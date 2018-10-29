Самые стильные суперкары (фото)

Даже люди, машинами не интересующиеся, не остаются равнодушными при виде спортивных автомобилей. Их вневременная стильная внешность и спрятанная под капотом мощь вызывают трепет, подобный тому, какой вызывают в нас произведения искусства. Художественный музей Kunstpalast в Дюссельдорфе представляет легендарные спортивные автомобили 1950-1970-х годов как артефакты авангардного дизайна.

30 культовых машин можно лицезреть в музейных залах на выставке "PS: Я люблю тебя". PS - это не Post Scriptum, а немецкое сокращение "лошадиных сил". Мультимедийное сопровождение, каталог и справочные таблички рассказывают об истории четырехколесных шедевров и их создателях.

Было время, когда люди богатые и знаменитые, такие, например, как Софи Лорен и Ален Делон, любили показаться на публике за рулем таких эксклюзивных автомобилей. Более того: любой более или менее обеспеченный человек мог купить гоночный автомобиль, выиграть трофей, а затем, не выходя из гоночной машины, прямо с трассы уехать домой. Еще в 1980-е годы в Германии за несколько тысяч немецких марок можно было купить, например, изначально созданный для участия в ралли Lancia Stratos HF. Сегодня он стоит больше миллиона евро.

Спортивные автомобили изготовляются, как правило, небольшими партиями - от нескольких сотен до двух или даже одного экземпляра. В этом они тоже сходны с произведениями изобразительного искусства. Спортивному автомобилю уже давно место не только в музее техники. Но, как ни странно, до сих пор автомобиль редко имел возможность въехать в выставочный зал на правах художественного экспоната. В Дюссельдорфе в музее Kuntpalast четырехколесные артефакты стоят на пьедесталах в приглушенном свете софитов. Мир искусства чествует авангардную технику и футуристический дизайн.

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