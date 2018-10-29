 Самые стильные суперкары (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.10.2018

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Культура и стиль жизни

Самые стильные суперкары (фото)

Спортивный автомобиль - это не средство передвижения. Это роскошь, эстетика, престиж, эмоции, страсть и социальный статус. Легендарные модели представлены сейчас в Дюссельдорфе.

  • Jaguar E-Type Coupé, 1961

    Суперкары в музее

    Jaguar E-Type Coupé, 1961

    Творение Малькольма Сайера называют самым красивым и стильным автомобилем в мире. Произведя фурор на Женевском автосалоне 1961 года, этот суперкар с длинным капотом громко резонировал в атмосфере "свингующих шестидесятых". Оригинальный, скоростной и относительно недорогой, Jaguar E-Type Coupé должен был стать автомобилем Джеймса Бонда. Но "Ягуар" не поспевал за заказами. Бонд получил "Астон".

  • Aston Martin DB4 GT Zagato, 1962

    Суперкары в музее

    Aston Martin DB4 GT Zagato, 1962

    Автолюбители боготворят этот "Астон" за его округлые формы. Итальянский дизайнер Эрколе Спада создал его в начале своей карьеры и считал машину продуктом юношеских исканий. Действительно, автомобиль отличается от поздних, как правило, более агрессивных творений Спада. Итальянский дизайн, однако, весьма идет чопорному британцу. Построено было 19 автомобилей этой модификации.

  • Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale (SS), Prototipo, 1957

    Суперкары в музее

    Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale (SS), Prototipo, 1957

    Еще до Гандини и Джуджаро итальянская компания Carrozeria Bertone, поставщик дизайна для суперкаров, породила Франко Скальоне. Ошеломляющую мощь идей этого дизайнера иллюстрирует концепт-кар Giulia SS Prototipo. Биоморфное тело на кажущихся ненужными колесах готово выстрелить в пространство наподобие ракеты. В производство данная форма кузова не пошла.

  • Lamborghini Miura P400, 1968

    Суперкары в музее

    Lamborghini Miura P400, 1968

    Кому обязан своим внешним видом Lamborghini Miura? Это один из самых дискутируемых вопросов автомира. За авторские права на дизайн машины борются два титана бизнеса: Марчелло Гандини и Джорджетто Джуджаро. Возможно, произошел симбиоз идей. Атлетический суперкар с задним двигателем считается революционным и иконическим благодаря, прежде всего, своему авангардному и экстравагантному дизайну.

  • Lamborghini Countach, 1986

    Суперкары в музее

    Lamborghini Countach, 1986

    В 1971 году Lamborghini поразил мир новой революционной моделью. В гипертрофированной угловатой форме Lamborghini Countach была реализована новая на тот момент концепция клинообразного кузова. С годами, впрочем, радикальное творение Марчелло Гандини подвергалось всевозможным тюнингам и в итоге лишилось бескомпромиссной чистоты линий.

  • Ferrari 365 GTB4 Daytona, 1973

    Суперкары в музее

    Ferrari 365 GTB4 "Daytona", 1973

    Революционный 1968 год породил еще один шедевр автомобильного дизайна. Принимая вызов авангардистов из Bertone, итальянская фирма Pininfarina, также занимающаяся дизайном автомобилей, произвела на свет Ferrari нового типа под неофициальным названием "Дайтона". Творение дизайнера Леонардо Фьораванти больше похоже на Lamborghini. Для Ferrari это стало началом новой эры.

  • Ferrari Dino 246 GTS (Tipo 607 E), 1973

    Суперкары в музее

    Ferrari Dino 246 GTS (Tipo 607 E), 1973

    В 1960-е годы производитель спортивных автомобилей из Маранелло был вынужден признать наличие в мире достойных конкурентов. Не без толчка со стороны Pininfarina Энцо Феррари согласился на выпуск Ferrari, которые по своей моторной сути таковыми не являлись. Почерк дизайнера Альдо Бровароне читается во всех модификациях шестицилиндрового Dino: женственная элегантность, мужская дерзость и аэродизайн.

