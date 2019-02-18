Самые популярные студенческие подработки

Две трети студентов в Германии совмещают учебу и работу. Кем они чаще всего устраиваются, показывает актуальная статистика.
По данным Федерального статистического ведомства, половина студентов в Германии подрабатывает во время семестра, 62 процента - на каникулах. Самый распространенный способ заработать без большого ущерба для учебы - работа в офисе.
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