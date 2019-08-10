 Самые юные пожарные Германии (фото) | Кадр дня | DW | 21.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Самые юные пожарные Германии (фото)

Я б в пожарные пошел, пусть меня научат! Немецкий вариант.

Лангенрайхенбах

Лангенрайхенбах В работе добровольной пожарной охраны в Германии (нем. Freiwillige Feuerwehr) участвует около миллиона взрослых жителей страны. Согласно закону, такие добровольные команды должны иметься в каждой немецкой коммуне. В больших городах дополнительно также работают государственные подразделения (нем. Berufsfeuerwehr), но их численность составляет всего около 32 тысяч сотрудников.

Лангенрайхенбах

Добровольная пожарная охрана готовит новую смену,  обучая подростков в возрасте от 10 до 18 лет в специальных командах (нем. Jugendfeuerwehr). Всего по стране - около 250 тысяч человек.

Лангенрайхенбах

В свою очередь, эти фотографии были сделаны во время двухдневного кампуса самых маленьких пожарных, который прошел в саксонском Лангенрайхенбахе. В нем участвовали и получили массу удовольствия дети в возрасте от трех до семи лет. Судя по всему, недостаток молодого пополнения здешней добровольной пожарной охране в обозримом будущем не грозит.

Смотрите также:
Как немецкие пожарные спасают животных

  • Котенок под капотом

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Котенок под капотом

    Бригаду спасателей из Дортмунда вызвал владелец машины, который услышал мяуканье из-под капота своего автомобиля, а когда открыл его, то увидел застрявшего глубоко внизу котенка. Спасти котенка удалось лишь после того, как пожарные размонтировали днище автомобиля. Как он туда ухитрился залезть - загадка. По всей видимости, котенок пытался согреться там в холодную декабрьскую ночь.

  • Енот в трубе

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Енот в трубе

    Пожарным города Гёппингена на юге Германии пришлось вызволять этого енота из дымовой трубы камина. Лишь с помощью троса, на который был прикреплен щит, им удалось буквально протолкнуть животное в подвал, в котором его ждали спасатели.

  • Косули провались в шахту

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Косули провались в шахту

    В июне 2017 года пожарные Дортмунда спасли двух молодых косуль, которые упали в шахту бывшей теплоэлектростанции. Косулям повезло, что их рев услышали случайные прохожие, которые и позвали на помощь спасателей.

  • Спасение ежа

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Ежик в заборе

    В сентябре 2017 года в Бонне между прутьями железного забора застрял еж. Приехавшие спасатели смогли освободить его, перекусив толстые металлические прутья с помощью специальных арматурных ножниц

  • Косуля в воротах

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Косуля в воротах

    В закрытых металлических воротах мусороперерабатывающего предприятия города Штендаля в земле Саксония-Анхальт застряла косуля, которая пыталась пролезть между металическими прутьями. Здесь перекусывать прутья не пришлось: пожарные воспользовались специальным расширителем-домкратом: чтобы освободить напуганное животное.

  • Попугай

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Попугай испугался крякающих уток

    Артист цирка Алессио Фохезато из Штутгарта благодарен пожарным за то, что они смогли достать с дерева его попугая по кличке Пако. Двенадцатилетний попугай во время репетиции у озера вырвался из рук артиста и приземлился на верхушке дерева. Он испугался кряканья уток в парке. Пако не подавался уговорам своего хозяина вернуться на землю. На помощь пришли спасатели, поднявшиеся по пожарной лестнице.

  • Кошка из горящей квартиры

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Кошка из горящей квартиры

    Сотрудник пожарной службы Ганновера Штефан Альбрехт (Stefan Albrecht) вынес в июле 2017 года из горящей квартиры кошку. Она отравилась углекислым газом, поэтому ей дали подышать чистым кислородом. И спасли ее.

  • Куры на автобане

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Куры на автобане

    Неподалеко от города Линца потерпел аварию грузовик, который вез клетки с курами.В результате на автостраде оказалось семь тысяч кур. Сотрудникам пожарной службы понадобилось несколько часов на то, чтобы поймать их и водворить обратно в клетки. Все это время движение по автобану было перекрыто.

  • Свиньи под присмотром

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Свиньи под присмотром

    В окрестностях города Ашеберга шофер грузовика, перевозившего 135 свиней, не справился с управлением и съехал в кювет. Грузовик перевернулся, пять свиней погибли сразу, еще пять получили ранения, несовместимые с жизнью, и их пришлось усыпить. За оставшимися в живых 125 свиньями присматривала, а потом загружала их в кузов другого автомобиля бригада пожарных.

    Автор: Виктор Вайц


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Контекст

Где играют дети в Германии

Их много не бывает. Детская площадка - любимое место для игр. DW взялась за этот вопрос не по-детски и знакомит вас с правилами поведения на детских площадках в Германии. (05.09.2016)  

Первоклассники в Германии: все ли должны знать немецкий язык?

В Германии далеко не все первоклассники знают немецкий язык, на котором им предстоит учиться. Как справляться с этой проблемой? Единого мнения по этому поводу в стране нет. (19.08.2019)  

Профилактика пожаров и другие правила поведения в лесу

Какие правила следует соблюдать в немецких лесах - причем не только в пожароопасные периоды? (24.07.2018)  

Немецкие школы: на что имеют право родители учащихся

Могут ли родители оспорить оценку, поставленную их ребенку? Какой подарок они могут сделать учителю?Разбираем конкретные ситуации вместе с немецким экспертом. (02.09.2019)  

Пригоден ли ребенок к школе: как проверяют дошкольников в Германии?

Дошкольники в Германии проходят обязательное медицинское обследование. Что должны уметь дети перед школой? Как их проверяют? (02.09.2019)  

Футбольные девчонки: это серьезно?

Женское ли это дело: гонять мяч и забивать голы? Корреспондент DW побывал на тренировке в одном из клубов, в котором есть и женские команды. (07.07.2019)  

Въезд запрещен. Сегодня на этой улице играют дети

Такой дорожный знак официально установили на одной из улиц немецкой столицы. Что он означает? (10.08.2019)  

Как немецкие пожарные спасают животных  

Аудио- и видеофайлы по теме

Когда зеваки мешают спасателям  

Как в Германии пропускают "скорую помощь"  

Выплаты на ребенка: сколько родители получают в Германии  

Также по теме

Deutschland BdT temporäre Spielstraße in Berlin

Въезд запрещен. Сегодня на этой улице играют дети (фото) 10.08.2019

Такой дорожный знак официально установили на одной из улиц немецкой столицы. Что он означает?

Duisburgerin stellt Schmuck aus Muttermilch her BdT

Кулоны и браслеты из материнского молока (фото) 22.07.2019

Бриллианты - день вчерашний. Эти украшения делают в Германии из материнского молока - на память о кормлении грудью.

BdT Sauerkrautproduktion

Ноябрь - время квасить, или Откуда берется немецкая капуста (фото) 09.11.2018

Детей в Германии не ищут в капусте, их приносят аисты. Зачем тогда немцам капуста? Чтобы квасить!

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера