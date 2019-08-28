Самые удобные города для велосипедистов в Германии (фото)

Во время пандемии коронавирусной инфекции на немецких улицах стало намного больше велосипедистов. Где в Германии для них созданы самые лучшие условия?
Ольденбург / Мюнстер / Фрайбург • Во времена коронавирусной пандемии велосипеды стали для многих реальной транспортной и спортивной альтернативой в повседневной жизни. Немецкие магазины по продаже велосипедов не знают сейчас отбоя от клиентов, а перед ремонтными мастерскими выстраиваются подчас очень длинные очереди - многие идут срочно ремонтировать своих старых двухколесных друзей, долго стоявших без дела в подвалах, кладовках или где-то перед домами. Cамым удобным для велосипедистов городом Германии по результатам глобального исследования Coya Bicycle Cities Index 2019 был назван нижнесаксонский Ольденбург. Далее следуют Мюнстер и Фрайбург.
Правда, немецкий победитель - Ольденбург - не был включен в международный рейтинг, так как при составлении этого списка учитывались более крупные города, но своего рода вице-чемпион Германии - Мюнстер - в этом списке занимает второе место - после нидерландского Утрехта и перед нидерландским же Антверпеном. Полная немецкая десятка самых лучших велосипедных городов выглядит следующим образом:
1. Ольденбург
2. Мюнстер
3. Фрайбург
4. Бамберг
5. Гёттинген
6. Гейдельберг
7. Карлсруэ
8. Брауншвейг
9. Констанц
10. Бремен
При вычислении индекса учитываются самые разные факторы. Среди них - инфраструктура, процент использования велосипедов, количество ДТП с участием велосипедистов, развитие системы проката велосипедов, количество краж, проведение специальных мероприятий для велосипедистов и даже метеорологическая статистика, то есть благоприятные погодные условия для поездок.
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