Самые умные немецкие города

Умный телефон, умные часы, умный дом… Новые технологии становятся все более активными помощниками в быту. Компьютеры, а точнее искусственный интеллект и интернет вещей, взаимодействующих друг с другом, способны улучшить жизнь в городах. Умный город - тренд, который будет определять развитие инфраструктуры мегаполисов. Над приближением будущего, хоть пока далеко не повсеместно, работают и в Германии.

Умные парковки и светофоры

Своеобразная тестовая площадка создана на одной из улиц в кельнском районе Ниппес. Четырехкилометровый участок с хай-тек начинкой должен показать, как решения для умного города действуют в реальных условиях. Информационные и коммуникационные технологии, объединенные в одну сеть, должны помочь в эффективном управлении дорожным движением, сбережении энергии и улучшении экологии.

Оптимальная теплоизоляция зданий, заправочные станции для электротранспорта, энергосберегающие уличные фонари, скамейки с возможностью подзарядить смартфон от солнечной панели, - к созданию умной улицы подходят комплексно. Инновационные компании могут здесь протестировать свои разработки. Финансирование самых перспективных проектов берет на себя город вместе с местным крупным поставщиком электроэнергии. Свои идеи могут предлагать и горожане. "Мы называем это живой лабораторией. Здесь у разработок есть право на провал", - говорит в интервью DW руководитель проекта Кристиан Ремакли (Christian Remacly).

Кристиан Ремакли руководит проектом "Климатическая улица" в Кельне

Он держит в руках планшетник. Одна видеокамера фиксирует переключение светофора, другая - следит за ситуацией с парковочными местами. Полученные данные сводятся воедино. Экран компьютера покажет водителю, где в городе сейчас можно припарковаться, и включит режим навигации. Информация с датчиков, закрепленных на светофорах, поможет сотруднику службы доставки установить оптимальную скорость, чтобы на его пути все время горел зеленый. Правда, пока это только в планах.

Атлас умных городов

Над созданием умного города работают не только в Кельне. "Еще несколько лет назад дискуссия велась на академическом уровне. Сегодня она дошла до городских администраций. Это связано с тем, что на рынке появляются крупные компании, предлагающие городам свои услуги в этой сфере", - объясняет Йенс Либбе (Jens Libbe) из Немецкого института урбанистики.

По данным немецкого объединения предприятий цифровой экономики Bitkom, на сегодняшний день в Германии 50 городов тестируют различные варианты интеграции информационных технологий в городскую инфраструктуру. В атласе умных городов, который Bitkom составил вместе с Институтом экспериментального инжиниринга ПО Общества имени Фраунгофера, представлены все федеральные земли, но активнее всего на этом поприще - Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг.

Заправка для электромобилей в Кельне

Основные направления для применения новых технологий - городское администрирование и улучшение работы общественных служб, мобильность, энергосбережение, экология, здравоохранение. Вот лишь несколько примеров. В Гамбурге планируется избавить жителей от необходимости самим ходить по муниципальным ведомствам: к 2022 году многие процессы будут автоматизированы и решить практически все вопросы можно будет через интернет. В Йене уже сейчас можно найти место в детском саду и зарегистрировать ребенка в интернете. Здесь также делают интеллигентным целый квартал арендного жилья: квартирантам предложат, например, цифрового консьержа и автономную доставку товаров на дом. В баварском Ингольштадте разрабатывают концепцию мобильности для летающего такси, которое могли бы использовать, в частности, службы спасения. В Кайзерлаутерне и Карлсруэ работают над концепцией автономного или полуавтономного транспорта.

К приближению будущего стремятся и населенные пункты, которые не сразу найдешь на карте: скажем, Лемго, где создают систему, позволяющую максимально близкое по времени прибытие городских автобусов. То есть пересадка с одной линии на другую должна стать максимально комфортной.

Личные данные под контролем?

С новыми продуктами на рынке перед местными властями встают и новые проблемы. Повышение квалификации работников городских служб - одна из них. Как показал опрос, проведенный Bitkom, сложности связаны и с проблемой обеспечения защиты личных данных. Камеры на кельнской улице Нойсерштрассе в режиме реального времени собирают данные о горожанах, а именно: какое место на парковке занято в какое время каким автомобилем. Но видеозапись сразу же уничтожается, заверяет руководитель проекта в Кельне Кристиан Ремакли, а в базу данных отправляется только код, по которому видно, занято ли парковочное место.

Больше сомнений у сторонних наблюдателей вызывает сотрудничество с различными фирмами. Например, в Дуйсбурге с участием Microsoft создают умный дом для престарелых. В случае если жилец упал или забыл выключить плиту, датчики, установленные в квартире, передают информацию родственникам или в службу по уходу за пожилыми людьми и таким образом помогают предотвратить несчастье. Руководители проекта утверждают, что данные передаются дальше с разрешения жильцов или их родственников. "В закупке технологии, в принципе, ничего плохого нет. Вопрос в том, что происходит потом, кто принимает решение. Города могут это регулировать с помощью договоров", - отмечает эксперт по урбанистике Йенс Либбе. Он считает, что цифровые технологии способны улучшить качество жизни в городах, и если дигитализация предлагает новые возможности, почему бы горожанам ими не пользоваться.

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