  • De Tomaso Mangusta, 1967

    Суперкары в музее

    De Tomaso Mangusta, 1967

    Честолюбивый гонщик и ловкий предприниматель аргентинского происхождения Алехандро де Томазо без зазрения совести паковал американские двигатели в итальянский дизайн. Дизайн для Mangusta разработал сам великий Джуджаро. Автомобиль стал серьезной заявкой на успех, хотя не является иконой стиля в духе классического итальянского автодизайна. Это скорее Челентано на колесах, а не Мастроянни.

  • Mercedes-Benz 300 SL Coupé, 1955

    Суперкары в музее

    Mercedes-Benz 300 SL Coupé, 1955

    Уличная версия гоночного автомобиля "Made in Germany" была рассчитана на обеспеченных американцев. Сверхлегкий "Мерседес" дизайнеров Фридриха Гейгера и Карла Вилферта потребовал нестандартного расположения дверей. Фирменную "фишку" впоследствии будут копировать многочисленные эпигоны, забывая о том, что у "Мерседеса" это было продиктовано не пижонством, а функциональной необходимостью.

  • BMW Turbo, 1972

    Суперкары в музее

    BMW Turbo, 1972

    Клинообразный кузов и крылья-чайки, - все по моде своего времени. Первый концепт-кар баварского автомобилестроителя BMW поляризует именно своей радикальной интерпретацией трендов и традиций. Закрытое заднее колесо, например, - это дань аэродинамике или довоенному BMW 327? Прототип создан автомобильным дизайнером из Франции Полем Браком.

    Автор: Элла Володина


  • Jaguar E-Type Coupé, 1961

    Суперкары в музее

    Jaguar E-Type Coupé, 1961

    Творение Малькольма Сайера называют самым красивым и стильным автомобилем в мире. Произведя фурор на Женевском автосалоне 1961 года, этот суперкар с длинным капотом громко резонировал в атмосфере "свингующих шестидесятых". Оригинальный, скоростной и относительно недорогой, Jaguar E-Type Coupé должен был стать автомобилем Джеймса Бонда. Но "Ягуар" не поспевал за заказами. Бонд получил "Астон".

  • Aston Martin DB4 GT Zagato, 1962

    Суперкары в музее

    Aston Martin DB4 GT Zagato, 1962

    Автолюбители боготворят этот "Астон" за его округлые формы. Итальянский дизайнер Эрколе Спада создал его в начале своей карьеры и считал машину продуктом юношеских исканий. Действительно, автомобиль отличается от поздних, как правило, более агрессивных творений Спада. Итальянский дизайн, однако, весьма идет чопорному британцу. Построено было 19 автомобилей этой модификации.

  • Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale (SS), Prototipo, 1957

    Суперкары в музее

    Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale (SS), Prototipo, 1957

    Еще до Гандини и Джуджаро итальянская компания Carrozeria Bertone, поставщик дизайна для суперкаров, породила Франко Скальоне. Ошеломляющую мощь идей этого дизайнера иллюстрирует концепт-кар Giulia SS Prototipo. Биоморфное тело на кажущихся ненужными колесах готово выстрелить в пространство наподобие ракеты. В производство данная форма кузова не пошла.

  • Lamborghini Miura P400, 1968

    Суперкары в музее

    Lamborghini Miura P400, 1968

    Кому обязан своим внешним видом Lamborghini Miura? Это один из самых дискутируемых вопросов автомира. За авторские права на дизайн машины борются два титана бизнеса: Марчелло Гандини и Джорджетто Джуджаро. Возможно, произошел симбиоз идей. Атлетический суперкар с задним двигателем считается революционным и иконическим благодаря, прежде всего, своему авангардному и экстравагантному дизайну.

  • Lamborghini Countach, 1986

    Суперкары в музее

    Lamborghini Countach, 1986

    В 1971 году Lamborghini поразил мир новой революционной моделью. В гипертрофированной угловатой форме Lamborghini Countach была реализована новая на тот момент концепция клинообразного кузова. С годами, впрочем, радикальное творение Марчелло Гандини подвергалось всевозможным тюнингам и в итоге лишилось бескомпромиссной чистоты линий.

  • Ferrari 365 GTB4 Daytona, 1973

    Суперкары в музее

    Ferrari 365 GTB4 "Daytona", 1973

    Революционный 1968 год породил еще один шедевр автомобильного дизайна. Принимая вызов авангардистов из Bertone, итальянская фирма Pininfarina, также занимающаяся дизайном автомобилей, произвела на свет Ferrari нового типа под неофициальным названием "Дайтона". Творение дизайнера Леонардо Фьораванти больше похоже на Lamborghini. Для Ferrari это стало началом новой эры.

  • Ferrari Dino 246 GTS (Tipo 607 E), 1973

    Суперкары в музее

    Ferrari Dino 246 GTS (Tipo 607 E), 1973

    В 1960-е годы производитель спортивных автомобилей из Маранелло был вынужден признать наличие в мире достойных конкурентов. Не без толчка со стороны Pininfarina Энцо Феррари согласился на выпуск Ferrari, которые по своей моторной сути таковыми не являлись. Почерк дизайнера Альдо Бровароне читается во всех модификациях шестицилиндрового Dino: женственная элегантность, мужская дерзость и аэродизайн.

  • De Tomaso Mangusta, 1967

    Суперкары в музее

    De Tomaso Mangusta, 1967

    Честолюбивый гонщик и ловкий предприниматель аргентинского происхождения Алехандро де Томазо без зазрения совести паковал американские двигатели в итальянский дизайн. Дизайн для Mangusta разработал сам великий Джуджаро. Автомобиль стал серьезной заявкой на успех, хотя не является иконой стиля в духе классического итальянского автодизайна. Это скорее Челентано на колесах, а не Мастроянни.

  • Mercedes-Benz 300 SL Coupé, 1955

    Суперкары в музее

    Mercedes-Benz 300 SL Coupé, 1955

    Уличная версия гоночного автомобиля "Made in Germany" была рассчитана на обеспеченных американцев. Сверхлегкий "Мерседес" дизайнеров Фридриха Гейгера и Карла Вилферта потребовал нестандартного расположения дверей. Фирменную "фишку" впоследствии будут копировать многочисленные эпигоны, забывая о том, что у "Мерседеса" это было продиктовано не пижонством, а функциональной необходимостью.

  • BMW Turbo, 1972

    Суперкары в музее

    BMW Turbo, 1972

    Клинообразный кузов и крылья-чайки, - все по моде своего времени. Первый концепт-кар баварского автомобилестроителя BMW поляризует именно своей радикальной интерпретацией трендов и традиций. Закрытое заднее колесо, например, - это дань аэродинамике или довоенному BMW 327? Прототип создан автомобильным дизайнером из Франции Полем Браком.

    Автор: Элла Володина


Даже люди, машинами не интересующиеся, не остаются равнодушными при виде спортивных автомобилей. Их вневременная стильная внешность и спрятанная под капотом мощь вызывают трепет, подобный тому, какой вызывают в нас произведения искусства. Художественный музей Kunstpalast в Дюссельдорфе представляет легендарные спортивные автомобили 1950-1970-х годов как артефакты авангардного дизайна.

30 культовых машин можно лицезреть в музейных залах на выставке "PS: Я люблю тебя". PS - это не Post Scriptum, а немецкое сокращение "лошадиных сил". Мультимедийное сопровождение, каталог и справочные таблички рассказывают об истории четырехколесных шедевров и их создателях.  

Было время, когда люди богатые и знаменитые, такие, например, как Софи Лорен и Ален Делон, любили показаться на публике за рулем таких эксклюзивных автомобилей. Более того: любой более или менее обеспеченный человек мог купить гоночный автомобиль, выиграть трофей, а затем, не выходя из гоночной машины, прямо с трассы уехать домой. Еще в 1980-е годы в Германии за несколько тысяч немецких марок можно было купить, например, изначально созданный для участия в ралли Lancia Stratos HF. Сегодня он стоит больше миллиона евро.

Спортивные автомобили изготовляются, как правило, небольшими партиями - от нескольких сотен до двух или даже одного экземпляра. В этом они тоже сходны с произведениями изобразительного искусства. Спортивному автомобилю уже давно место не только в музее техники. Но, как ни странно, до сих пор автомобиль редко имел возможность въехать в выставочный зал на правах художественного экспоната. В Дюссельдорфе в музее Kuntpalast четырехколесные артефакты стоят на пьедесталах в приглушенном свете софитов. Мир искусства чествует авангардную технику и футуристический дизайн.

