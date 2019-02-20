 Самые популярные студенческие подработки в Германии | Учеба | DW | 20.02.2019

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Учеба

Самые популярные студенческие подработки в Германии

Две трети студентов в Германии совмещают учебу и работу. Кем они чаще всего устраиваются, показывает актуальная статистика.

Подработка в Германии

По данным Федерального статистического ведомства, половина студентов в Германии подрабатывает во время семестра, 62 процента - на каникулах. Самый распространенный способ заработать без большого ущерба для учебы - работа в офисе. Другие наиболее популярные подработки - в инфографике DW.

Кем подрабатывают студенты в Германии: инфографика

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