 Самые удобные города для велосипедистов в Германии (фото) | Кадр дня | DW | 04.06.2020

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Кадр за кадром

Самые удобные города для велосипедистов в Германии (фото)

Во время пандемии коронавирусной инфекции на немецких улицах стало намного больше велосипедистов. Где в Германии для них созданы самые лучшие условия?

Ольденбург

Романтический закат в Ольденбурге

Ольденбург / Мюнстер / Фрайбург • Во времена коронавирусной пандемии велосипеды стали для многих реальной транспортной и спортивной альтернативой в повседневной жизни. Немецкие магазины по продаже велосипедов не знают сейчас отбоя от клиентов, а перед ремонтными мастерскими выстраиваются подчас очень длинные очереди - многие идут срочно ремонтировать своих старых двухколесных друзей, долго стоявших без дела в подвалах, кладовках или где-то перед домами. Cамым удобным для велосипедистов городом Германии по результатам глобального исследования Coya Bicycle Cities Index 2019 был назван нижнесаксонский Ольденбург. Далее следуют Мюнстер и Фрайбург.

Мюнстер

На пикник - на велосипедах в Мюнстере

Правда, немецкий победитель - Ольденбург - не был включен в международный рейтинг, так как при составлении этого списка учитывались более крупные города, но своего рода вице-чемпион Германии - Мюнстер - в этом списке занимает второе место - после нидерландского Утрехта и перед нидерландским же Антверпеном. Полная немецкая десятка самых лучших велосипедных городов выглядит следующим образом:

1. Ольденбург
2. Мюнстер
3. Фрайбург
4. Бамберг
5. Гёттинген
6. Гейдельберг
7. Карлсруэ
8. Брауншвейг
9. Констанц
10. Бремен

Фрайбург

Парковка для велосипедов во Фрайбурге

При вычислении индекса учитываются самые разные факторы. Среди них - инфраструктура, процент использования велосипедов, количество ДТП с участием велосипедистов, развитие системы  проката велосипедов, количество краж, проведение специальных мероприятий для велосипедистов и даже метеорологическая статистика, то есть благоприятные погодные условия для поездок.

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Самые популярные велосипедные маршруты в Германии

  • Лес в Нижней Саксонии

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    Велосипедный туризм

    Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Предлагаем вашему вниманию первую десятку самых популярных велосипедных маршрутов по итогам 2019 года.

  • Везер

    По Германии - на велосипеде

    1. Везерский маршрут

    Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

  • Дрезден

    По Германии - на велосипеде

    2. Эльбский маршрут

    Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

  • Виттен, Рурская область

    По Германии - на велосипеде

    3. Рурский маршрут

    Рурский маршрут - RuhrtalRadweg. Протяженность: 230 км. Начинается около истока реки Рур в городе Винтерберг, проходит по Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия и заканчивается в Дуйсбурге, где Рур впадает в Рейн. Достопримечательности и города: промышленные памятники - шахта "Цольферайн" в Эссене и другие; Изерлон, Дортмунд, Виттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    По Германии - на велосипеде

    4. Балтийский маршрут

    Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

  • Церковь Святого Варфоломея на Кёнигсзе

    По Германии - на велосипеде

    5. Баварский озерный маршрут

    Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

  • Майн

    По Германии - на велосипеде

    6. Майнский маршрут

    Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

  • Кохем

    По Германии - на велосипеде

    7. Мозельский маршрут

    Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

  • Пассау

    По Германии - на велосипеде

    8. Дунайский маршрут

    Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

  • Долина реки Альтмюль

    По Германии - на велосипеде

    9. Альтмюльтальский маршрут

    Альтмюльтальский маршрут - Altmühltal-Radweg. Протяженность: 266 километров. Маршрут проложен во долине реки Альтмюль - самому большому по площади природному парку Баварии. Начинается в городе Ротенбург-об-дер-Таубер и заканчивается в Регенсбурге. Достопримечательности и города: Ансбах, Маркт-Берольцхайм, монастырь Вельтенбург, Айхштетт.

  • Мерсбург

    По Германии - на велосипеде

    10. Боденский маршрут

    Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 километров. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

    Автор: Максим Нелюбин


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