Смотрите также:

  • На снимке 1921 года Энцо Феррари - в болиде Alfa Romeo.

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    С 1919 года, отслужив в армии, Энцо Феррари стал водителем-испытателем гоночных автомобилей. На снимке 1921 года он - в болиде Alfa Romeo. В этой фирме Энцо прошел путь от водителя до директора спортивного подразделения. Создал свою команду Scuderia Ferrari ("Конюшня Феррари") и сам начал конструировать гоночные машины. Энцо Феррари объединил в своих моделях спорт, захватывающий дизайн и роскошь.

  • Ferrari 166 Inter - первая модель класса Gran Turismo

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    Ferrari 166 Inter - первая модель класса Gran Turismo на базе гоночного автомобиля. Ее выпускали с 1948 по 1950 годы. Силовой агрегат модифицировался в соответствии с индивидуальными заказами. Кузов можно было заказать у знаменитых ателье, например, как на фото - от Ghia. Максимальная скорость - 170 км/ч.

  • Так выглядела модель 1952 года, на которой гонщик Ferrari впервые завоевал титул чемпиона мира.

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    Так выглядела модель 1952 года, на которой гонщик Ferrari впервые завоевал титул чемпиона мира. Гоночное подразделение компании - самое успешное за всю историю "Формулы-1": 15 раз Ferrari становился чемпионом мира и 16 раз выигрывал Кубок конструкторов.

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    Эту модель - Ferrari 330 GT 2+2 - Энцо Феррари выбрал в середине 1960-х годов в качестве своего личного автомобиля: уж очень она ему нравилась. Расстояние между передними и задними колесами (колесную базу) специально увеличили на 5 см, что дало больше пространства пассажирам, сидящим сзади.

  • Двухместная спортивная модель Ferrari 275 GTB - первый дорожный (то есть не гоночный) автомобиль итальянской компании.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Двухместный Ferrari 275 GTB - первая модель итальянской компании, конструкция которой изначально не предназначалась для гонок, а лишь для эксплуатации в качестве дорожного автомобиля. В 1968 году выпуск пришлось прекратить из-за новых требований к безопасности. В 2013 году одна из машин этой серии была продана за 27,5 млн долларов - рекордную для дорожных автомобилей сумму.

  • Двухместный спорткар Ferrari F50 построили в 1995 году специально для богатых любителей, желавших испытать во время вождения ощущения, близкие к тем, которые испытывают гонщики Формулы-1.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Двухместный суперкар Ferrari F50 был создан уже после смерти легендарного основателя фирмы - специально для богатых любителей, желавших испытать во время вождения ощущения, близкие к тем, которые испытывают гонщики "Формулы-1". Для снижения массы использовали различные композиты середины 1990-х: углепластик, кевлар, полиамиды.

  • Двухместный суперкар Ferrari Enzo был построен в 2002 году и назван в честь основателя компании Энцо Феррари.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Двухместный суперкар Ferrari Enzo был построен в 2002 году и назван в честь Энцо Феррари. Базой послужил гоночный болид. Максимальная скорость - 370 км/ч. Сиденья изготовлялись для каждого заказчика индивидуально в зависимости от его веса и телосложения. Цена колеблется от 600 тысяч до миллиона долларов.

  • Просто красивая деталь: задние фонари Ferrari Enzo.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Просто красивая деталь: задние фонари Ferrari Enzo.

  • Ferrari FXX-K - одна из самых новых и мощных моделей Феррари.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Ferrari FXX-K - одна из самых новых моделей Феррари. Мощность двигателя трекового гиперкара - более 1000 лошадиных сил. Но не это главное. Готовя машину к гонкам, конструкторы радикальным образом усовершенствовали аэродинамику.

  • Энцо Феррари в апреле 1964 года.

    Легендарные автомобили Энцо Феррари

    Энцо Феррари в апреле 1964 года.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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Ссылки в интернете

PS: Ich liebe Dich. Sportwagen-Design der 1950er bis 1970er Jahre

Сайт выставки

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Крылатые олдтаймеры  

Тест-драйв: Trabant - легендарный олдтаймер из ГДР  

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