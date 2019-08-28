Самые удобные города для велосипедистов в Германии (фото)

Ольденбург / Мюнстер / Фрайбург • Во времена коронавирусной пандемии велосипеды стали для многих реальной транспортной и спортивной альтернативой в повседневной жизни. Немецкие магазины по продаже велосипедов не знают сейчас отбоя от клиентов, а перед ремонтными мастерскими выстраиваются подчас очень длинные очереди - многие идут срочно ремонтировать своих старых двухколесных друзей, долго стоявших без дела в подвалах, кладовках или где-то перед домами. Cамым удобным для велосипедистов городом Германии по результатам глобального исследования Coya Bicycle Cities Index 2019 был назван нижнесаксонский Ольденбург. Далее следуют Мюнстер и Фрайбург.

На пикник - на велосипедах в Мюнстере

Правда, немецкий победитель - Ольденбург - не был включен в международный рейтинг, так как при составлении этого списка учитывались более крупные города, но своего рода вице-чемпион Германии - Мюнстер - в этом списке занимает второе место - после нидерландского Утрехта и перед нидерландским же Антверпеном. Полная немецкая десятка самых лучших велосипедных городов выглядит следующим образом:

1. Ольденбург

2. Мюнстер

3. Фрайбург

4. Бамберг

5. Гёттинген

6. Гейдельберг

7. Карлсруэ

8. Брауншвейг

9. Констанц

10. Бремен

Парковка для велосипедов во Фрайбурге

При вычислении индекса учитываются самые разные факторы. Среди них - инфраструктура, процент использования велосипедов, количество ДТП с участием велосипедистов, развитие системы проката велосипедов, количество краж, проведение специальных мероприятий для велосипедистов и даже метеорологическая статистика, то есть благоприятные погодные условия для поездок.

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