют символом молодого поколения ЛГБТ. Он подражает Кончите Вурст: в вокале - пока уступает, в символике - нет.

  • Евровидение-2019: Сергей Лазарев

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Россия

    На "Евровидении" Сергей Лазарев выступает во второй раз. Первая попытка победить была в 2016 году. Эмоциональная баллада "Scream" в Тель-Авиве может принести высокие баллы. И даже если патетика не всем по вкусу, в сильных вокальных данных российской суперзвезды и в качестве шоу эксперты конкурса не сомневаются.

  • Евровидение-2019: Мальта

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Мальта

    Один из самых ярких номеров исполняет жизнерадостная и артистичная Мичела с Мальты. В "Хамелеоне" ритм-энд-блюз и поп перемежаются с восточными мотивами. До победы в шоу "Х-Фактор", которое на Мальте является и национальным отборочным конкурсом для "Евровидения", о студентке Мичеле мало кто слышал. Пора обратить внимание!

  • Евровидение-2019: Австралия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Австралия

    Можно долго удивляться тому, что Австралия участвует в "Евровидении", но от выступления Кейт Миллер-Хейдке нынешний конкурс выигрывает. Шоу с парением над землей, нарядом Снежной Королевы и высокими нотами (Кейт - профессиональная оперная певица) запомнится всем. Песня "Zero gravity" ("Невесомость") - о серьезной жизненной проблеме: депрессии и выходе из нее.

  • Евровидение-2019: Греция

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Греция

    Не иначе как сказочно красивым номер Катерины Дуска, выступающей за Грецию, не назовешь. В поп-композиции "Better love" кому-то слышится Эми Уайхаус, кому-то Кэти Перри. Оформление сцены в стиле фэнтези на время погружает в мир волшебных грез.

  • Евровидение-2019: Исландия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Исландия

    С выступлением арт-коллектива Hatari из Рейкьявика о романтике напрочь забываешь. Они описывают себя как "антикапиталистическую группу исполнителей БДСМ-техно". Этот коктейль из Мэрилина Мэнсона и Rammstein - не для несовершеннолетних. По вкусу ли зрителям "Евровидения" такая тяжелая пища? Может, кого-то она и заставит пересмотреть свое отношение к излишнему потреблению и индивидуализму...

  • Евровидение-2019: Чехия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Чехия

    Рефрен композиции чешской группы Lake Malawi уже многие напевают: легкая песенка в стиле инди-поп "Friend of a friend" многим близка. В ней речь идет о теории слабых связей: знакомстве через знакомых знакомых. Дизайн сцены в стиле Instagram находит отклик у молодой публики. У солиста группы Альберта Черни на его родине, в Чехии, немало поклонников.

  • Евровидение-2019: Швейцария

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Швейцария

    Швейцарец Лука Хенни заявил о себе впервые, приняв участие в немецком талант-шоу Дитера Болена "Германия ищет суперзвезду". После победы в нем и выходе первого сингла он долго не покидал верхушки немецких чартов. Его страсть - не только музыка, но и танцы. Понять это нетрудно и по песне "She got me" в стиле данс-поп. И где ее исполнять, как не в израильской столице вечеринок Тель-Авиве?

  • Евровидение-2019: немецкий дуэт Sisters

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Германия

    Немецкий дуэт Sisters сравнивают с "Тату". Несмотря на название, 19-летняя Карлотта Труман и 26-летняя Лаура Кестель (под псевдонимом Laurita) - не сестры. Они вообще едва знают друг друга. Дуэт был создан незадолго до внутригерманского отборочного конкурса. В Тель-Авиве они поют о женской сплоченности: против бессмысленных склок и конкуренции.

  • Евровидение-2019: Азербайджан

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Азербайджан

    У танцевальной композиции "Truth" ("Истина") с удачным миксом западного и восточного стилей есть потенциал стать радиохитом, хотя в ней и поется о нечестных отношениях в любви и ложных иллюзиях. Чингиз Мустафаев родился в Москве, еще в детстве переехал с родителями в Баку. В Азербайджане он на сегодняшний день - один из самых востребованных молодых исполнителей.

  • Евровидение-2019: Португалия

    Звезды ''Евровидения'' в Тель-Авиве

    Португалия

    Португальскому исполнителю Конану Осирису и его танцору можно смело присвоить звание самых странных чудаков на "Евровидении-2019". Постмодернистская композиция "Telemóveis" с элементами фаду, техно, арабской и японской музыки весьма экстравагантна. Происходящее на сцене действо привлекает внимание, но до финала конкурса не дотягивает.

    Автор: Татьяна Вайнман


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